Benefizkonzerte im Pastoralraum Mittlerer Leberberg

Langendorf Drei Benefizkonzerte im mittleren Leberberg für ukrainische Flüchtlinge Im Pastoralraum Mittlerer Leberberg werden drei Konzerte organisiert, an denen für die Kriegsvertriebenen gesammelt wird. Das erste fand am Palmsonntag in Langendorf statt.

Am Palmsonntag fand in der katholischen Kirche Langendorf ein Benefizkonzert für Flüchtlinge aus der Ukraine statt. Zwei weitere Konzerte folgen am 15. Mai in der katholischen Kirche Bellach, sowie am 19. Juni in der katholischen Kirche Lommiswil. Sie beginnen jeweils um 17 Uhr. Die Kollekte wird vollumfänglich ukrainischen Flüchtlingen im Pastoralraum Mittlerer Leberberg gespendet.

Die kleine Konzertreihe organisiert haben spontan Florian Kirchhofer, Chorleiter des katholischen Kirchenchors Langendorf, zusammen mit Vreni Sieber, Vizepräsidentin des Kirchenchors. Das Startkonzert in Langendorf stand unter dem Titel «Im Kerzenlicht der Saiten». Kirchhofer spielte ruhige Klaviermusik, Sieber las dazu Texte, etwa von Immanuel Kant, John Lennon oder Dietrich Bonnhöfer. Passend dazu wurde eine feierliche Ambiance mit viel Kerzenlicht gestaltet.

Den Frieden in die Welt hinaustragen

Zum Ende des Konzertes wurden mit den Farben der ukrainischen Flagge und einem Streifen in Regenbogenfarben bemalte Steine verteilt mit der Aufschrift «Frieden in der Welt». Auf der Rückseite steht «Trage den Frieden in die Welt hinaus». Kirchhofer erklärt die Symbolik dazu so, dass alle ihre Lasten tragen, und geteilte Lasten leichter zu tragen seien. In diesem Sinn solle man den Stein einige Tage mit sich tragen, um ihn dann an einem passenden Ort zu deponieren.

Am 15. Mai in Bellach steht das Konzert unter dem Titel «20 Finger, vier Füsse und 150 Tasten». Kirchhofer wird dabei von Doris Schreiber an der Orgel unterstützt, wiederum mit von Vreni Sieber ausgewählten und gelesenen Texten. Zu hören wird es vierhändige Orgelmusik aus verschiedenen Epochen geben.

Anlässlich des dritten Konzertes vom 19. Juni in Lommiswil wird Maddalena Grazioli Querflöte spielen, Kirchhofer bleibt an der Orgel und Vreni Sieber liest Texte. Dieses Konzert steht unter dem Leitsatz «Sphärische Himmelsklänge».

