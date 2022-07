Doppeljubiläum in Kriegstetten: Vereinsmusik und Trachtengruppe

Kriegstetten Trachtengruppe und Vereinsmusik: Gemeinsam sind sie 210 Jahre alt Vereinsmusik und Trachtengruppe Kriegstetten feierten gestern gemeinsam ihre Jubiläen. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

OK-Präsident Urs Studer spricht am Jubiläumsanlass. Carole Lauener

«Beide Vereine sind durch Musik verbunden. Deshalb ist es naheliegend, dass wir auch gemeinsam feiern», waren sich die Präsidentinnen der 85 Jahre jungen Trachtengruppe und der 125 Jahre bestehenden Vereinsmusik Kriegstetten einig. «Mit gemeinsamen Kräften und dank eingespielter Teams konnten wir im Schulareal Kriegstetten viele Gäste bewirten», freute sich Regula Richard, Präsidentin und Tanzleiterin der 44 Mitglieder zählenden Trachtengruppe.

Gastredner Toni Galliker, Präsident Musikverband Bucheggberg-Wasseramt-Solothurn-Lebern. Carole Lauener

Gemeinsamen Zusammenhalt stärken

«Wir wollen mit dem Festakt und Gemütlichkeit den Leuten, die mit uns sympathisieren, etwas zurückgeben», bekräftigten die Querflötistin Belinda Flury und Klarinettistin Bea Streit, die als Co-Präsidentinnen die 48 Aktive umfassende Vereinsmusik führen. Nach Corona habe den Mitgliedern beider Vereine und vermutlich auch ihrem Publikum ein Anlass gefehlt, der den Zusammenhalt stärke.

«Und dazu hatten wir gestern wunderbar Gelegenheit.»

Dem «Zmorge»-Buffet, dem Tortenangebot und den Zvieriplättli wurde jedenfalls reichlich zugesprochen. Die Auftritte der beiden Jugendmusiken aus dem Schulverbund Halten-Oekingen-Kriegstetten (HOek) und aus der Zunftmusik hätten den Jubiläumstag bereichert und vor allem gezeigt, dass in den Vereinen auch Neues gewagt werde, so Flury.

Vertreterinnen der Trachtengruppe. Carole Lauener

Aufgeschlossen in die Zukunft gehen

In ihren Ansprachen sorgten der Kriegstetter Gemeindepräsident Simon Wiedmer, Toni Galliker als Präsident Musikverbands Bucheggberg-Wasseramt-Solothurn-Lebern und Urs Studer namens des Organisationskomitees mit Glückwünschen und Reminiszenzen aus den Vereinshistorien für gute Stimmung. Regula Richard erklärte dazu:

«Beide Jubilierenden bringen Tradition, aber auch die Aufgeschlossenheit für zukunftsweisende Entwicklungen in ihrer Vereinsarbeit unter. Wir verfügen beide über Potenziale.»

Zwar falle es dem Musikverein durch die Musikschulen leichter, Nachwuchs zu gewinnen. Doch auch das Tanzen habe seinen Wert behalten, wie beispielsweise fünf junge «volkstanzbegeisterte» Tänzerinnen in der Trachtengruppe beweisen.

Proben sind auch gesellige Treffen

In beiden Vereinen wird nicht nur geprobt, sondern die abendlichen Zusammenkünfte sind Treffpunkte, an denen man sich auch austauscht und Geselligkeit pflegt. Die Vereinsmusik Kriegstetten, die vor 125 Jahren ihre Wurzeln im Katholischen Männer- und Jünglingsverein hatte, entwickelte sich über diese lange Zeitspanne kontinuierlich. Als Übungslokal steht ihr das neue Katholische Pfarreizentrum zur Verfügung.

In den 70er-Jahren öffnete sich der Verein für weibliche Mitglieder. Zum Jahresprogramm zählen die Besuche von Musiktagen – wie gerade kürzlich in Grenchen –, ein jährlicher Konzertabend, der etwa im letzten Dezember unter dem Thema «Die 80er-Jahre» stand, und seit einiger Zeit das sehr schön empfundene Zusammenspiel mit der Musikschule der Kreisschule.

Die Vereinsmusik gibt ein Konzert. Carole Lauener

Das Repertoire und die Erarbeitung neuer Stücke, für beides habe Dirigent Hans Burkhalter eine glückliche Hand, umfassten einen gefälligen Mix aus Marschmusik und Kompositionen der Moderne, so Belinda Flury.

Trachtenzmorge ist Tradition

Ihre regionale Bekanntheit gewinnt die Trachtengruppe, die sich alle zwei Wochen in der Mehrzweckhalle Halten trifft, beispielsweise aus dem in den letzten 33 Jahren alljährlich durchgeführten «Zmorge» und aus ihren Auftritten an der Eröffnung der Krebskilbi am zweiten Augustwochenende in Kriegstetten.

Natürlich beteiligen sich Mitglieder auch als Ehrendamen an unterschiedlichsten Anlässen. Mit ihrer Teilnahme an Tanzveranstaltungen wie den stets stimmungsvollen Trachtenfesten, unlängst bei «Schweiz-Bewegt» oder am Programm von «Tanzillus» auf dem Ballenberg beweisen die Vereinsangehörigen ihre Lust an Tänzen und Trachten, die sie damit im Bewusstsein der Öffentlichkeit lebendig halten.

Die Festgemeinde. Carole Lauener

