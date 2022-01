Kreative beeinträchtigte Besucher «Zäme schaffe, zäme sii» – das Atelier 5B in Derendingen feiert sein zehnjähriges Bestehen Im Atelier 5B können sich psychisch und kognitiv beeinträchtigte Besucherinnen und Besucher kreativ ausleben – vom Stricken übers Töpfern, Schreiben bis hin zum Kochen. Einige entdecken verborgene Talente, finden einen Weg ins Berufsleben oder einen Ausgleich zu ihrem Job. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Stefan Teuscher und Nelly Keskinova haben sich in der Vebo kennen gelernt. Im Atelier 5B verbringen sie viel Zeit gemeinsam. Hanspeter Bärtschi

Wenn man im Atelier 5B in Derendingen zur Tür hereinkommt, ist es, als würde man ein gemütliches Wohnzimmer betreten: In einem kleinen Ofen knistert ein Feuer, am Tisch wird Deko gebastelt und in der Ecke sitzt jemand und strikt einen Schal. Dieser Jemand ist Claudia Christ: Seit Mai kommt sie zwei Tage pro Woche ins Atelier als Ausgleich. Den Rest der Woche arbeitet sie in der Vebo. «Im Atelier höre ich gerne Musik und singe dazu oder helfe in der Küche», sagt sie. Am allerliebsten aber «lismet» sie einen Schal nach dem anderen. Diese werden dann im Atelier, das dem Verein Rosentau angehört, verkauft. Der Verein unterhält in Derendingen und Balsthal sozialtherapeutische Wohngemeinschaften.

Die Besucher des Ateliers haben kognitive oder psychische Beeinträchtigungen und kommen meist aus Kliniken. Einige beziehen IV-Renten und haben schon etliche Behandlungen hinter sich. Das Atelier sei da eine willkommene Abwechslung und bewahre vor Einsamkeit. Cornelia Principi, die Gründerin des Ateliers, sagt:

«Jeder bringt seine Fähigkeiten mit. Man kann aber auch einfach kommen und sein.»

Das Atelier 5B in der Villa Rosentau feiert sein 10-jähriges Bestehen. Hanspeter Bärtschi / SZ

Am Morgen bespricht jede Besucherin und jeder Besucher mit seiner Ansprechperson, was sie oder er machen will. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: In der Töpferwerkstatt draussen im Garten wird Geschirr hergestellt, im Keller ist ein Malatelier eingerichtet. Für Projekte mit Nadel und Faden geht man ins Stoffatelier. Wer gut mit Worten umgehen kann oder es lernen will, nimmt an der Schreibwerkstatt teil. In der Holzwerkstatt werden Möbel restauriert und kleine Kunstwerke hergestellt.

Direkt beim Eingang befindet sich der Krea-Bereich. Eine Besucherin bastelte dort farbige Collagen-Porträts. Die Idee wurde sogleich vom Team aufgenommen: An den Wänden hängen nun von jedem Teammitglied sowie von allen regelmässigen Besuchern des Ateliers bunte Porträts.

Verborgene Talente entdecken

Das siebenköpfige Atelier-Team besteht aus Kunsttherapeuten, Sozialpädagogen und einem Arbeitsagogen. Die sechs Werkstätten werden jeweils von einem Verantwortlichen geleitet. Seit zehn Jahren arbeiten sie im Atelier 5B nun unter dem Motto «Zäme schaffe, zäme sii». In der Dekade habe sich einiges getan, meint Principi: «Wir entwickelten eine Dialogkultur, mit der wir Konflikte leicht lösen können.»

Das Team und auch die Besucherinnen und Besucher führen regelmässig Kreisgespräche durch, in denen man alles ansprechen kann, was einem auf dem Herzen liegt. Principi sagt:

«Wir lernen, einander zuzuhören.»

Claudia Christ «lismet» im Atelier 5B am liebsten Schale. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Die Betreuungsmitglieder gestalteten ihre eigenen Porträts. Die Collagen einer Bewohnerin dienten als Vorlage. Hanspeter Bärtschi Im Malatelier entstehen die nächsten Kunstwerke. Hanspeter Bärtschi Hanspeter Bärtschi Gründerin des Ateliers Cornelia Principi (Mitte) hilft mit beim Basteln. Hanspeter Bärtschi Besucherinnen und Besucher basteln zusammen mit zwei Zivis Dekorationen fürs Atelier. Hanspeter Bärtschi Jeden Mittag wird zusammen gekocht: Heute gibts Pizza. Hanspeter Bärtschi

Jüngere Besucherinnen und Besucher suchen oft nach Orientierung und entdecken im Atelier verborgene Talente. «Sie schaffen sich eine eigene Lebenswelt», sagt Principi. Vor einigen Jahren sei beispielsweise eine junge Frau, die eine schwierige Zeit durchmachte, ins Atelier gekommen. «Wir und auch sie selbst haben gemerkt, dass sie eine gute Stimme hat – also gründeten wir eine Band mit ihr als Leadsängerin», erzählt sie. «Dass sie den Mut dazu fand, das hat mich beeindruckt.»

Derweil helfen Nelly Keskinova und Stefan Teuscher im Holzatelier. Sie sind gerade dabei, Holzfiguren zu schleifen. Nelly kommt seit zehn Jahren immer mal wieder ins Atelier: Sie zeigt ein Krippenmotiv, das sie gezeichnet hat. Auch Stefan zeichnet gerne – am liebsten Mandalas. Eigentlich komme er aber vor allem wegen Nelly ins Atelier. Die beiden haben sich in der Vebo kennen gelernt. Stefan wohnt gleich oberhalb des Ateliers, wo fünf Bewohnerinnen und Bewohner in einem Wohnheim leben. Nelly lebt ein paar Strassen weiter in der Villa Rosentau. Die beiden treffen sich regelmässig im 5B.

In Zukunft sollen mehr Atelier-Plätze her

5B, das steht für Begegnung, Beziehung, Beschäftigung, Begleitung – und auch Bildung. Stefan Teuscher hat neulich einen Computerkurs absolviert und lernt im Moment Italienisch. «Es gibt regelmässig Workshops und einige Besucherinnen und Besucher holen hier einen Teil ihrer Schulbildung nach», erklärt Principi. Auch bei der Jobsuche und beim Schreiben von Bewerbungen können die Atelier-Besucher auf Unterstützung zählen.

Atelier 5B in der Villa Rosentau Derendingen. Hanspeter Bärtschi / SZ

Das Atelier 5B mit seinen 25 Plätzen ist momentan voll besetzt – und es gibt eine Warteliste. Ein Wunsch sei es daher, mehr Atelier-Plätze zu schaffen, meint Principi. Sie denkt dabei vor allem an junge Leute, die entweder kurz vor der Sozialhilfe stehen oder bald die IV-Rente beziehen und keine sinnvolle Beschäftigung finden. «Es mangelt ihnen, neben angemessenen Angeboten oft auch an Raum, um sich über Gott und die Welt auszutauschen», sagt sie.

An Beschäftigungsmöglichkeiten mangelt es im 5B keineswegs. Principi deutet aus dem Fenster: Hinter dem Atelier gibt es einen Garten. In einem Hochbeet wachsen Kräuter, drumherum stehen Obstbäume. «Den Garten gibt es natürlich auch noch. Aus den Quitten haben wir dieses Jahr Süssigkeiten hergestellt», erzählt sie. Dann verschwindet sie in der grosszügigen Küche, wo ein paar Besucherinnen und Besucher die Pizza fürs Zmittag vorbereiten.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden coronabedingt auf den 11. Juni verschoben. Dann feiert die Villa Rosentau ihr 20-jähriges Bestehen.

