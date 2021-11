Kommentar zum Blumenhaus Buchegg: Vernichtung von Ressourcen

Kommentar Vernichtung von Ressourcen Die kantonale Umsetzung sei zum Planspiel am Bürotisch ­verkommen, findet Redaktor Urs Byland in seinem Kommentar zum Blumenhaus Buchegg. Die Institution verliert ihr Sonderschulangebot - wenn das Ruder nicht noch im letzten Moment herumgedreht werden kann. Urs Byland Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein guter Gedanke, dass man schwerbehinderte Kinder nicht mehr täglich von Olten nach Solothurn in die Schule transportieren will. Es macht Sinn, im Ostteil des Kantons eine entsprechende Schulinfrastruktur aufzubauen. Letztlich wird damit dem Willen des Souveräns Genüge getan, der dafür die gesetzlichen Grundlagen im Volksschulgesetz, im Behindertengleichstellungs­gesetz und in der Behindertenrechtskonvention geschaffen hatte.

Aber die kantonale Umsetzung ist zum Planspiel am Bürotisch ­verkommen. Nichts spricht gegen den Aufbau von Schulinfrastruktur im Osten. Aber dass im Westen vorhandene Infrastruktur in Kyburg-Buchegg nicht mehr für die Sonderschule genutzt werden darf und einige Kilometer entfernt in Grenchen und Solothurn Infrastruktur eventuell aufgebaut werden muss, ist fragwürdig.

Was ist passiert, dass das anerkannte Blumenhaus in einer seiner Kernkompetenzen nicht zum Zug gekommen ist? Hat hier der Kanton unnötig eine Submission lanciert und trägt Sandkastenspiele auf den Schultern der bestehenden Institutionen, den Kindern und deren Eltern aus? Oder hat das Blumenhaus die Submission auf die leichte Schulter genommen und zu wenig gepunktet, weil die Aufgaben nicht ernsthaft genug gemacht wurden?

Was auch immer. Diese Vernichtung von Ressourcen, die anderswo, nicht weit entfernt, wieder aufgebaut werden müssen, ist nicht nachvollziehbar. Das muss geklärt und allenfalls korrigiert werden. Die Politik ist gefordert.

