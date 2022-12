Kommentar zum Eklat in Lüterswil-Gächliwil

Kommentar Erneuter Eklat in Lüterswil-Gächliwil: Die Probleme sind hausgemacht Die Gemeindepräsidentin und ein grosser Teil der Dorfbevölkerung haben das Heu schon lange nicht mehr auf der gleichen Bühne. Urs Byland Jetzt kommentieren 02.12.2022, 16.55 Uhr

Dorfstreit in Lüterswil. Archiv/SZ

Von Komödienstadel ist hinter vorgehaltener Hand die Rede, von immer neuen Geschichten aus dem «Volkstheater Stöckliwyl». Auch sachlichen Betrachtern fällt es in der Zwischenzeit schwer, bei den Fakten zu bleiben.

Silvia Stöckli sass über 20 Jahre im Gemeinderat, bevor sie 2017 Gemeindepräsidentin wurde. Es gab keine Konkurrenz. Man war froh, dass im kleinen Dorf jemand Verantwortung übernehmen wollte. Und vermutlich wollte die SVP-Kantonsrätin versuchen, das kleine Dorf, so wie es war, zu erhalten. Aber schon damals lief nicht alles rund.

Die Überforderung der Milizpolitikerinnen und -politiker in einem Umfeld mit einer kritischeren, anspruchsvolleren Bevölkerung und einer immer komplexeren Administration wurde schon vor Stöckli und nicht nur in Lüterswil-Gächliwil sichtbar.

Die Bevölkerung mag sich in diesem Sommer bei der stillen Wahl des Gemeinderates übertölpelt gefühlt haben, aber spätestens bei der Wahl des Gemeindepräsidiums hätten Unzufriedene sich melden und Silvia Stöckli konkurrieren können. Doch das geschah nicht.

Das zeigt, die ganze Problematik rund um das Gemeindepräsidium ist hausgemacht: Lüterswil-Gächliwil ist schon lange reif für die Fusion. Diese Einsicht hat sich, so ist zu vermuten, in einem Grossteil der Bevölkerung schon lange festgesetzt. So könnte die bisherige Passivität der Dorfbevölkerung bei den Gemeindewahlen erklärt werden. Man will sich nicht einsetzen für das sinkende Schiff.

Bei einer Konsultativabstimmung an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung im März dieses Jahres stimmten von 110 Anwesenden (fast ein Drittel der Dorfbevölkerung) deren 97 für eine Fusion. Ein überaus deutliches Resultat, das eigentlich eine ideale Basis für eine schnelle Fusion hätte sein können.

Mit Silvia Stöckli hatte man aber den Bock zum Gärtner gemacht. Das haben einige Einwohnerinnen und Einwohner rechtzeitig gemerkt und machen Fusionsdruck. Denn die Eigenständigkeit des Dorfs ist - nicht erst seit Stöckli an der Macht ist - zum Martyrium geworden.

