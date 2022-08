Langendorf Baugesuch für sieben Wohnblöcke mit insgesamt 217 Wohnungen auf dem Langendörfer Delta-Areal Langendorf hat mit dem ehemaligen Industrie- und Gewerbeareal beste Voraussetzungen für ein starkes Wachstum. Gemeindepräsident Hans-Peter Berger rechnet mit einem Bevölkerungszuwachs von 15 Prozent. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.08.2022, 16.00 Uhr

Das Delta-Areal in Langendorf. Michel Lüthi

Bald soll auch in Langendorf eine Grossüberbauung Zuzüger anlocken. Sieben verschiedenartige, fünfgeschossige Wohnblöcke sind auf dem ehemaligen Deltaareal geplant. Nicht weniger als 217 Wohnungen und über 2000 Quadratmeter Gewerbeflächen sowie eine unterirdische Einstellhalle für 277 Parkplätze werden laut Baugesuch gebaut. Die Landfläche beträgt 25537 Quadratmeter. Es gilt eine Gestaltungsplanpflicht. Ein solcher wurde 2020 vom Regierungsrat genehmigt.

Wohnungbau boomt in der Region

Damit stellt sich Langendorf in einer Reihe mit anderen Gemeinden in der Region. In Riedholz erfährt das Industrieareal Attisholz Nord eine jahrzehntelange Transformation zu einem urbanen Lebensraum mit 740 Wohnungen. In Derendingen plant die Emmenhof AG rund um den Unternehmer Werner Planzer im ehemaligen Industrieareal Emmenhof bereits die dritte Etappe einer Grossüberbauung mit 300 Wohnungen.

Etwas weiter Emme aufwärts sind in Biberist Ost Ersatzbauten für die Biberena geplant mit rund 100 Wohnungen. Daneben liegt das Papieri-Areal, auf dem dereinst auch Wohnnutzungen zu erwarten sind.

Und in Zuchwil ist die Swiss-Prime-Anlagestiftung bereits in der Planung der zweiten Etappe einer Grossüberbauung mit insgesamt 750 Wohnungen. Auch auf dem Land wird gebaut. In Lüterkofen ist eine Grossüberbauung geplant, ebenso in Schnottwil. Die Liste liesse sich sicherlich noch ergänzen.

Zuerst wird das Areal «entgiftet»

Die Firma Zuriba AG will nichts von Transformation wissen. Sie baut sozusagen auf der grünen Wiese. Diese entsteht durch den Abbruch der bestehenden Industriebauten, für die sich niemand wirklich eingesetzt hat. Der Abbruch erfolgt in zwei Etappen. Das Baugesuch für die zweite Abbruch-Etappe wurde parallel zum Baugesuch für die Grossüberbauung eingereicht.

Gerechnet wird mit Abbruchkosten von 1,5 Millionen Franken. Nötig wird auch eine Altlastensanierung, um das Grundwasser zu schützen. Die Zuriba AG strebt eine vollumfängliche Entgiftung des Areals an und will alle notwendigen Massnahmen auf eigene Kosten durchführen. Die Altlastensanierung wird laut Baugesuch rund 1,85 Millionen Franken Kosten.

131 Millionen für die sieben Neubauten

Abbruch und Neubau sollen in zwei Etappen erfolgen. Für die Gebäude sind Baustarte Mitte 2023 und erstes Quartal 2025 vorgesehen. Die Abbrüche erfolgen jeweils vorgängig. Die Kosten für Abbruch und Altlastensanierung zeigen an: Da wird nicht gekleckert. Der Kostenvoranschlag für die Grossüberbauung beträgt beinahe 131 Millionen Franken.

Delta Areal: Die geplante Überbauung der Zuriba AG mit sieben Gebäuden. Unten das Bahnhofgebäude von Langendorf. Urs Byland

Im Detail sind fünf Gebäude reine Wohnbauten. In zwei Gebäuden, auf den Baufeldern 6 und 7, also von Bauten der zweiten Bauetappe, sollen auch gewerbliche Nutzungen möglich sein. Als mögliche Nutzungen werden genannt Bioladen, Fitnessgeschäft, Coiffeur, Café sowie weitere Gewerbenutzungen auf über 1300 Quadratmetern. Dafür sind in der Überbauung weitere 70 Kunden- und Besucherparkplätze in der Umgebung geplant.

«Am richtigen Ort»

Gemeindepräsident Hans-Peter Berger darf sich im Endstadium auf 500 bis 600 Zuzügerinnen und Zuzüger freuen.

«Das bedeutet ein Wachstum der Bevölkerung von rund 15 Prozent.»

Hans-Peter Berger, Gemeindepräsident von Langendorf. Tom Ulrich

Aber für die Gemeinde stimme dieses Projekt aus mehreren Gründen. Es erfülle die Forderung des Raumplanungsgesetzes nach verdichtetem Bauen, überbaut werde eine bereits jetzt versiegelte Fläche, und die Überbauung sei am richtigen Ort inmitten von Langendorf und nicht an der Peripherie.

«Es entsteht ein rechter Schub in der Bevölkerungsentwicklung, aber wir haben die Infrastruktur dafür», ist Berger überzeugt. Die eben erst durchgeführte Schulraumerweiterung sei nicht im Hinblick auf die Überbauung des Delta-Areals erfolgt. «Aber natürlich hatten wir diese auf dem Radar.»

Die Industrie hat Spuren hinterlassen

Dass die alten Industriebauten nicht erhalten bleiben, dafür zeigt Berger Verständnis.

«Die Planung des Areals dauert nun schon acht Jahre. Die Liegenschaften wurden eingehend angeschaut und wir haben den Erhalt intensiv diskutiert.»

Aber die Industrie, hauptsächlich Décolltage, habe ihre Spuren hinterlassen. «Man riecht heute noch, dreissig Jahre nach Betriebsende, das damals zur Kühlung benutzte Öl. Ich habe das Gefühl, die Mauern sind durchdrungen von dieser ölgeschwängerten Luft, das bringt man nicht mehr raus.»

Mit der ersten Bauetappe wird auch die Langsamverkehrsverbindung in Angriff genommen. Berger nennt mehrere Punkte, die diese bisher nicht realisierbare Anbindung des Südens mit dem Norden von Langendorf ermöglichen. Wegen der Sanierung der Bahnlinie wird diese total gesperrt werden, was einen Durchstich vereinfacht.

Saniert wird zudem der Bahnhof Langendorf, der zweigeleisig ebenfalls eine Unterführung brauche und drittens ging die Zuriba AG auf die Forderung ein, für diese Verbindung Land abzutreten. Gleichzeitig kann die Gemeinde mit der Mehrwertabschöpfung des Areals ein Teil der Kosten für diese Verbindung leisten.

