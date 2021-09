Kriegstetter Senioren waren gemeinsam auf Reisen

Kriegstetten «Die Reise ist jedes Jahr ein Highlight»: Kriegstetter Senioren geniessen das gemütliche Beisammensein Nach einem Jahr Unterbruch waren die Kriegstetter Seniorinnen und Senioren wieder auf Einladung der Gemeinde gemeinsam auf Reisen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

Die Kriegstetter Senioren werden nach der Seniorenfahrt von der Vereinsmusik Kriegstetten empfangen. Hanspeter Bärtschi

«Es war wieder wunderschön.» 85 Seniorinnen und Senioren steigen in Kriegstetten aus einem der beiden Cars aus und lauschen anschliessend dem Ständchen der Vereinsmusik Kriegstetten. Nach dem musikalischen Intermezzo klingt die Seniorenreise bei einem Apéroplättchen und einem Getränk nach Wahl im «Pisoni» aus.

Schon früh entschieden, zu verschieben

Normalerweise findet die Seniorenreise in Kriegstetten am Freitag nach Auffahrt statt. «Wir haben schon im Februar entschieden, die Reise in den Herbst zu verschieben», so Gemeindepräsident Simon Wiedmer. Nachdem die Reise schon im letzten Jahr ausfallen musste, hoffte man, das sich die Lage im Herbst reisefreundlicher zeigt. Vorausschauend entschied man sich in Kriegstetten schon vor der Einführung der Zertifikatspflicht durch den Bundesrat den Anlass als «3G» zu deklarieren.

Der Grossteil der Senioren empfand diesen Entscheid als richtig.

«Ich habe mich dank der Zertifikatspflicht sicher gefühlt und es genossen, dass ich keine Maske tragen musste»,

erklärt beispielsweise Katharina Lüthi. Sie war schon das 13. Mal dabei und freut sich jedes Jahr auf den Anlass.

«Man kann gemütlich zusammensitzen und hat Zeit sich mit den Leuten zu unterhalten. Das fehlt im Alltag manchmal, auch wenn man sich vielleicht im Dorf ab und zu sieht.» Dieses Jahr hat sie sich speziell gefreut, weil sie, den Neuenburger Jura nicht so gut kennt und es genoss diese Landschaft zu erleben.

Alle geniessen das gemütliche Beisammensein

Auch Nelly Schwaller ist sozusagen Dauergast bei den Seniorenreisen und war das neunte Mal dabei. «Ich schätze dieses Angebot der Gemeinde sehr und für mich ist es jedes Jahr ein Highlight. Uns wird immer ein wunderbares Programm geboten und wir haben immer sehr schöne Begegnungen mit den Leuten aus dem Dorf.»

Ähnlich sagt es Vreni Vogel: «Ich finde es wunderbar, dass wir an der Reise immer Zeit haben uns mit anderen auszutauschen.» Sie und ihr Ehemann wohnen erst seit 22 Jahren in der Gemeinde und geniessen es deshalb auch neue Kontakte zu knüpfen.

«Die Reisen sind immer sehr gut organisiert und wir geniessen vor allem auch das gemeinsame Mittagessen immer sehr.»

Ein kleines bisschen kritischer ist Bruno Däppen. Er hat zum ersten Mal teilgenommen und war damit einer der Jüngsten auf der Reise. «Mir hat es gefallen und ich finde die Reise eine gute Sache», erklärt er. «Ich hätte mich aber gerne auch noch ein bisschen bewegt. Ein Spaziergang zwischendurch hätte mir persönlich gut getan.»

Versuchen, es allen recht zu machen

Das nehmen die Behörden mit als Vorschlag für die Seniorenreise 2022. «Wir haben auch schon versucht, die Gesellschaft zweizuteilen und den aktiveren Senioren mindestens einen Spaziergang zu bieten. Das schreckt dann aber wieder diejenigen ab, die weniger mobil sind», so Gemeindeschreiberin Margrit Jaggi.

Sie hat schon viele Seniorenreisen organisiert. In aller Regel beginnt sie rund ein halbes Jahr im Voraus und bestimmt als erstes die Region, in die die Reise führen soll.

«Viel länger als 90 Minuten sollte die Reise im Car nicht dauern»,

meint sie. Zudem wechsle man die Gegend so häufig wie möglich. Die letzte Reise führte an den Hallwilersee, dieses Jahr ging es in den Neuenburger Jura.

Wenn die Region klar sei, dann bespricht sich Margrit Jaggi mit Schneider Reisen. «Sie wissen genau wo sie mit den Cars durchfahren können, in welchen Restaurants wir Platz für die ganze Gesellschaft finden und meistens haben sie auch noch einen Vorschlag für das Nachmittagsprogramm.»

Der Kontakt mit den Senioren ist wichtig

Gemeindepräsident Simon Wiedmer und Bürgergemeindepräsident Johannes Lüthi schätzen den Austausch mit den Senioren sehr. «Wir mischen uns bewusst immer mal wieder unter eine andere Gruppe und hören zu», meint Lüthi. Oft würden sich während der Reise Gespräche ergeben, die im Alltag selten seien.

«So merken wir auch oft, wenn die Senioren etwas plagt und können die Anliegen so aufnehmen.»

Denn die Senioren seien eine wichtige und eine immer grösser werdende Gruppe innerhalb der Gemeinde. Dass die Senioren die Reise – und die Organisatoren – schätzen, zeigt sich dann vor allem beim Aufbruch. Alle kommen bei den beiden Gemeindepräsidenten und der Gemeindeschreiberin vorbei, verabschieden sich persönlich und bedanken sich. «Das ist für uns immer auch ein Lob und Lohn», so Wiedmer.