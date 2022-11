Ausstellung von Friedensplakaten in Kriegstetten

Hintergrund

Kinder wüssten, wie mächtig Mitgefühl sein kann. Sie seien oft in der Lage, dieses Gefühl offener zu zeigen als Erwachsene, schreibt der Lions Club International auf seiner Internetseite und: «In diesem Jahr laden wir junge Menschen dazu ein, eine friedliche Zukunft durch mitfühlende Führung zu erkunden und visuell auszudrücken.» Jedes Jahr wird ein neues Thema ausgewählt, das der schöpferischen Fantasie der Schüler freien Lauf lassen soll. Die drei Kriterien, nach denen die Plakate in allen Bewertungsphasen beurteilt werden, sind Themengestaltung, artistisches Können und Originalität. Der Friedensplakatwettbewerb wurde 1988 ins Leben gerufen, um Schulkindern Gelegenheit zu geben, ihre Gefühle über Weltfrieden kreativ auszudrücken und andere Menschen an ihren Vorstellungen teilhaben zu lassen. Alljährlich nehmen etwa 350'000 Kinder aus über 75 Ländern am Wettbewerb teil. Mit 1,4 Millionen Mitglieder ist der Lions Club International einer der grössten Hilfsorganisationen der Welt.