Metzgerei Thoma & Liechti erweitert in Grafenried

Kriegstetten Die Metzgerei Thoma baut unter neuer Leitung aus In Grafenried kann bald ein Neubau für die Produktion bezogen werden. Dort soll künftig von der Schlachtung des Tieres bis zur Endverarbeitung alles in einem Haus passieren. Urs Byland Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Sie sind die treibenden Kräfte der Metzgerei Thoma & Liechti in Kriegstetten (von links): Markus Wüthrich, Vreni Berger und André Liechti. Hanspeter Bärtschi

Die Metzgerei Thoma in Kriegstetten ist weitherum für ihre Fleischwaren und ihr «Café de Paris» bekannt. Elisabeth und Martin Thoma sind in einem Alter, in dem sie an ihre Nachfolge denken. Und in diesem Bereich ist in den letzten Jahren einiges vorgespurt worden. 2019 wurde die Thoma & Liechti AG mit Sitz in Grafenried gegründet. Grafenried deshalb, weil Martin Thoma mit André Liechti, der dort eine Metzgerei führt, eine zusätzliche Kraft in die AG hineingenommen hat.

Zwei Jahre später haben sich Elisabeth und Martin Thoma etwas zurückgezogen und den Betrieb in neue Hände weitergegeben. Neben Liechti sind Vreni Berger und Markus Wüthrich dazugestossen. Die Thomas unterstützen im Hintergrund die neue Betriebsleitung, die allesamt eine Metzgerausbildung aufweisen. Vreni Berger kümmert sich um Administration, Verkauf und Personal. Markus Wüthrich entwickelt Produkte und ist für die Qualitätskontrolle zuständig und André Liechti ist der Produktionsleiter.

«Wir setzen auf Regionalität»

Dieser ist nötig, denn der Betrieb mit 15 Angestellten expandiert. In Grafenried wurde ein Neubau erstellt, der in den nächsten Wochen bezogen wird. Dort wird künftig alles vereint. Die Tiere werden dort geschlachtet und das Fleisch vollständig im Haus verarbeitet. «Vom Frischfleisch bis zur Charcuterie machen wir alles selber», erklärt Vreni Berger. Die Tiere kaufen sie bei Bauern in der Region. «Wir setzen auf Regionalität. Dabei steht das Tierwohl im Vordergrund.»

Es braucht viel Mut, einen Metzgereibetrieb zu vergrössern. Vreni Berger bestätigt dies, sagt aber: «Wer nichts wagt, gewinnt nichts.» Thoma & Liechti AG verkauft ihre Fleischwaren in diversen Geschäften in der Region. Und mit dem «Café de Paris», einer Chromstahlplatte mit geschnittenen und angebratenen Rinds-Entrecôte-Scheiben sowie Kräuterbutter, die einfach über ein Rechaud erhitzt wird, wurde ein Produkt entwickelt, das inzwischen schweizweit Freunde gefunden hat und überallhin verschickt wird. «Die lange Entwicklungszeit für dieses Produkt hat sich gelohnt.»

