Fitnessbranche Der Sommer wird kein Zuckerschlecken für die Fitnesszentren – der Zuchwiler Claude Ammann muss es wissen Claude Ammann ist Präsident des Schweizer Fitness- und Gesundheitscenter-Verbands, einer Branche die wegen der Coronakrise in einem massiven Wandel ist. Jeder zehnte Betrieb gab auf oder wurde übernommen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Claude Ammann führt das Fitnesscenter Physio in Fit in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

«Wie geht es Ihnen?»: Claude Ammann, Betreiber des Physio In Fit am Allmendweg in Zuchwil und Präsident des Schweizer Fitness- und Gesundheitscenter-Verbands, begrüsst einen alten, gebeugten Herrn, der sich gerade die Hände desinfiziert, in seinem Fitnesscenter.