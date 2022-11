Langendorf: Budgetminus wurde stark reduziert

Langendorf Ein futuristischer Neubau beim alten Bauernhaus: Raum für Wohnungen, Büros, Läden oder ein Café Der Gemeinderat diskutierte den vorgelegten Gestaltungsplan zur Liegenschaft Weissensteinstrasse 14, mit dem neuer Wohnraum in der Kernzone in Langendorf geschaffen werden soll. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 01.11.2022, 14.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Grundstück 127, mit dem ehemaligen Restaurant A. Witmer, ist zusätzlich ein moderner Neubau geplant. Urs Byland

Dem seit drei Jahren leerstehende Bauernhaus mit dem ehemaligen Restaurant A. Witmer, südlich vom Coop, soll neues Leben eingehaucht werden. Die Bessire & Partner Architektur AG und die Sarema AG haben das Grundstück GB 127 gemeinsam gekauft.

Nun ist geplant, das 200-jährigen Bauernhaus übers Eck mit einem futuristisch anmutenden Neubau zu ergänzen. Das Bauernhaus, das als kommunal erhaltenswertes Kulturobjekt eingestuft ist, wird ausgebaut und wird unterschiedliche Wohneinheiten bieten. Das Volumen des fünfgeschossigen Neubaus springt pro Geschoss zurück. Somit ist auch hier ein bunter Wohnungsmix möglich. Die Dachterrasse wird allen Bewohnern und Bewohnerinnen zur Verfügung stehen.

Geplant ist ein fünfstöckiger Neubau neben dem früheren Bauernhaus. Illustration aus dem Gestaltungsplanbericht

Überhaupt soll die Überbauung eine wichtige soziale Funktion übernehmen, erklärte Céline Bessire an der Gemeinderatssitzung. Die grossen Bäume auf der Parzelle bleiben stehen und der Platz darunter wird jedermann zugänglich sein. Grillplatz, Tisch und Spielgeräte ermöglichen eine vielfältige Nutzung. Der Neubau soll Raum für Wohnungen, Büros, Läden oder ein Café bieten. Eine Tiefgarage und oberirdische Parkplätze stellen genügend Abstellplätze bereit. Dazu gibt es einen grosszügigen Velounterstand. Die Ausschreibung ist im 2023 geplant, Baubeginn im 2024/2025.

Der Aufwandüberschuss wurde massiv reduziert

In einer Stellungnahme an den Gemeinderat mahnte die Finanzkommission, dass man mit einem Budget, das mit einem Aufwandüberschuss von 1,134 Mio. Franken abschliesst, keinesfalls vor die Gemeindeversammlung treten könne. Im Sinne des vom Stimmvolk angenommenen Gegenvorschlags «Jetzt si mir draa», käme eine Steuererhöhung nicht in Frage. Also müsse man auf der Ausgabenseite Massnahmen ergreifen.

Die Finanzkommission stellt sich eine Reduktion des Aufwandüberschusses auf mindestens 700'000 bis 750'000 Franken vor. So ging der Gemeinderat nochmals über die Bücher. Verschiedene Abstriche wurden gemacht, so beim Seniorenausflug, bei der Anschaffung der Feuerwehrkleidung oder dem Ersatz der schweren Eingangstür im Gemeindehaus.

Bei den Steuern hätten die Quartalszahlen genauere Werte ergeben, und die Erträge würden voraussichtlich um einiges höher ausfallen als im ersten Entwurf, sagte Gemeindeverwalter Kurt Kohl. Bei den Nettoinvestitionen wird der Ersatz der Leuchtmittelaufsätze bei den Strassenlampen von 50'000 Franken verschoben, dafür wird ein Nachtragskredit von 15'000 Franken für eine sofortige Umrüstung der Lampen auf LED-Leuchtmittel erfolgen. Damit könne man erst noch Strom sparen, meinte Thomas Anderegg (Ressort Elektrakommission). Mit all diesen Korrekturen ergab sich noch ein Aufwandüberschuss von 660'000 Franken.

«Chutzenäscht» braucht zusätzliche Ressourcen

Der Gemeinderat diskutierte zwei weitere budgetrelevante Traktanden, die jedoch bereits in den Voranschlag eingeflossen waren. Das eine war der Antrag für eine Teuerungszulage für das Gemeindepersonal von zwei Prozent. Das andere der Antrag der Sozialkommission, das Team des «Chutzenäscht» um eine 40-Prozent Stelle zu erweitern und ein bisheriges Pensum von 32 auf 35 Prozent zu erhöhen.

Stéphanie Logassi (Betriebskommission Tagesstrukturen) begründete dieses Begehren mit der erfreulicherweise stetig steigenden Anzahl Kinder, die die Tagesstrukturen nützen, und somit neue Betreuungseinheiten erfordern. Ein zusätzliches Teilpensum hätte auch den Vorteil, dass weniger Springereinsätze nötig sind, was mehr Ruhe ins Team bringen würde, so Logassi. Die Kosten für diese Pensenerhöhungen würden mit höheren Elternbeiträgen ausgeglichen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen