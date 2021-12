Langendörfer Gemeindeversammlung lehnt Steuererhöhung ab

Langendorf Die Gemeindeversammlung beschliesst, wie viel Firmen in Zukunft zu bezahlen haben Um die Finanzen in Langendorf steht es schlecht, das zeigt das Budget 2022. Um sie zu verbessern, hat der Gemeinderat eine Steuererhöhung bei den juristischen Personen vorgeschlagen. Nun hat die Gemeindeversammlung entschieden. Judith Frei 14.12.2021, 15.24 Uhr

Gemeindeversammlung Langendorf. Judith Frei

105 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollten am Montagabend mitreden, wie viel Steuern Firmen in Zukunft in Langendorf bezahlen müssen. Denn der Gemeinderat schlug für das Budget 2022 eine Erhöhung von 30 Prozent vor. Das heisst von 119 Prozent auf 149 Prozent.

Durch die letzte nationale Steuerreform – die STAF – konnte Langendorf 180'000 Franken weniger Steuern einnehmen, was die Gemeindekasse noch mehr in Schieflage bringt, begründete der Gemeinderat diesen Vorschlag. Zudem stagnieren auch die Steuereinnahmen der natürlichen Personen (siehe Box).

Diese Erhöhung rief das Langendörfer Gewerbe auf den Plan. In einem offenen Brief forderten sie, dass der Steuerfuss der juristischen Personen und natürlichen Personen bei 119 Prozent bleiben soll. Ein Grossteil der KMU in Langendorf haben nicht von der Steuerreform profitiert, sondern werden heute sogar noch mehr belastet. Firmen mit einem Gewinn von bis zu 100'000 Franken werden heute mehr zur Kasse gebeten, als vor der Reform.

Den Antrag, die Steuern nicht zu erhöhen, stellte dann auch Remo Meier, Präsident von gewerbe_puls, an der Gemeindeversammlung. Es sei der falsche Zeitpunkt für eine Erhöhung, man solle doch noch nächstes Jahr abwarten, denn viele Firmen leiden unter der Coronapandemie. Meier sagt:

«Ich finde diese Erhöhung dem Gewerbe gegenüber unsolidarisch.»

Doch auch der Gemeinderat ging seit dem Widerstand des Gewerbes wieder über die Bücher und suchte eine andere Möglichkeit, wie die Finanzen wieder ins Lot gebracht werden können, ohne dass es eine derart drastische Erhöhung gibt. «Wir haben bemerkt, was für ein Signal eine Erhöhung von 30 Prozent aussendet», erklärte Gemeinderat und Ressortleiter der Finanzkommission, Markus Knellwolf (glp):

«Das Gewerbe in unserem Dorf ist wichtig und wir wollen, dass es hier bleibt.»

So stellte auch der Gemeinderat einen Antrag: Statt 30 Prozent soll der Steuerfuss um 15 Prozent erhöht werden. So würden zusätzlich rund 42'000 Franken in die Gemeindekasse kommen.

«Jetzt in der Coronakrise solche Übungen zu machen, ist nicht gut», sagte ein Stimmberechtigter in der Diskussion um den Steuerfuss. Man solle das besser auf den Rechnungszahlen und nicht den Budgetzahlen abstützen, meinte ein anderer. Ein weiterer war überzeugt, dass es sich um ein kurzfristiges Problem handelt und dass Langendorf eine langfristige Vision vorlegen soll. Die verschiedenen Voten im Publikum liessen erahnen, dass der Widerstand der Gewerbetreibenden funktionierte.

Die Abstimmungen bestätigten dann auch die Stimmung im Saal: Zuerst wurde die Steuererhöhung um 30 Prozent abgeschmettert. Die Erhöhung um 15 Prozentpunkte fand ein wenig mehr Zustimmung, doch die überwältigende Mehrheit wollte keine Steuererhöhung für juristische Personen.

Das wurde noch beschlossen Budget 2022 Für nächstes Jahr rechnet die Gemeinde mit einem Aufwandüberschuss von 239’200 Franken und mit Nettoinvestitionen von 290’000 Franken. Die Nettoverschuldung pro Einwohner wird 4026 Franken betragen, prognostiziert die Gemeinde. Mit den wachsenden Schulden wird bald auch die Schuldenbremse zum Thema: Liegt der Nettoverschuldungsquotient bei der nächsten Jahresrechnung über 150 Prozent, muss der Selbstfinanzierungsgrad mindestens 80 Prozent betragen. Das Budget 2022 wurde angenommen. Änderung Dienst- und Gehaltordnung Anhang I Neu gibt es auf der Gemeinde zwei neue Funktionen, das hat die Gemeindeversammlung beschlossen: Stellvertretung Gemeindeverwalter Bereich Gemeindeschreiberei und Stellvertretung Gemeindeverwalter Bereich Finanzen. Diese sind entstanden, da die Arbeitsbelastung auf der Gemeindeverwaltung angespannt ist. Neue Kredite 2022 - Die Feuerwehr wird ihren alten Mannschaftstransporter mit Jahrgang 1986 ausrangieren. Die Gemeindeversammlung hat 120'000 Franken für einen neuen Transporter gesprochen.

- Die Strassenwischmaschine der Gemeinde ist defekt und kann nicht mehr repariert werden. Die Gemeindeversammlung hat den Betrag von 100'000 Franken für eine neue Beschaffung gesprochen. (jfr)