Tele M1

Kriegstetten Töfffahrer wird bei Unfall schwer verletzt Ein Autolenker kollidierte am Donnerstag bei der Autobahneinfahrt Kriegstetten mit einem Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Online Redaktion 31.12.2021, 16.47 Uhr

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 6.30 Uhr, ist in Kriegstetten ein Autofahrer beim Versuch, in die Autobahneinfahrt abzubiegen, mit einem entgegenkommenden Motorradlenker zusammengeprallt. Dieser wurde dabei schwer verletzt und wurde von einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Nach Angaben der Kantonspolizei Solothurn hatte der BMW-Fahrer den Töfflenker, der in Richtung Kriegstetten unterwegs gewesen war, aus noch ungeklärten Gründen übersehen.