Aeschi: Rücktritt der Gemeinderätin Nadine Moll

Austausch Keine Lust auf ein Treffen? Regierung lässt Solothurner Bundesparlamentarier monatelang warten

Die Solothurner Nationalräte und der Regierungsrat haben sich in den letzten zwei Jahren nie offiziell getroffen. In einem Brief baten deshalb alle Parlamentarier um ein Treffen. Auf eine Antwort warten sie dann monatelang. Das Desinteresse der Regierung erstaunt die «Berner».