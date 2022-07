Gemeinderat Biezwil begeht grundlegenden Denkfehler

Kommentar Der Gemeinderat Biezwil begeht einen grundlegenden Denkfehler und vermischt zwei Aufträge miteinander Der Schulverband Bucheggberg steht vor dem sprichwörtlichen Scherbenhaufen. Mit dem Nein aus Biezwil ist die Statutenrevision gescheitert und damit fehlt die rechtliche Grundlage zur Einführung von Tagesstrukturen. Ein Kommentar. Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.07.2022, 16.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es war nicht eine zufällige Mehrheit an der Gemeindeversammlung Biezwil, die Nein sagte zur Statutenrevision. Es war vielmehr der Gemeinderat selbst, der die Vorlage zur Ablehnung empfahl. Dabei begeht der Gemeinderat Biezwil einen grundlegenden Denkfehler, indem er zwei verschiedene Sachen miteinander vermischt.

Der Gemeinderat Biezwil betonte in der Botschaft an die Gemeindeversammlung: «Der Gemeinderat Biezwil ist nicht gegen die Kinderbetreuung, aber es ist eigentlich normal, dass man zuerst die Ergebnisse von Analysen abwartet und dann erst die nötigen Schritte einleitet.» In der Analyse, die der Gemeinderat Biezwil anspricht, geht es um die Schulinfrastruktur an den heutigen drei Schulstandorten.

Während der Diskussion rund um die Statutenrevision wurde dem Schulverband Bucheggberg bewusst, dass an allen Schulstandorten Räumlichkeiten fehlen. Deshalb wurde eine Analyse in Auftrag gegeben, die den künftigen Bedarf an Räumlichkeiten in den drei Schulstandorten auflisten soll. Die Analyse soll den Fächer breit öffnen: Möglich wäre sogar, dass ein vierter Schulstandort eröffnet - oder in Schnottwil zusätzlich eine Primarschulstufe geführt werden könnte.

Nur: Die Analyse der Räumlichkeiten in den drei Schulstandorten hat nichts mit der Statutenrevision und den Tagesstrukturen zu tun. Bei der Statutenrevision geht es einzig und alleine darum, die gesetzlichen Grundlagen für die Überführung der Pilotversuche in einen rechtlich gesicherten Zustand zu verankern.

Im Protokoll der Gemeindeversammlung Biezwil ist weiter nachzulesen: «Marlise Tüscher und Stephan Schnell erwähnen, dass in verschiedenen Dokumenten festgehalten ist, dass in diesem Fall (gemeint ist die Ablehnung der Statuten) das Pilotprojekt Mittagstisch verlängert werden muss.» Im Reglement steht in den Paragrafen 9 und 10 aber etwas anderes. Nämlich: Nur wenn der Statutenrevision zugestimmt wird, werden die Pilotversuche in der heutigen Form weitergeführt.

Der Gemeinderat Biezwil ging offensichtlich von falschen Voraussetzungen aus. Der Gemeinderat hat mehrfach betont, dass er die Weiterführung des Mittagstisch nicht gefährden möchte. Mit dem Antrag, «Nein» zu stimmen, ist aber genau das eingetreten.

Das Nein aus Biezwil hat zudem Auswirkungen auf alle Gemeinden im Bucheggberg. Eltern, deren Kinder die Tagesstrukturen heute nützen, sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie es im Sommer 2023 weitergeht. Mitarbeitende in den Tagesstrukturen geht es ebenso.

Fragt sich zudem, wie die Biezwiler Stimmberechtigten entschieden hätten, wären sie korrekt informiert worden. Immerhin lag die Differenz nach der Abstimmung mit 20 zu 23 nur gerade bei drei Stimmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen