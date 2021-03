Kriegstetten Solidarität für Menschen in schwierigen Situationen – Blumenhaus Buchegg liefert Eier für Osterbrunch-Taschen Das Blumenhaus Buchegg färbt und dekoriert Eier für die Osterbrunch-Taschen des Sternen Kriegstetten. Ein solcher Auftrag bringe etwas Abwechslung in den Heimalltag, zudem werden pro verkaufte Tasche 5 Franken an das Blumenhaus gespendet. Marlene Sedlacek 31.03.2021, 12.48 Uhr

Die Bewohner des Blumenhauses färben Ostereier, die der Sternen in Kriegstetten für seine Osterbrunch-Taschen verwendet. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Es werden auch Eierbecher gestaltet, hergestellt aus Kartonrollen, bemalt und beklebt mit verschiedenen Materialien. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Es wird eine Folien-Technik benutzt, um den Eiern ein schönes Sujet zu geben. Hanspeter Bärtschi

Alles was das Herz begehrt, oder vielmehr der Magen, beinhalten die Osterbrunch-Taschen des Romantikhotels Sternen in Kriegstetten. Brötli, Gipfeli, Lachs, Müesli, Früchte und was alles zu einem ausgiebigen Osterzmorgen gehört. In drei Varianten gibt’s die Taschen. Mit oder ohne Rösti, Rösti mit Speck oder vegetarisch. Doch was wäre ein gemütlicher Osterbrunch ohne gefärbte Eier zum «Tütschen»? Dafür hat sich der Sternenwirt etwas Besonderes einfallen lassen. Er gab das Ostereierfärben dem Blumenhaus Buchegg in Auftrag.

Pinkige, braune und violette Eier mit Kräutermotiven

Im «Stöckli», einer der Werkstätten im Blumenhaus, sind die Leute fleissig am Arbeiten, damit die 240 vom Sternen georderten Eier rechtzeitig zu Ostern fertig werden. Dazu kommen weitere 40 Stück, die Privatpersonen bestellt haben. Eine Person klebt Motive aus Folien auf die weissen, noch rohen Eier. Dann kommen sie ins kochende Wasser. Zwei weitere Personen kratzen anschliessend die schwarze Folie von den gekochten Eiern ab. So bleibt ein weisser Abdruck des Motivs. Danach werden die Eier geölt und poliert, damit sie auch schön glänzen. Die fertigen Eier strahlen in den Farben Pink, Braun und Violett. Vorn und hinten prangen Motive wie Kleeblätter, Farnzweige und andere filigrane Kräuter. Blauholz, Zwiebelschalen und Kaktusläuse verleihen ihnen die drei verschiedenen kräftigen Farben. Die fertigen Eier werden in «Eierbecher» gestellt. Diese sind als Osterhäschen gestaltet, hergestellt aus Kartonrollen, bemalt und beklebt mit verschiedenen Materialien.

Hanspeter Bärtschi

Bewährte Technik für das Eierfärben übernommen

Für Roger Eicher, Leiter der Tagesstätte, war es wichtig, die Aufgabe möglichst einfach zu gestalten, damit seine Leute sie rechtzeitig bewältigen und die einzelnen Arbeitsschritte selber ausführen können. Eier mit frischen Kräutern und Strümpfen herzustellen wäre eine zu grosse Herausforderung gewesen. So hatte er die Idee mit der Folie, eine Technik, die er sonst zum Sandstrahlen von Gläsern benutzt. Die Eierbecher hat eine andere Abteilung angefertigt. «Dies hätten wir nicht auch noch rechtzeitig geschafft», entschuldigte sich Eicher.

«Man darf den Kopf nicht in den Sand stecken»

Institutionsleiter Thomas Suter freut sich sehr, dass der Sternenwirt Christoph Bohren auf das Blumenhaus zugekommen ist. Umso mehr, da er es im Moment auch nicht einfach habe. Ein solcher Auftrag bringe etwas Abwechslung in den Heimalltag, der im Moment aufgrund vieler Einschränkungen nicht so interessant sei. «Es ist schön, dass jemand an uns denkt», schätzt er. Dass Bohren für jede verkaufte Tasche eine Spende von fünf Franken an das Blumenhaus leistet, freut ihn noch viel mehr.

Die Motivation für Bohren war, dazu beizutragen, dass auch Menschen in schwierigen Lebenslagen in Zeiten von Corona nicht vergessen gehen. Er hat sich überlegt, was man an Ostern Spezielles machen könnte. Als Mitglied des Vereins «Freunde vom Blumenhaus» kam er auf die Idee, die Eier beim Blumenhaus in Auftrag zu geben. Auch wenn die Zeiten für die Gastronomie im Moment schwierig sind, findet er man dürfe den Kopf nicht einfach in den Sand stecken.

«Man muss zusammenhalten und darf nicht immer nur an sich selber denken»,

ist seine Devise. Auch sein Team schätze es, das Take-Away-Angebot mit neuen Ideen zu bereichern, die anderen Freude bereiten.

Hinweis: Bestellung für den Osterbrunch bis spätestens Freitagmorgen 10 Uhr.