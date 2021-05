Kriegstetten Erfolg für den Gemeinderat: Poststelle bleibt bis mindestens 2024 Die Post lenkt ein. Statt Hausservice bleibt die Filiale in Kriegstetten vorderhand bestehen. Rahel Meier 28.05.2021, 07.56 Uhr

Bis mindestens 2024 bleibt die Post in Kriegstetten. rm

Mit grosser Freude hat der Gemeinderat zur Kenntnis genommen, dass die Poststelle in Kriegstetten in den nächsten Jahren, bis mindestens 2024, erhalten bleibt. Dies schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung.