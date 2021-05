Landwirtschaft «Ich habe Angst»: Warum der Zuchwiler Ackerbauer gegen die Agrar-Initiativen kämpft Der Zuchwiler Ackerbauer Günther Thalmann bangt bei Annahme der Trinkwasser- und der Pestizidinitiative um seine bisherige Produktionsweise. Urs Byland 21.05.2021, 05.00 Uhr

Rechts Futterwiese mit Gras zum Silieren und links Hostet mit Wiese: Wird die Trinkwasserinitiative angenommen, befürchtet Ackerbauer Günther Thalmann, dass für zusätzliche Futterwiesen Biodiversitätswiesen geopfert werden. Urs Byland

Günther Thalmann, Landwirt in Zuchwil, schaut mit Sorge auf die Abstimmung über die Trinkwasserinitiative und die Pestizidinitiative. «Ich habe Angst.» Nicht nur wegen seinem Betrieb, den es so, wie der Ackerbauer ihn heute bewirtschaftet, nicht mehr geben würde, wie er sagt. Er befürchtet auch, dass Landwirte künftig auf Biodiversitätsflächen verzichten, um genügend Land für die Produktion von Futtermitteln für ihre Tiere zu haben.



Am viel begangenen Fussweg an der Aare neben dem Hof hat er deshalb auf der Wiese in seiner Hostett ein handgeschriebenes Plakat aufgestellt. «Pro Natura und WWF, wollen Sie dass man hier künftig Mais anpflanzen muss, weil der Import von Futtermitteln verboten werden soll? Darum Mogelpackung!», macht er auf mögliche Konsequenzen bei einer Annahme der Initiativen aufmerksam.

«Man suggeriert eine heile Schweiz, wenn die Landwirte keine Chemie mehr einsetzen würden. Aber wir haben immer noch Verkehr, Gummiabrieb, weitere Stoffe, die ins Wasser gelangen. Wenn wir in der Landwirtschaft zertifizierte und abbaubare Produkte einsetzen, ist das doch eine Innovation.»



Kartoffelanbau ohne Pestizide braucht Mut



«Wir sollen keine Pestizide einsetzen dürfen. Die Folge wären mehr Importe, wegen Ernteausfällen», ist er überzeugt. «Diese müssen aber laut Initiative auch pestizidfrei produziert worden sein. Wer kontrolliert das?» Unklar sei auch, wer diese ausländischen Produkte produzieren soll. «Ausländische Kartoffeln waren auch schon teurer als schweizerische, weil der Markt nicht üppig dotiert ist», nennt er ein Beispiel, «und es müssten Bio-Kartoffeln sein!»



Beim Rundgang auf seinem Hof wird schnell klar, dass Thalmann noch einiges umstellen müsste. Er habe schon seit 2019 den Pflanzenschutz um die Hälfte reduziert. «Fungizide, Insektizide und auch Herbizide. Wir sind bereits auf dem Weg», sagt er. Wenn aber die Initiativen angenommen würden, müsste er die Betriebsproduktion komplett ändern. Ohne Einsatz von Pflanzenschutz könne er «auf dem jetzigen Niveau mit meinen jetzigen Verträgen» nicht produzieren.



Pflanzenschutz gegen faule Kartoffeln

Ackerbauer Thalmann pflanzt Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben Mais, Weizen, Dinkel und Korn an. «Meine Fruchtfolgenvielfalt müsste ich ebenfalls aufgeben.» Auf Kartoffelanbau beispielsweise würde er verzichten. Kürzlich wurde er von einem Lieferanten darauf hingewiesen, dass unter den Saatkartoffeln auch faule waren.

Nun müsse er Pflanzenschutz einsetzen, um Zweifel Chips die versprochenen hundert Tonnen Kartoffeln von dieser Sorte liefern zu können. «Eine faule Saatkartoffel wächst heran und streut Fäulnis. Das würde zu einem Totalausfall werden. Ich muss ein Fungizid einsetzen, um die Kartoffeln zu schützen. Im Lager werden acht Kisten mit acht Tonnen Kartoffeln übereinandergestapelt. Hat es faule Kartoffeln dabei, könnten acht Tonnen durchfaulen.»



Gute Erde und optimale Bewässerung

Auf Kartoffelanbau verzichte er ungern, habe er doch eigentlich eine gute Erde für deren Anbau und mit der Aare eine optimale Bewässerungsmöglichkeit.

«Wenn die Firma Zweifel nicht unsere Kartoffeln bekommt, importiert sie diese aus Belgien.»

Würde er trotzdem auf den Kartoffelanbau setzen, müsste mehr angepflanzt werden. Es gäbe gute Jahre mit Überproduktion und Jahre mit Totalausfall, so Thalmann.

Wahrscheinlich würde er dann aus dem System aussteigen, selber Abnehmer suchen und nicht mehr in den Bundesprogrammen mitmachen. «Ich könnte auf die Landwirtschaft verzichten und einen Obstbaumpark machen. Aber unser Land eignet sich hervorragend zum Anbau. In weniger niederschlagsreichen Ländern beneiden uns die Landwirte um dieses Land.»



Feldspaziergang mit Landwirten



Um auf die möglichen Folgen hinzuweisen, organisieren Wasserämter Landwirte zusammen mit der SVP Derendingen ihren traditionellen Feldspaziergang. Landwirte besuchen andere Landwirte und lassen sich informieren. «Wir mussten wegen der Pandemie alle Vereinsanlässe absagen», begründet Thalmann, Mitglied im Bezirksverein des Bauernverbandes, den Anlass.

Dieses Mal ist auch die Öffentlichkeit eingeladen. Die beiden Initiativen und ihre positiven oder negativen Folgen stehen dabei im Mittelpunkt des Anlasses.



Hinweis: Feldspaziergang in Derendingen, Dienstag, 25. Mai um 19 bis zirka 20.30 Uhr, Treffpunkt ist beim Werkhof Derendingen (Walter-Weber-Strasse 3).