Ukrainische Musik im Kulturkeller Gerlafingen

Kulturkeller trotzt Krieg «Wir spüren starke Solidarität»: Schon vor dem Krieg war diese ukrainische Band Gast in Gerlafingen – nun war alles etwas anders Der Kulturausschuss Gerlafingen hatte die Hudaki-Village-Band aus der Ukraine eingeladen. Die Band spielte bereits zum dritten Mal im Kulturkeller. Das erste Mal aber seit Kriegsausbruch. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 27.02.2023, 11.00 Uhr

Die Hudaki Village Band aus der Ukraine. Andre Veith

Zum dritten Mal bereits gastierte die Hudaki-Village-Band, die aus dem westlichen Karpatenbogen in der Ukraine stammt, in Gerlafingen. Unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine war die Nachfrage nach Plätzen im Kulturkeller überwältigend hoch.

Andre Veith

«Wir spüren überall bei unseren Konzerten starke Solidarität», sagte Hudaki-Bandmitglied und Manager Jürgen Kräftner. Eigentlich stammt er aus Österreich, arbeitet aber schon 25 Jahre im Auftrag der Europäischen Kooperation «Longo mai» in der Ukraine. Die Genossenschaft setzt sich dort ein für eine traditionelle landwirtschaftliche Bewirtschaftung, Ökotourismus und für die Kulturpflege.

Gegenwärtig werden auch viele inländische Geflüchtete betreut. Im Karpatenbogen lebt eine multiethnische Bevölkerung, die seit Jahrhunderten den Reichtum ihres musikalischen Erbes in die Musik einfliessen lässt. In ihr vereinen sich Volksmusikstile aus Ungarn, den Balkanländern und immer wieder auch Klezmer-Anklänge.

Denn hier unter den anderen Volksgruppen im Karpatenbogen lebte eine jiddische Bevölkerung. «Somit verfügen wir über einen Riesenfundus, der von Generation zu Generation weitergegeben wird», so Kräftner.

Hudaki Village Band Gerlafingen 25.02.2023 Andre Veith / Solothurner Zeitung

Noten braucht es hier nicht

Hudaki, die Dorf- und Hochzeitsmusikanten, spielen ohne Noten ihre überlieferten Kompositionen, deren Besetzung am klangvollen Zimbal, dem auch aus der Roma-Musik typischen Hackbrett, zwei Violinen, dem Akkordeon, einer Bassgeige, Flöte/Klarinetten, der Gitarre oder wahlweise Langhalslaute Tamburica, der Pauke und der weiblichen Singstimme seit Jahren unverändert ist.

Andre Veith

Am Vortag, dem traurigen Jahrestag der Aggression, fand laut Kräftner «ein berührender Auftritt» im deutschen Weil am Rhein statt. Von Gerlafingen aus geht’s weiter nach Horgen.

Hudaki Village Band Gerlafingen 25.02.2023 Andre Veith / Solothurner Zeitung

«Mit unseren Auftritten im Ausland und an Festivals wollen wir zeigen, dass wir uns unseren kulturellen Reichtum durch den Krieg nicht kaputtmachen lassen.»

Und: «Wir sind hier, aber in Gedanken auch zu Hause», schilderte Manager Kräftner die innere Zerrissenheit der Mitglieder, von denen drei Männer militärdienstpflichtig sind. Ausreisen bedürfen immer einer beantragten Genehmigung der Regierung.

Andre Veith

Von wirbelndem Rhythmus elektrisiert

Der Urgrund dieser Musik besteht im mitreissenden, pulsierenden Rhythmus, der dem Gerlafinger Publikum und Gästen aus der Ukraine so elektrisierend in die Glieder fuhr. Tonsprache und gemeinsamer sowie solistischer Einsatz der Instrumente fanden stets variantenreich statt.

Hudaki Village Band Gerlafingen 25.02.2023 Andre Veith / Solothurner Zeitung

Vielleicht wäre eine kurze textliche Erläuterung zum Inhalt des jeweiligen Stücks fürs Verständnis von Vorteil gewesen. Das hinderte die Zuhörenden jedoch nicht, sich an der Ursprünglichkeit dieser authentischen Musik, an darin ausgedrückter Schwermut und Trauer und vor allem an der spürbar mitreissenden Lebenslust zu freuen. «Wir wollen fröhlich sein und gerade jetzt unsere Sorgen vergessen», lautete etwa die Ansage zum Konzertteil «Jiddische Diskothek».

Kleine Gags wie das Spielen der Geige hinter dem Rücken oder ein überraschender Pfeifton, den ein Mitglied mit den Lippen produzierte, sorgten zudem für heitere Abwechslung. Alle Mitglieder der mit textilen Blumendrucken bekleideten Gruppe traten auch mit kleinen Gesangseinlagen hervor. Herzlicher Beifall war ihnen sicher.

