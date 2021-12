Vor Feiertagen verkaufen Metzger viel Fondue Chinoise

Keiner will Bio-Fleisch An Weihnachten und Silvester führt am Fondue Chinoise kein Weg vorbei – zumindest in diesen vier Metzgereien Das Fleisch geht kurz vor den Feiertagen so oft über die Theke, wie sonst selten. Die Kundschaft gönnt sich etwas, gerade in Zeiten der Pandemie. Das zeigt eine Umfrage bei vier Metzgereien im Wasseramt. Urs Byland Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Fondue Chinoise-Platten sind über die Festtage der Renner. Remo Fröhlicher / OLT

Was früher der Braten oder das Nüssli im Teig ist heute das «Fondue Chinoise». Wer an Weihnachten oder Silvester üppig schlemmen will, hält sich an die Fleischbrocken. Der Kücheneinsatz ist zwar nicht zu unterschätzen, kann aber minimiert werden. So bleibt viel Zeit am Tisch.

Nicolas Karli betreibt in Derendingen einen Fleischverarbeitungsbetrieb mit Wurstproduktion und liefert meist an Grosskunden. «Restaurants und Altersheime setzen an den Feiertagen auf Fondue Chinoise», sagt Karli. Die Familie Karli metzget seit 1947, zuerst in Zuchwil heute in dritter Generation in Derendingen.

Nicolas Karli isst am liebsten Wurstwaren. Hanspeter Bärtschi

Einen Laden betreibt Nicolas Karli nicht mehr. Dennoch spürt auch er Auswirkungen der Pandemie. «Kalb und Rind fehlen», erklärt er. Der Mangel treibt die Preise nach oben. Und Bio-Fleisch? Das komme für ihn nicht in Frage. Einerseits sei die Nachfrage zu gering. Andererseits findet er es eine zwiespältige Sache.

«Uns fehlt in der Schweiz das Land.»

Da ist Nicolas Karli gleicher Meinung wie Ueli Hänni, der in Deitingen eine Metzgerei führt. «Wir könnten uns gar nicht selbst versorgen», erklärt Hänni. Und: «Ich bin ehrlich, wenn ich selber einen Hof hätte, könnte ich Bio-Fleisch produzieren.» Auch er bezeichnet «Fondue Chinoise» als «den Renner» an den Festtagen. «Ich schneide alles von Hand und verwende nur frisch gelagertes Fleisch.»

Nachgefragt werde auch Filet im Teig oder «Café de Paris», ein Angebot, das er der Metzgerei Thoma abgeschaut habe. Hänni muss einen Monat zum Voraus das Fleisch bestellen. «Das Fleisch muss ja auch gelagert werden.» Beim Einkauf stützt er sich auf die Erfahrungszahlen der Vorjahre ab. Aber gerade in diesem Punkt sei heute in Zeiten der Pandemie nichts wie früher.

«Die Leute gönnen sich mehr. Es ist schwierig abzuschätzen, wie viel ich bestellen muss.»

Ueli Hänni, der in Deitingen eine Metzgerei führt, mag Lammfleisch. Hanspeter Bärtschi

Die Metzgerei laufe aber gut. Verluste habe er beim Partyservice und den Festlieferungen. «Diese Geschäfte sind tot. Das sind 50'000 bis 100'000 Franken Umsatz, die fehlen.» Für ein kleines Geschäft wie seines, sei dies ein happiger Betrag. Und vom Staat habe er deswegen keinen Franken gesehen.

Das Catering ist auch bei Peter Bisig weggefallen, der seit 20 Jahren eine Metzgerei in Luterbach betreibt. Er kann’s verkraften. «Das Geschäft läuft gut.» Die Kundinnen und Kunden verlangen oft Fondue Chinoise oder auch Edelstücke. Bisig bemerkt zudem einen leisen Trend hin zum Pastetli. Die edlen Fleischstücke können ins Geld gehen.

«Da sind wir teilweise auf Importe angewiesen. Aber es sind weniger Flugzeuge unterwegs und damit ist auch weniger Transportkapazität vorhanden.»

Edelstücke seien im Einkauf 30 bis 40 Prozent teurer als im Vorjahr. Dennoch kann er die Preise nicht gänzlich auf die Kundinnen und Kunden abwälzen. «Das würde nicht verstanden werden.» Der Grosshandel habe es in dieser Beziehung leichter. Dort könne auf eine Marge verzichtet werden, die werde dann mit anderen Produkten gemacht.

Kalbshaxe ist das Fleischstück, das Peter Bisig am liebsten hat. Hanspeter Bärtschi

Beim Thema Bio-Fleisch winkt auch Bisig ab. «Es wächst alles unter dem gleichen Himmel.» Er sei nie auf diesen Zug aufgestiegen, auch weil die Nachfrage nicht vorhanden sei. Und: «Die Kundschaft vertraut ihrem Metzger, dass er gutes Fleisch verkauft. Aber natürlich kann ich Bio-Fleisch organisieren, wenn es bestellt wird.»

«Die Feste werden zuhause gefeiert», sagt Vreni Berger von der Metzgerei Thoma in Kriegstetten. Sie habe deshalb keinen Grund, den Ausfall von Grosslieferungen zu beklagen. «Es sind aktuell viele kleine Aufträge statt einem grossen. Das Geschäft läuft sehr gut.» Über die Theke gehen viele edle Fleischstücke.

Vreni Berger kann sich nicht entscheiden. Sie isst vieles gerne, vom Rindsfilet bis zum Brätkügeli. Hanspeter Bärtschi

«Die Kundinnen und Kunden möchten zu Weihnachten ein gutes Stück Fleisch essen.»

Und auch ihr «Café de Paris» werde gerne gekauft. Damit nicht Fleisch kurzfristig mit grossen Kosten nachbestellt werden muss, habe sie bereits ab Oktober der Kundschaft die Vorbestellung schmackhaft gemacht. Sie habe sich auch schon überlegt Bio-Fleisch anzubieten. Aber: «Wir haben uns für Fleisch von Tieren entschieden, die von IP Suisse zertifizierten Bauernhöfen stammen. Das Rindfleisch stammt von Angus Rindern und beim Schwein setzen wir auf das Label Kräuterschweine.»

