Kommentar Horriwil: Lardori punktete mit Werten gegen Rüfenacht

Kommentar Horriwil: Der Gardist überzeugt Attila Lardori ist der neue Gemeindepräsident von Horriwil. Im Wahlkampf punktete er mit Werten und Haltungen gegen den angeschlagenen ehemaligen Gemeindepräsident Martin Rüfenacht. Urs Byland Jetzt kommentieren 27.09.2021, 05.00 Uhr

Der neue an der Spitze von Horriwil: Attila Lardori. Hanspeter Bärtschi

Horriwil hat sich entschieden, und es hat sich für die Hoffnung auf Ruhe und Beständigkeit entschieden. Dabei hatten die Horriwilerinnen und Horriwiler die Wahl zwischen möglicher Unsicherheit und scheinbarer Sicherheit, und sich, was zu erwarten war, klar für letzteres ausgesprochen.



Dafür ist Attila Lardori der perfekte Mann. Er ist nicht nur freundlich und hat für alle Anliegen ein Ohr. Er weckt auch mit seiner Vergangenheit als Schweizergardist und seinem beruflichen Einsatz als Grenzwächter Vertrauen. Er ist in seinem Wahlkampf voll und ganz auf die in seine Person gesetzten Erwartungen eingegangen und hat seine Werte und seine Haltungen in den Vordergrund gestellt.



Mit diesem Vorgehen punktete er gegen den angeschlagenen Martin Rüfenacht, dessen erneute Kandidatur bereits eine grosse Überraschung war. Dass Rüfenacht sich von den Anschuldigungen gegen seine Amtstätigkeit nicht von einer Kandidatur abhalten liess, ist konsequent gehandelt, funktioniert aber in der Realität nicht. Das Volk wählt nicht die Unruhe. Diese Niederlage hätte er sich ersparen können.



Ruhe und Beständigkeit ist in Horriwil gefragt. Die wird aber nicht sofort einkehren. Zuerst müssen die Verfahren gegen den bisherigen Gemeindepräsidenten abgeschlossen sein. Das kann noch dauern und deren Ausgang ist offen.