I Quattro singen in Kriegstetten

Kriegstetten I Quattro – die vier Tenöre machen am 23. Dezember Halt in Kriegstetten «Ein unvergessliches Weihnachtskonzert» Gundi Klemm 20.12.2021, 05.00 Uhr

I Quattro. zvg

«Das wird ein Konzert, auf das wir uns freuen dürfen», sagt Roberto Marchetti, der als langjähriger Präsident des Kulturkreises Kriegstetten mit seinen Mitarbeitenden die Organisation in der Katholischen Kirche Kriegstetten in Händen hält. Schon 2019 war das damals aus Daniel Bentz, Simon Jäger, Mathias Aeberhard und Damian Meier (Oberdorf) bestehende Quartett mit einem Weihnachtskonzert zu Gast in dieser nach St. Mauritius benannten Kirche. In diesem Jahr ist der Tenor Samuel Tobias Klauser für Sänger und Manager Damian Meier, der sich vermehrt seiner Solokarriere widmen will, nachgerückt. Die aktuelle Schweizer Weihnachtstournee dieser stimmfreudigen Gruppe ist von positiven Kommentaren begleitet. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 haben mehr als 200 000 Musikliebhaber ihre Konzerte besucht. Es soll ein unvergessliches Weihnachtkonzert mit einem besonderen Ausflug in die Musikwelt werden.

Zu hören sind vielsprachige Kompositionen aus aller Welt, seien es Lieder aus Musicals oder Operetten, Evergreens und Volkslieder. Die vier Tenöre sind auch bezüglich ihrer Arrangements Meister der populären Klassik. Und stimmlich sind sie ein Genuss. Das hiesige Publikum mag sich neben Konzerterinnerungen gewiss noch an glanzvolle Auftritte von Daniel Bentz und Simon Jäger im Rahmen der Burgäschi-Operetten erinnern. Alle vier Sänger verfügen über eine umfassende professionelle Musikausbildung und sind national und international an bekannten Bühnen und Musikevents beteiligt. Zudem sind sie als Chorleiter, Stimmcoach und Komponisten tätig.

Konzert mit Benefiz-Charakter

«Die Ticketreservierungen laufen gut, die Hälfte ist schon verkauft», erklärt Marchetti. Damit rückt der Kulturkreis seinem Ziel näher, einen Gewinn nach Deckung der Unkosten und Honorare an die Caritas spenden zu können. «Mit diesem Betrag sollen in Not geratene Familien hierzulande unterstützt werden», unterstreicht er den Benefiz-Charakter des Konzerts, das auch die Kirchgemeinde mit der kostenlosen Nutzung der Kirche fördert. «Dieser Anlass mit I Quattro und ihrem begleitenden Pianisten am Tag vor dem Heiligen Abend läutet die Festtage ein und entschädigt uns für mancherlei Pandemie-Einschänkungen der vergangenen und möglicherweise der kommenden Zeit», ist Marchetti überzeugt.

Donnerstag, 23. Dezember, 20 Uhr, katholische Kirche St. Mauritius Kriegstetten, Türöffnung 19 Uhr.