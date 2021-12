Kriegstetten/Oekingen Auch wenn es weh tut: Johann Lüthi und Andreas Gasche sind überzeugt von der Fusion mit der Einwohnergemeinde Ab 1. Januar 2022 gibt es die Bürgergemeinden Oekingen und Kriegstetten nicht mehr. Sie fusionieren mit den beiden Einwohnergemeinden. Ein Gespräch mit den beiden Bürgergemeindepräsidenten, die diesen Weg gegangen sind. Rahel Meier Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Johann Lüthi (Kriegstetten, links) und Andreas Gasche (Oekingen) im Grenzgebiet der beiden Gemeinden. Im Hintergrund die Oesch, die die beiden Gemeinden verbindet. Jose R. Martinez

Sie waren viele Jahre lang Bürgergemeindepräsident. Nun ist fertig damit. Wie fühlt sich das an?

Andreas Gasche: Ich war gerne Bürgergemeindepräsident und ich hatte eine gute Zeit in der Bürgergemeinde. Ich hätte das Amt gerne in jüngere Hände übergeben. Da das nicht möglich war, haben wir nun einen anderen Weg gewählt. Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich bin sicher, dass die Fusion mit der Einwohnergemeinde ein gute Lösung ist. Aber das ist gleichzeitig auch das Ende einer Institution die über 100 Jahre lang gut funktioniert hat.

Johann Lüthi: Bei mir ist ähnlich. Es ist ein komisches Gefühl. Die Zeit als Bürgergemeindepräsident war eine gute Zeit. Die Bürgergemeinde Kriegstetten ist eher klein und es war ein sehr familiärer Rahmen. Da wir keinen Nachwuchs gefunden haben, der sich in einem Amt einsetzen wollte, haben wir den besten Weg für die Bürgergemeinde gesucht. Ich bleibe auch künftig stolzer Bürger von Kriegstetten.

Die beiden Bürgergemeinden Einige Zahlen Kriegstetten hat zurzeit 325 Bürgerinnen und Bürger, davon 63 Ortsbürger. Der Gemeindegehören 11 Hektaren Land - alles Wald. Der Bürgergemeinde gehört zudem die Hälfte der Liegenschaft Affolter. Die Bürgergemeinde durfte jeweils das Hornusserhüttli benützen, weil dieses auf dem Land der Bürgergemeinde steht. (rm/mgt) Oekingen hat zurzeit 946 Bürgerinnen und Bürger, davon 136 Ortsbürger. Der Gemeinde gehören 47 Hektaren Land, 43 davon sind Wald und noch hat die Bürgergemeinde vier Bauplätze (rund 1,6 Hektaren). Schützenhaus und Waldhaus sind ebenfalls im Besitz der Bürgergemeinde. (rm/mgt)

In Oekingen wurde um die Erhaltung der Bürgergemeinde gekämpft. Hat sich die Stimmung beruhigt?

Gasche: Genau genommen hat sich nur eine kleine Minderheit der Bürgerinnen und Bürger bis zuletzt gerichtlich gegen die Fusion mit der Einwohnergemeinde gewehrt. Wir hatten eine sehr schöne Schlussversammlung an der über 30 Personen anwesend waren und dort haben wir informiert, wie es weitergeht. Am Schlussessen konnte ich zudem alle Funktionäre der Bürgergemeinde verabschieden. Das kam bei den Leuten gut an. Aber es wird auch künftig Bürgerinnen und Bürger geben, die den Entschied als falsch erachten. Und sind wir ehrlich, eine Bürgergemeinde zu fusionieren ist fast immer ein sehr emotionaler Entschied.

In Kriegstetten war die Aufgabe scheinbar unbestritten. Gab es irgendwann doch noch Emotionen?

Lüthi: Es gab auch in Kriegstetten Emotionen. Aber wir haben schon vor fünf Jahren mit dem Prozess begonnen, der nun in der Fusion endet. Wir haben in jeder Bürgergemeindeversammlung informiert. Da meist rund 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger daran teilnahmen wussten sie, dass wir dringend neue Leute suchen. Auch bei uns gab es Fusionsgegner. Aber diese haben sich im Lauf der Zeit beruhigt. Beim Entscheid an der Urne hatten wir nur eine Gegenstimme. Und diese Person wusste selbst ganz genau, dass es keine andere Variante gibt. Was die Verabschiedung angeht, das haben wir anders gemacht. Die Funktionäre von Bürger- und Einwohnergemeinde wurden gemeinsam an der Einwohnergemeindeversammlung verabschiedet. Anschliessend hatten wir Bürger dann aber noch eine Abschlusssitzung.

Gasche: Wir haben den Prozess etwas später begonnen. Die Diskussionen wurden bei uns von Anfang an sehr emotional geführt, obwohl wir offiziell von der Gemeindeversammlung den Auftrag bekommen haben, den Prozess voranzutreiben.

Die Bürgergemeinden verschwinden ja aber nicht völlig.

Lüthi: Das ist richtig. In Kriegstetten wird neu eine Spezialfinanzierung Wald geführt. Unser Waldverantwortlicher wird seine Aufgabe zudem weiterführen, nun aber für die Einheitsgemeinde. Die Bürger werden zudem auch künftig einen Weihnachtsbaum beziehen können. Die Waldgänge werden ebenfalls weiterhin durchgeführt. Aber die standen schon in den letzten Jahren auch den interessierten Einwohnern offen.

Gasche: In Oekingen gibt es ebenfalls eine Spezialfinanzierung, den Bürgerfonds. Dort drin sind das Waldhaus, die Weihnachtsbaumkultur und der Spielplatz beim Schützenhaus enthalten. Ein Teil unseres Vermögens ist in diesen Fonds eingeflossen. Er kann aber beispielsweise auch durch Legate geäuffnet werden. Zudem sind im jetzigen Einwohnergemeinderat vier von sieben Personen Bürger. Ich habe darum nicht Angst, dass etwas nicht gut laufen wird.

Die beiden Bürgergemeindepräsidenten Viele Jahre Arbeit für das Gemeinwohl Johann Lüthi war 16 Jahre lang Bürgergemeindepräsident. Davor war er bereits Bürgerrat, Mitglied im Wahlbüro und in der Forstkommission. Vier Jahre war er auch Mitglied des Einwohnergemeinderates, Mitglied der Wasserkommission und viele Jahre Kommandant der (zuletzt ebenfalls fusionierten) Feuerwehr Kriegstetten-Halten-Oekingen. (rm/mgt) Andreas Gasche hat sich auf diversen Ebenen eingesetzt. Als seine wichtigsten Aufgaben nennt er selbst: 16 Jahre Kantonsrat, 8 Jahre Einwohnergemeinderat und 16 Jahre Bürgergemeindepräsident. Die Ämter haben sich teilweise überschnitten: Insgesamt hat er damit 40 Jahre lang in öffentlichen Ämtern gewirkt. (rm/mgt)

Wie kam es zu diesen Spezialfinanzierungen?

Lüthi: Das wurde in der Arbeitsgruppe Fusion so besprochen. Bei uns ging es von Anfang an vor allem um das Thema Wald.

Gasche: Wir haben unseren Bürgern versprochen, dass etwas von der Bürgergemeinde bestehen bleibt. Und das ist jetzt auch so.

Ihre Bürgergemeinde hat also noch Vermögen?

Gasche: Das ist so. Wir schreiben aber seit Jahren Defizite. Vor allem der Wald ist defizitär. Irgendwann hätten wir unser Geld aufgebraucht. Neue Einnahmequellen haben wir ja nicht. Die Fusion war also auch ein wirtschaftlicher Entscheid.

Lüthi: Bei uns ist das genau gleich. Auch wir haben vom Vermögen der Vorfahren gelebt. Dazu kommen die Auflagen des Kantons, beispielsweise die Einführung von HRM2. Die Umstellung auf dieses System wäre für uns sehr teuer geworden.

Anderen Bürgergemeinden dürfte es ja ähnlich gehen. Denken Sie, dass noch mehr Fusionen folgen werden?

Lüthi: Ich denke, dass einige Punkte, vor allem bei kleinen und mittleren Bürgergemeinden, dafür sprechen. In vielen Bürgergemeinden sind die Ortsbürger überaltert, zu wenig junge Personen sind bereit, sich für die Bürgergemeinde einzusetzen. Jüngere Bürger ziehen nach der Ausbildung häufig weg. Der Aufgabenbereich wird immer kleiner, bis auf wenige Ausnahmen. Der Wald ist zudem seit Jahren ein defizitäres Geschäft und viele Bürgergemeinden haben kein Einkommen mehr und bezahlen alles aus dem Vermögen, dass vorherige Generationen erarbeitet haben. Weiter werden die Vorgaben vonseiten des Kantons immer grösser, wodurch ebenfalls wieder beträchtliche Kosten entstehen.

Gasche: Man muss unterscheiden zwischen Bürgergemeinden, die vom Vermögen und von ein paar Hektaren Wald leben sollten. Dort wird sich die wirtschaftliche Frage sicherlich früher später stellen. Bürgergemeinden mit grossen Waldflächen oder Besitztümern wie Kiesgruben, grossen Bauplätzen oder Wasserquellen werden wirtschaftlich weiterhin überleben und ihre Rolle spielen. Sie ergänzen in vielen Fällen die sozialen Strukturen und Infrastrukturen einer Einwohnergemeinde.

Es scheint, dass das Verhältnis zwischen ihren beiden Bürger- und Einwohnergemeinden schon immer ein Gutes war. Sonst würde die Übernahme wohl nicht so reibungslos funktionieren.

Lüthi: Das ist genau so. Wir konnten immer gut zusammenarbeiten und haben uns gegenseitig unterstützt, wo das nötig war. Ich denke, dass die Einwohnergemeinderäte auch sehr deutlich gemacht haben, dass sie bereit sind die Aufgaben der Bürgergemeinde zu übernehmen und damit die Basis für die Fusion gelegt wurde. Jede Bürgerin und jeder Bürger ist zudem auch Einwohnerin und Einwohner.

Gasche: Das ist auch in Oekingen so. Vor allem in den letzten Jahren war die Zusammenarbeit unkompliziert. Die Bürgergemeinde hat sich auch immer finanziell an Projekten der Einwohnergemeinde beteiligt, am 850-Jahr-Jubiläum beispielsweise.

Das Einbürgerungsverfahren ist eine der letzten Aufgaben, die die Bürgergemeinde noch erledigt hat. Wann gab es die letzte Einbürgerung?

Gasche: Wir hatten in der letzten Legislatur überdurchschnittlich viele Einbürgerungen. Speziell ist dabei auch, dass es oft ganze Familien waren.

Ist noch ein Verfahren am Laufen?

Gasche: Meiner Meinung nach sind noch zwei Verfahren am Laufen. Diese werden nahtlos weitergeführt. Die Person, die die Einbürgerungen in der Bürgergemeinde betreute, macht das nun auch in der Einwohnergemeinde. Künftig wird allerdings nicht mehr an der Gemeindeversammlung, sondern im Gemeinderat über eine Einbürgerung entschieden.

Lüthi: Das wird künftig auch in Kriegstetten so sein. Wir hatten die letzte Einbürgerung im Frühling. Drei Verfahren sind noch hängig und ein Gesuch kam eben erst herein, das haben wir von Beginn an gleich weitergegeben.

Geben Sie nun alle ihre politischen Ämter ab?

Gasche: Ich habe immer gesagt, mit 60 gebe ich alles ab. Ich bin vor Kurzem 60 geworden und mache das jetzt auch. Dafür beginne ich ein neues Hobby. Ich habe als Abschiedsgeschenk ein Imker-Starterkit bekommen.

Würdigung Das sagt Oekingens Gemeindepräsident Etienne Gasche, der selbst auch Oekinger Bürger ist, zu Andreas Gasche «Mit der Fusion wird Andreas Gasche nicht nur ein wohlverdienter Alt-Bürgergemeindepräsident, sondern er ist auch bereits Alt-Gemeinderat und Alt-Kantonsrat. Diese politische Erfahrung und das entsprechende Netzwerk wird der Gemeinde Oekingen in Zukunft fehlen und wird anderweitig kompensiert werden müssen. Die Gemeinde Oekingen ist jedoch personell behörden- und verwaltungsseitig parat, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Zudem sind seit Beginn der neuen Legislatur drei bisherige Bürgerräte im Gemeinderat der Gemeinde Oekingen vertreten. Ich persönlich bedanke mich in kollegialer Weise bei Andreas Gasche für die stets konstruktive und effiziente Zusammenarbeit und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Ich bin überzeugt, dass er die zusätzlich zur Verfügung stehende Freizeit gut zu nutzen weiss und freue mich auf das erste Honigglas aus Oekingen.» (mgt)

Lüthi: Ich wollte schon vor vier Jahren alles abgeben. Jetzt ist fertig. Das einzige was ich in den beiden nächsten Jahren noch mache ist weiterhin als Begleitperson an den Seniorenreisen teilzunehmen. Danach darf ich tatsächlich selbst als Senior mit.

Würdigung Das sagt Kriegstettens Einwohnergemeindepräsident Simon Wiedmer, der selbst auch Bürger ist, zu Johann Lüthi «Ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, um dem ausscheidenden Bürgerpräsidenten persönlich und im Namen des Gemeinderates und vor Bevölkerung Danke zu sagen für die geleistete Arbeit. Das, was Johann Lüthi in den letzten 41 Jahren für die Gemeinden geleistet hat, lässt sich kaum in Worten ausdrücken. Mit seiner visionären Einstellung und seinem Handeln danach war er in jeglicher Hinsicht eine Bereicherung und hat seine Fussstapfen hinterlassen. Er hat die Zeichen der Zeit erkennt und sich mit Herzblut stark gemacht für die Fusion. Ich wünschte, wir hätten auf der Welt mehr Leute, die so sind wie er. Wir werden ihn in seinen zahlreichen Funktionen sehr vermissen. Ich hoffe, dass er seine frei werdenden Zeit geniessen kann und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und viel Freude. Dass ich nun der erste Präsident der fusionierten Gemeinde sein darf, erfüllt mich mit Stolz und Demut.» (mgt)

