Schultheaterwoche im Kanton Solothurn: 16 Klassen nehmen teil

Kanton Solothurn «Es ist immer toll zu sehen, wie die Kinder aus ihrer Schüler-Rolle heraustreten»: In der Schultheaterwoche brechen die gewohnten Rollen auf 16 Klassen aus dem ganzen Kanton bringen an der Schultheaterwoche auf Schloss Waldegg Stücke auf die Bühne. Nadine Schmid 18.06.2022, 05.00 Uhr

Bühnenerfahrung gesammelt: Einblick in die Schultheaterwoche 2018. Hansjörg Sahli

Eine Klasse hat ihre Koffer gepackt. Das Publikum trifft dabei auf viele Reisende: Auf eine Familie, die auf dem Weg in die Ferien ist, auf Forscher mit Dinosaurierknochen im Gepäck und auf Räuber, die die Mona Lisa gestohlen haben. Das Chaos ist mit den Koffern, die vertauscht werden, vorprogrammiert.

In einem anderen Stück geht es um einen Schüler mit einer Beeinträchtigung und wie eine Klasse mit diesem Anderssein umgeht. Dabei wird auch das Thema Mobbing in den Fokus gerückt.

An der 28. Ausgabe der Theaterwoche nehmen zwischen dem 20. und 24. Juni 16 Klassen aus dem ganzen Kanton Solothurn teil und führen ihre zum grössten Teil selbst einstudierten Stücke auf.

Dabei beginnt die Woche mit den Aufführungen der jüngsten Schülern und endet mit denen der ältesten. Von der ersten bis zur neunten Klasse sind alle Schulstufen dabei. Dieses Mal aber kein Kindergarten. «Wir hatten in den letzten Jahren leider immer sehr wenig Kindergartenklassen», hält Leiterin Martina Mercatali fest. Aber im Kindergarten gehöre das Theaterspielen immerhin fest zum Unterricht.

Martina Mercatali, Leiterin Schultheaterwoche. Hanspeter Bärtschi

Die diesjährige Ausgabe wird noch einmal anders durchgeführt als gewohnt. Dies ist der Pandemie geschuldet. Mercatali sagt:

«Wir mussten uns bereits im Dezember entscheiden, wie wir die Theaterwoche durchführen, und damals konnte man noch nicht abschätzen, wie es mit der Pandemie im Juni aussehen wird.»

Man habe deshalb mit dem Konzept der letztjährigen Ausgabe gearbeitet und somit wieder ohne Zelt geplant. Entsprechend wird auch heuer in der Orangerie gespielt. Auf dieses Gebäude ist man 2021 ausgewichen.

«Wir durften ja in der Pandemie zum Beispiel die Klassen nicht mischen und mussten Abstände einhalten. Nun, da keine Abstandsregeln mehr gelten, können aber wieder in der Orangerie mehr als zwei Klassen gleichzeitig im Publikum sitzen.» Dennoch stünden weniger Plätze zur Verfügung, als es mit dem Zelt möglich gewesen wäre.

Für die Schülerinnen und Schüler gibt es zudem nicht nur die Möglichkeit, viele Stücke zu besuchen, sondern sie können auch an zwei Ateliers teilnehmen. In einem Atelier geht es darum, sich zu bewegen und den eigenen Körper besser kennen zu lernen. Beim zweiten Atelier steht der Bühnenkampf im Fokus.

«Wir kennen es aus Filmen, wie die Schauspielerinnen und Schauspieler gegeneinander kämpfen. Mord und Totschlag. Wie genau wird auf einer Bühne gekämpft und wie tut man das, ohne sich zu verletzen? Das kann man hier herausfinden», erklärt Mercatali. Und dann gibt es auch eine Theateraufführung der Schauspielerinnen Kathrin Brülhart Corbat und Franziska Senn zu erleben.

Die Begeisterung drückt in Mercatalis Stimme durch, wenn sie von nächster Woche erzählt. «Am meisten freue ich mich auf die vielen Kinder: Darauf, dass es abgeht, und das Lachen der Kinder im Schlosshof zu hören.» Hinter einem Stück einer jeden Klasse stecke viel Arbeit. Dabei ist die Idee, dass die Kinder die Szenen selbst erarbeiten. Wie in jedem Jahr gibt es Lehrpersonen, die bereits mit ihrer Klasse an einer Theaterwoche teilgenommen haben.

Schülerinnen und Schüler wachsen über sich hinaus

Ein solches Projekt habe für eine Klasse eine nachhaltige Wirkung, so Mercatali: «Es ist immer toll zu sehen, wie die Kinder aus ihrer Schüler-Rolle heraustreten. Im Theater brechen die gewohnten Rollen auf. Jede Klasse fängt an, sich neu zu definieren. Sie müssen eine neue Gruppe werden, sonst können sie nicht Theater spielen.»

Einige schwächere Schüler würden plötzlich Stärken zeigen und dies würde von den Schulkameraden anerkannt. Auch müssten die Kinder im Theater mit jedem gut zusammenspielen können. «Es sich auszusuchen, wie vielleicht im Unterricht, ist ja nicht möglich.»

Und auch die Lehrpersonen merken die Veränderung. «Ich habe öfters schon gehört, dass Lehrpersonen ihre Klasse oder auch einzelne Schüler nicht mehr wiederzuerkennen glauben.» Noch jede Lehrperson habe am Ende gesagt, dass es sich gelohnt habe mitzumachen, schmunzelt Mercatali.