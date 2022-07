Ideenbüro: Kinder der Schule Zuchwil beraten jüngere

Kinder beraten Kinder «Ihr geht in die Geschichte dieses Schulhauses ein» – Schule Zuchwil betreibt das erste Ideenbüro im Kanton Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse sind im Schulhaus Blumenfeld seit einem Jahr Ansprechpersonen für jüngere Kinder. Die Teilnehmenden des Pionierprojekts wurden bei einer Feier gewürdigt. Nun übernimmt der nächste Jahrgang. Felix Ott Jetzt kommentieren 07.07.2022, 20.00 Uhr

Das erste Ideenbüro im Kanton wurde an einer Feier vor dem Schulhaus Blumenfeld gewürdigt. Hanspeter Bärtschi

Kinder beraten Kinder. Das ist die Idee hinter dem ersten Ideenbüro im Kanton Solothurn. Die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler des Schulhaus Blumenfeld übernahmen vor rund einem Jahr die Leitung des Projekts. Die Gründerin des Vereins Ideenbüro.ch, Christiane Daepp, sagte an einer Feier zu den teilnehmenden Kindern:

«Keiner muss mitmachen, aber jeder darf».

Etwa 150 Ideenbüros hat der Verein an verschiedenen Schulen in der Schweiz eingerichtet.

Die älteren Kinder helfen dabei jüngeren Schülerinnen und Schülern. Alle können ihre Sorgen, Probleme und Anregungen in einem Briefkasten deponieren. Auch Lehrpersonen und die Schulleitung können Anliegen an das Ideenbüro herantragen. Das Büro diskutiert anschliessend wöchentlich die Themen und versucht Lösungen zu entwickeln. Zudem verfassen die Kinder selbstständig ein Protokoll.

Das Schulhaus Blumenfeld in Zuchwil hat nun als erste Solothurner Schule das Pionierprojekt ein Jahr lang durchgeführt. Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler von der Schulsozialarbeiterin Susanne Fenk. Auch im nächsten Schuljahr wird das Ideenbüro, mit einer neuen sechsten Klasse weitergeführt.

Das erste Ideenbüro wurde gewürdigt

Am Donnerstag wurden die Ideenbüro-Kinder an einer Feier gewürdigt und in die Oberstufe verabschiedet. Die Schulleiterin Alexandra Müller erklärt, wie die Schülerinnen und Schüler durch das Büro Kreativität, Verantwortung und Zuhören erlernten. Kompetenzen, die neben dem schulischen Stoff sehr wertvoll seien. Die Beratung durch die Kinder sei stets sehr kompetent. Sie sagt:

«Ihr seid das erste Ideenbüro im Blumenfeld. Ihr geht in die Geschichte dieses Schulhauses ein.»

Auch die Schülerinnen und Schüler haben ihre Highlights des vergangenen Ideenbüro-Jahres präsentiert. Am besten gefiel den Kindern das selbstständig ausgerichtete Sommerfest. Sie planten, organisierten und betreuten Spiele. Auch die Briefe an die Eltern wurden vom Ideenbüro verfasst. Die Lehrpersonen seien lediglich Assistentinnen und Assistenten gewesen, wie die Schulleiterin sagt.

Auch die Beratung von jüngeren Kindern sowie die angeregten Diskussionen mochten die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler besonders.

Die Ideenbüro-Kinder erhielten ein Diplom für künftige Bewerbungen. Hanspeter Bärtschi

Die wichtigsten Erkenntnisse und Hilfestellungen hielt das Ideenbüro in Buch fest und übergab dieses an den nächsten Jahrgang. Die teilnehmenden Kinder erhielten ein Diplom für die künftige Bewerbung auf eine Lehrstelle.

Ein Projekt für die Zukunft

Das erste Jahr sei ein voller Erfolg gewesen, sagt der Schuldirektor Stephan Hug. Die Kinder konnten enorm viel lernen und den Schulalltag mitgestalten. Für die Zukunft würden sie nicht nur Fachkompetenzen brauchen, sondern eben auch Fähigkeiten, wie sie im Ideenbüro geschult werden: Teamarbeit, Zuhören und Verantwortung.

Hug kann sich durchaus vorstellen das Ideenbüro auch bei den anderen Unterstufen in Zuchwil einzuführen. In der Oberstufe hingegen übernehme der Schülerrat diese vermittelnden und schlichtenden Aufgaben. Dabei werden aus jeder Klasse Vertreterinnen und Vertreter gewählt, die anschliessend gemeinsam versuchen, Lösungen zu entwickeln.

In der Unterstufe sei aber der Austausch zwischen den verschiedenen Jahrgängen schwieriger. Deshalb eigne sich dort das Ideenbüro besser, um konstruktive Lösungen zu erarbeiten, erklärt Hug.

