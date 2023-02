Comedian Martina Hügi tritt in Oberdorf auf

«Kultur in der Kächschür» Kleines, aber feines Kulturprogramm in der Kächschür: Zum Auftakt macht sich Comedian Martina Hügi auf die Spuren des Glücks Die Kulturkommission Oberdorf organisiert jedes Jahr sechs bis acht «kleine aber feine» Anlässe in der Kächschür. Gundi Klemm 09.02.2023, 14.41 Uhr

Martina Hügi. Bild: PD

An ihrer Suche nach dem Glück lässt Martina Hügi ihr Publikum gern teilhaben und verhilft ihm mit mitreissenden Comedy-Ideen mit Humor, Satire und Tiefsinn zu eigenen Glücksgefühlen. Mit ihrem Titel «Delirium – Bin ich verrückt oder bilde ich mir das nur ein?» gibt sie temperamentvoll einen Weg vor, der zu unterhaltsamer und spannender Selbsterkundung führt, am 4. März auch in der Kächschür in Oberdorf.

Die in Bern geborene und im Thurgau aufgewachsene Künstlerin hat sich als Autorin und auf der Bühne – auch im Zusammenspiel mit bekannten Comedygrössen - viel Anerkennung erworben. Ihr Auftritt passt gut zu den vielfältigen und ausgesuchten Events der gemeinderätlichen Kommission «Kultur in der Kächschür». «Wir bieten jährlich 6 bis 8 Veranstaltungen aus den Bereichen Kleinkunst, Literatur, Musik und eben auch Comedy», betont Dieter Trächsel als Mitglied der Kulturkommission.

«Wir wollen in unserem selbst zusammengestellten Jahresprogramm gerne Akteure des Bühnengenres aus der ganzen Schweiz berücksichtigen. Damit hoffen wir, unserem Publikum einen ansprechenden und amüsanten Querschnitt zu vermitteln und auch hier nicht so bekannten Kräften eine Plattform zu bieten.» Dass die Veranstaltungen in Oberdorf immer zu gemütlichen Treffpunkten von Kulturinteressierten werden, hat sich bereits herumgesprochen.

Tickets sind erhältlich via Homepage «Kultur in der Kächschür».