Das Jugendmusical probt in Langendorf das neue Musical «Eva»

Dieses Jahr findet das Jugendmusical nach zwei Absagen wieder statt. Im Musical möchte die 20-jährige Eva einem Jungen aus dem Dorf gefallen und meldet sich deshalb zu einer alpinen Bergtour an. Doch schon beim Aufstieg zur Berghütte sind Sorgen und Ängste Evas ständige Begleiter. Eva und ihre Freundin Ronja bleiben in der Hütte, treffen neue und bekannte Gesichter und erleben imposante, heitere, romantische, einsichtige und mystische Momente. Ab Sonntag wird das Musical «Eva» in drei Wochen achtmal im Kirchzentrum Langendorf aufgeführt. Die Premiere findet am Sonntag, 14. August, um 17 Uhr statt.