Zuchwil: Freie Fahrt für den Tropfenkreisel

Keine Einsprachen Kleiner Eingriff, grosse Wirkung: Der Tropfenkreisel in Zuchwil kann realisiert werden Zur Auflage der Pläne sind keine Einsprachen gemacht worden. Der 2,875 Millionen Franken teure Kreisel soll in einem Jahr in Betrieb genommen werden. Urs Byland 19.12.2021, 05.00 Uhr

Tropfenkreisel: Autofahrer auf der Luterbachstrasse (links) Richtung Solothurn können künftig auf die Luzernstrasse (Mitte) fahren und Richtung Autobahnauffahrt driven. Hanspeter Bärtschi

Nicht mal ein Jahr soll es dauern, bis der neue Tropfenkreisel auf der Luzernstrasse in Betrieb genommen werden kann. Er wird für die Verkehrsteilnehmer auf der Luterbachstrasse in Zuchwil zur Alternative für die Fahrt zum Autobahnanschluss Solothurn Ost. Heute wälzt sich dieser Verkehr über die Nord-Süd-Strasse in Zuchwil, was zu Spitzenzeiten zu Staus führt. Mit den bestehenden und neuen Entwicklungsschwerpunkten Riverside in Zuchwil, Attisholz Süd in Riedholz und der Biotechfirma Biogen in Luterbach ist in Zukunft noch mehr Verkehr auf dieser Route zu erwarten.

Der Tropfenkreisel ist ein kleiner Eingriff, der eine grosse Verbesserung für den Verkehrsfluss mit sich bringt. Der Wendebereich wird analog der eines Kreisels ausgebildet, nur ist ein vollständiges Befahren (360°) nicht erlaubt. Somit entsteht die Form eines Tropfens. Für den Tropfenkreisel müssen insgesamt 808 Quadratmeter Land definitiv erworben werden. Die Kosten für den Bau des Kreisels werden auf insgesamt 2,875 Mio. Franken veranschlagt.

Dorfzentrum von Zuchwil erfährt eine Entlastung

Die Zufahrt über den künftigen Tropfenkreisel zur Autobahn sei weniger stauanfällig und somit attraktiver, schreiben die Planer im Planungsbericht. Der Verkehr wird mehrheitlich ausserhalb des Siedlungsgebietes durchgeführt. Mit dem Tropfenkreisel werde zudem die Siedlungsentwicklung nach innen gefördert, denn mit der Entlastung des Ortszentrums Zuchwil wird die Attraktivität des Zentrums als Wohnort erhöht.

Mit der Lenkung des motorisierten Individualverkehrs und insbesondere des Schwerverkehrs auf das übergeordnete Strassennetz werde die Verkehrssicherheit im Ortszentrum erhöht und die Umweltbelastung im Ortszentrum verringert. Die Buspriorisierung soll beibehalten werden.

Die Luzernstrasse dient als Ausfallsstrasse vom Bahnhof Richtung Peripherie, respektive Autobahn und Zuchwil. Der durchschnittliche tägliche Verkehr betrug bei der letzten Zählung auf der Luzernstrasse 17'231 Fahrzeuge bei einem Schwerverkehrsanteil von 5.4 Prozent. Dieser Verkehr verteilt sich in Richtung Osten auf 8885 Fahrzeuge aus oder in Richtung Autobahn, 4256 Fahrzeuge in Richtung Zuchwil und 4090 Fahrzeuge aus Zuchwil herkommend auf.

Im Projektperimeter verkehren zudem die Buslinien 1, 4, 5, 6, 7, 9 und 10 der Busbetrieb Solothurn und Umgebung. Zu Spitzenzeiten verkehren bis zu 20 Busse in jede Richtung. Für die Busse aus Richtung Zuchwil wird eine separate Busspur ab der Haltestelle Aarmatt bis zum neuen Knoten erstellt. Der Busverkehr aus Solothurn in Richtung Derendingen (via Überführung) hat bei der Kreiseleinfahrt neu «kein Vortritt». Das Nachrüsten einer späteren Buspriorisierung ist aber möglich.

Keine Einsprache zu den Plänen

Die bestehenden Gebäude grenzen alle nahe an die vorhandenen Gehwege. Die heutige rechtsgültige nördliche Baulinie von 8 Metern wird im Bereich des Knotens auf 6 Meter verkleinert, um die Auswirkungen auf das betroffene Grundstück zu minimieren. Im angrenzenden Bereich Richtung Zuchwil beträgt der Strassenabstand bereits heute 6 Meter. Dieser wird einfach nach Osten verlängert. Auf der Südseite wird die Baulinie den heutigen Verhältnissen entsprechend angeordnet und beträgt somit nur 2 Meter. Dadurch wird die bestehende Baustruktur übernommen. Neubauten sind auf diesen schmalen, südlich durch die Bahnlinie beschränkten Grundstücke somit noch möglich. Eine grössere Baulinie würde diese Grundstücke faktisch unbebaubar machen.

Zur Auflage der Pläne für den neuen Kreisel sind keine Einsprachen gemacht worden. Die Inbetriebnahme im nächsten Spätherbst oder Winter bleibt möglich. Noch muss ein Gebäude abgerissen werden. Im Mai sollen dann die Arbeiten starten, wie das Amt für Verkehr und Tiefbau erklärt.

Tropfenkreisel mit Signalisation. Zvg