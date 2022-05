Kriegstetten Das «BraunBeer» soll eine Wohlfühloase für Kaffeeliebhaber werden Anfang April öffnete das «BraunBeer»-Kafi im Kreuz in Kriegstetten seine Tore. Gastgeberin Franziska Beer Braun ist erstaunt über die zahlreiche Kundschaft. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 11.05.2022, 16.14 Uhr

Von links: Katrin Rindlisbacher, Franziska Beer und Kristina Michel. José R. Martinez

Im «BraunBeer» in Kriegstetten kann seit Anfang April Kaffee getrunken und Kuchen gegessen werden. Zum Konzept des «BraunBeer» gehört nicht nur ein «Kafi», sondern auch ein Accessoire-Lädeli. Die Gesichter hinter dem Geschäft sind die gesellige und engagierte Franziska Beer Braun, deren Nachnamen für Geschäft namensgebend sind, sowie ihre Kollegin Katrin Rindlisbacher. Gemeinsam führen sie das «Kafi und Lädeli BraunBeer» GmbH in Kriegstetten. Die beiden teilen sich die Aufgaben die anfallen untereinander auf. Beide ergänzen sich gut in Ihren Fähigkeiten und ihrer Art.

Ein modernes und trendiges Lokal entstand im ehemaligen Café Kreuz und Queer

Rindlisbacher richtete das vor kurzem eröffnete «Kafi» in einem trendigen, modernen «Hygge»-Stil ein. «Hygge» ist dänisch und steht für Wohlfühlen. «Ziel der Inneneinrichtung ist, dass sich sowohl Jung als auch Alt im ‹Kafi› wohlfühlt», so Rindlisbacher.

Das trendige «Kafi BraunBeer» in Kriegstetten wurde Anfang April eröffnet. José R. Martinez

Nicht nur die Innenausrichtung ist zeitgemäss, sondern auch das vielseitige Angebot. «Alle verkauften Produkte entstammen möglichst regionaler Produktion», so Beer. Kuchen und dergleichen werden selber gebacken. Im Angebot stehen Leckereien fürs Frühstück, kleine Mittagsmenus, ein Zvieri oder Apéros. Eine entsprechende Produktion sei zwar aufwendig, diese liege ihnen jedoch am Herzen.

Seit rund einem Monat ist das «Kafi BraunBeer» offen. Die Geschäftsführerin zeigte sich in Anbetracht der Kundschaft erstaunt: «Der Start war ein voller Erfolg.» Ob Jung oder Alt, alle würden gerne im «Kafi» verweilen. Sie seien auf der Suche nach Geselligkeit.

Ein Café im Kreuz in Kriegstetten ist keine Neuheit. Bereits vor dem «BraunBeer» war in denselben Räumlichkeiten das «Café Kreuz und Queer» angesiedelt. Hier half Beer teilweise aus. «Diese Erfahrung ist Gold wert.» Auch zukünftig ergänzen sich die verschiedenen Lokalitäten im Kreuz optimal. Tagsüber ist das «Kafi BraunBeer» geöffnet und abends wird die Kundschaft im «Restaurant Pisoni» und an der «Wasserbar» bedient. «Man profitiert gegenseitig voneinander», so Beer.

BraunBeer gibt es seit 2018 auch als Lädeli Der Ursprung von «BraunBeer» ist älter. Franziska Beer zog in der Schweiz mit ihren selbst genähten Taschen von Markt zu Markt. Schon damals war sie auf die Unterstützung ihrer Mutter und Schwester angewiesen. Ihre Taschen stiessen überall auf grossen Anklang. 2018 entschloss sich Franziska Beer zur Eröffnung eines eigenen Ladens. Zeitgleich wurde im Kreuz eine Gewerbefläche frei. Diese konnte sie übernehmen. Seither findet man seit über vier Jahren im Laden ein nordisch angehauchtes und breites Angebot an selbst genähten Taschen sowie Wohnaccessoires, Kleider, Schuhe und Geschenken. Vor allem bei der Einrichtung war sie auf Hilfe angewiesen. So lernte sie die Innenarchitektin Katrin Rindlisbacher kennen. Sie half bei der Einrichtung des Geschäfts. «Aus einer anfänglichen Geschäftsbeziehung entwickelte sich eine vertraute Freundschaft», so Beer. Als das «Café Kreuz und Queer» frei wurde, wollte Beer expandieren. Gemeinsam mit Rindlisbacher entschieden sie, das Café auf Anfang April zu übernehmen.

