Zuchwil: Einblick in die entstehende Kehrrichtverwertungsanlage

Kebag in Zuchwil Gigantisches Ausmass: Am «Engineers’ Day» gab es einen Einblick in die neue Kehrichtverwertungsanlage Bei zwei Führungen am Samstag ermöglichte die Kebag Enova eine Besichtigung der Baustelle der Kehrichtverwertungsanlage. Dabei wurde den Besucherinnen und Besuchern auch aufgezeigt, wie komplex das Vorhaben ist. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 05.03.2023, 15.45 Uhr

Der Blick geht hinauf: Die Baustelle der neuen Kehrichtverwertungsanlage ist gigantisch. Bild: Carole Lauener

Im Rahmen des diesjährigen «Engineers’ Day» öffnete die Baustelle der Kehrichtverwertungsanlage der Kebag Enova in Zuchwil ihre Tore für die Öffentlichkeit. Interessierte konnten bei zwei Führungen am Samstag den aktuellen Stand auf der Baustelle begutachten.

Mit einem Verwertungsvolumen von 265’000 Tonnen Abfall pro Jahr entsteht in Zuchwil für 493,3 Millionen Franken die zweitgrösste Kehrichtverwertungsanlage der Schweiz. Wobei die genannten Kosten ohne Berücksichtigung der aktuellen Teuerung berechnet wurden.

Der Fokus der beiden Führungen lag auf der Funktionsweise der Anlage und den Herausforderungen, die die Planung und Realisierung mit sich bringen. Künftig verwertet die neue Anlage den Abfall aus 184 Gemeinden und gewinnt in diesem Prozess wiederverwendbare Metalle, Strom sowie Fernwärme.

Kühlung ohne Aarewasser gefragt

Die Planung für die neue Kehrichtverwertungsanlage startete bereits 2013. Denn es galt, die bestehende Anlage zu ersetzen: «Nach 50 Jahren hat die Anlage ihren Lebenszyklus erreicht», erklärte Bauingenieur Luca Nisoli. Zudem entwickelten sich die Technologien in den vergangenen 50 Jahren stark weiter, sodass mit der neuen Technologie eine klare Effizienzsteigerung erzielt werden könne.

So präsentiert sich die Baustelle von aussen. Bild: Carole Lauener

Während der Planung habe man für die Architektur des Gebäudes einen Gestaltungswettbewerb lanciert, wo das jetzige Projekt 2017 zum Sieger gekürt wurde. Bis zum Baustart 2020 wurde das Projekt weiterentwickelt und an die betrieblichen sowie rechtlichen Anforderungen angepasst.

Oberbauleiter Matthias Vescovi. Bild: Carole Lauener

«Beispielsweise führte die Auflage, dass zur Kühlung der Anlage kein Aarewasser mehr verwendet werden darf, zu Verzögerungen», erklärte Oberbauleiter Matthias Vescovi. Wegen der Gesetzesänderung werde nun ein luftgekühlter Kondensator eingebaut. Im Jahr 2020 wurde auf dem 8000 Quadratmeter grossen Grundstück mit dem Aushub gestartet. Bis im vergangenen September wurde ein Grossteil des Rohbaus fertiggestellt.

Verbrennung wird nur mit Luft reguliert

Die Führung durch die Baustelle beinhaltete Erläuterungen zum Rohbau wie auch zur gesamten Anlage. Im Rohbau wurden laut Bauingenieur Matthias Studer insgesamt 2600 Betonabschnitte verbaut. «Dazu haben wir eine Kletterschalung verwendet.» Dies seien Plattformen, die nicht wie Gerüste auf dem Boden abgestützt werden, sondern direkt an der Wand. Beim Abschluss der Bauarbeiten wird die Fassade mit einer Photovoltaikanlage bestückt werden .

Bauingenieur Matthias Studer bei der Baustellenbesichtigung. Bild: Carole Lauener

Ein weiterer Stopp lag in der künftigen Bedienungszentrale der Verwertungsanlage, direkt oberhalb der bis zu 45 Meter hohen Bunker, in denen in Zukunft der Abfall gelagert wird. «Für eine optimale Verbrennung wird der Abfall in den vier Bunkern mit einem Kran durchmischt», so Vescovi.

Vom Bunker wird der Kehricht in den Ofen im Prozessraum verschoben. Während dieses Prozesses, der lediglich mit Sauerstoff reguliert wird, wird der Abfall verbrannt. Wiederverwertbare Produkte wie Metall oder Zinn werden rückgewonnen.

Gebäude wird noch überdacht

Der Gang durch den Prozessraum zeigte, dass die Arbeiten auf Hochtouren laufen. Installiert werden dort die Verfahrenstechnik für die Feuerung und der Kessel. Diese Produkte wurden zu einem grossen Teil im Ausland, genauer in China, hergestellt und von ausländlichen Fachkräften installiert.

Noch sind sowohl die Bunker als auch die Prozesshalle noch nicht überdacht. Dies geschieht erst zu einem späteren Zeitpunkt. Denn: Bei den Bunkern müssen zuerst die Betonträger produziert und bei der Prozesshalle die Installationen zusammengebaut werden.

Das interessierte Publikum bei der Baustellenbesichtigung am Samstag. Bild: Carole Lauener

Noch grösstenteils leer steht die Energiezentrale, wo bald der Strom sowie die Fernwärme produziert werden. «Diese Räume werden am Schluss jedoch mit Gerätschaften und Rohren voll sein», versicherte Vesconi.

Fertiggestellt werden und in Betrieb gehen soll der Neubau im Jahr 2025. Ab dann können jährlich bis zu 265’000 Tonnen Abfall verwertet und damit 42’000 Haushalte mit Strom sowie 12’000 Haushalte mit Fernwärme versorgt werden. Bis 2029 sollen die aktuelle Anlage abgerissen, die neue Anlieferung fertiggestellt und die restlichen Installationsflächen rückgebaut werden.

