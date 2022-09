BKW verabschiedet sich von Biberists Stromversorgung

Kooperation Die BKW will in Biberist keinen Strom mehr liefern - die gemeindeeigene Firma übernimmt nun alle Kunden Das war einzigartig: In Biberist konnten Einwohner wählen, ob sie den Strom bei der BKW oder bei der Energieversorgung Biberist beziehen. Doch jetzt beendet der Berner Stromkonzern das spezielle Modell. Urs Byland Jetzt kommentieren 14.09.2022, 15.00 Uhr

Peter Kofmel ist Geschäftsführer der Energieversorgung Biberist. Hier bei der Einweihung der neuen E-Ladestation der Gemeinde auf dem Bleichenmattparkplatz im letzten Jahr (von links): Gemeindepräsident Stefan Hug, Reto Schoch, Verwaltungsrat Energieversorgung Biberist, Peter Kofmel, Markus Flatt, VR-Präsident Energieversorgung Biberist. Hanspeter Bärtschi

Biberist war die erste Gemeinde in der Schweiz, in der die Stromkunden unter zwei Anbietern auswählen konnten. Gewählt werden konnte entweder die AEK, das heisst heute die BKW, oder die 2006 gegründete Energieversorgung Biberist, die zu 100 Prozent der Gemeinde Biberist gehört.

Dieses Privileg ist nun vorbei. Die BKW hat den Kooperationsvertrag gekündigt. Künftig wird die Energieversorgung Biberist die Biberister Haushalte mit Strom versorgen. Geschäftsführer Peter Kofmel erklärt, was dies bedeutet.

Peter Kofmel, was beinhaltet der Kooperationsvertrag?

Peter Kofmel: Dass die grundversorgten Kundinnen und Kunden in Biberist wählen konnten zwischen AEK/BKW und Energieversorgung Biberist. Geregelt wird das Verhältnis zwischen den beiden Stromlieferanten.

Wer lieferte bisher den Strom der Energieversorgung Biberist?

Den kaufen wir am Markt ein. Das Netz gehört bereits der Energieversorgung Biberist. Wir starteten mit rund 100 Kundinnen und Kunden, heute erhalten 4000 der rund 5000 Haushalte in Biberist von uns den Strom geliefert. Mit der Kündigung des Kooperationsvertrages werden wir alle Haushalte in Biberist mit Strom versorgen.

Warum konnte die Energieversorgung Biberist bisher günstigeren Strom anbieten als die AEK/BKW?

Das muss nicht nur am Einkaufspreis des Stromes liegen. Ausschlaggebend können auch die Marge oder Administrationskosten sein. Aber ja, wir waren bisher etwas günstiger.

Warum hat die BKW gekündigt? Insider sagen, dass die Abwicklung des Geschäfts für die AEK umständlich und die Energieversorgung Biberist wenig kooperativ war. Muss man die Kündigung nun als Quittung dafür verstehen?

Das weiss ich nicht. Unsere Kooperationsbereitschaft ging so weit, dass wir sämtliche Daten zur Verfügung gestellt haben, damit die BKW fakturieren kann. Was dort intern ablief, kann ich nicht beurteilen. Wir haben unsere Pflicht gemacht.

Eine Entscheid der Zentrale Die BKW begründet die Kündigung des Kooperationsvertrages wie folgt: Als Eigentümerin des Stromnetzes sei die Energieversorgung Biberist verantwortlich für den Erhalt und Ausbau des Stromnetzes und damit nach den Vorgaben des Stromversorgungsrechts auch für die Stromversorgung in der Gemeinde. Aus historischen Gründen habe jedoch die BKW (bis 2021 die AEK) einen Teil der Kunden mit Strom beliefert. «Die BKW hat sich nun entschieden, ihre grundversorgten Kunden im Netz der Energieversorgung Biberist an die Energieversorgung Biberist zu übergeben, sodass künftig alle Kunden im Versorgungsgebiet von der Energieversorgung Biberisteinheitlich beliefert werden.» Die bisherige Möglichkeit der Wahl zwischen BKW und der Energieversorgung Biberist innerhalb der Grundversorgung entfällt.

Wer liefert nun den Strom und wie lange?

Wir kaufen den Strom im freien Markt ein, das heisst wir sind Mitglied einer Kooperation von kleineren Verteilnetzbetreibern, iStrom, die zusammen Strom beziehen. Gewisse Tranchen wurden bereits eingekauft. Für 2023 ist der Strom eingekauft, für 2024 haben wir 60 Prozent unseres Bedarfs. Wir kaufen seit zehn Jahren Wasserstrom aus der Schweiz.

Die Stromtarifliste zeigt, dass die Energieversorgung Biberist nun teurer ist als die BKW.

Das ist so.

Rechnen Sie mit einer Rückkehr zu den alten Tarifverhältnissen?

Das kann ich heute nicht sagen. Das wäre Kaffeesatzlesen. Immerhin müssen wir die Preise nicht so stark erhöhen, wie andere Gemeinden. Aber es wird sicher teurer. Aktuell ist die BKW im Vorteil, nachdem sie jahrelang im Nachteil war.

Will die BKW weiterhin Strompachten übernehmen?

Die Kooperation zwischen der BKW und der EVB stand einzigartig im Raum. Daneben hält die BKW weiterhin die Pacht von drei Gemeinden mit eigenem Stromnetz: Gerlafingen, Kriegstetten und Luterbach. «Das Pachtmodell wird seitens der BKW weiterverfolgt», schreibt dazu die BKW.

Aktuell ist das nichts anderes als ein Lippenbekenntnis. Das Beispiel Lommiswil zeigt, dass die BKW gar nicht offerieren will. Droht in Gerlafingen, Kriegstetten und Luterbach dasselbe?

In Kriegstetten wird bereits eine Kündigung des Pachtvertrags (noch zu günstigeren AEK-Konditionen) seitens der BKW in Aussicht gestellt, so Gemeindepräsident Simon Wiedmer. Ob die BKW wieder offeriert, ist offen. In Luterbach stehen laut Gemeindepräsident Michael Ochsenbein 2023 Verhandlungen bevor. Und Gerlafingens Gemeindepräsident Philipp Heri erklärt, dass der Pachtvertrag Ende 2025 endet. Eine Vertragskündigung der BKW sei bisher (noch) nicht erfolgt.

Er habe die Gemeindepräsidien von Kriegstetten und Luterbach kontaktiert, um möglicherweise gemeinsam vorzugehen. Vermutet wird allenthalben: die BKW will aus der Grundversorgung aussteigen, um bessere Preise für ihren Strom zu holen.

