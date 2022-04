1886 Die ersten schweizerischen Elektrizitätswerke werden in Betrieb genommen.

1890 Mit Zürcher Geld wird am 30. Dezember in Zürich die Gesellschaft des Aare- und Emmekanals gegründet.

1894 Aufnahme des Vollbetriebs des Kraftwerks Luterbach. Ein 1275 Meter langer Oberwasserkanal führte das Wasser zum Turbinenhaus bei der Wilihofbrücke. Dies wird als eigentlicher Anfang der AEK-Geschichte festgehalten. Als erster Kunde wurde bereits Ende 1893 direkt ab Generator die Electrochemische Gesellschaft Solothurn angeschlossen. Sie produzierte Aluminium. Ab 1894 bezieht die Zementfabrik Wilihof mechanische Antriebsleistung direkt ab Turbinenwelle.

1895 Stadt Solothurn wird mit Strom beliefert. Drei Jahre später folgt als erste Landgemeinde Luterbach. Mit dem Strom betrieb Luterbach 14 Strassenleuchten.

1899 Der Strombedarf steigt. Beim Wasserkraftwerk Luterbach wird eine 300 PS Dampfmaschinenanlage in Betrieb genommen.

1901 Die Deutsche Gesellschaft für elektrische Unternehmungen ist im Besitz aller AEK-Aktien.

1909 EW Wangen, mehrheitlich im Besitz der Deutschen Gesellschaft für elektrische Unternehmungen, übernimmt die AEK-Aktien. Von Oberdorf wird eine 2-kV-Stromleitung auf den Weissenstein erstellt. Weitere Dörfer werden von der AEK mit Strom versorgt, so 1904 Gerlafingen und 1920 Oensingen

1916 Die Aktien der AEK und EW Wangen kommen wieder in schweizerischen Besitz. BKW übernimmt massgeblich die Aktien. Bau der 28-kV-Leitung von Bätterkinden nach Luterbach, an die später das Eisenwerk Von Roll angeschlossen wird.

1921 AEK übernimmt von BKW und EW Wangen Verteilanlagen im oberen Kantonsteil und versorgt unter anderem die Eisenwerke, die Cellulose und die Papierfabriken Balsthal und Biberist mit Strom.

1924 Kommunen übernehmen immer öfters die Stromversorgung. Solothurn und Grenchen übernehmen von der AEK die Verteilanlagen.

1925 AEK eröffnet im Obach einen Verkaufsladen für elektrische Geräte.

1926 Umbau der Kraftzentrale Luterbach. Die Stromproduktion wird verfünffacht. Stadt Solothurn übernimmt 134 Aktien à 1000 Franken.

1928 EW Olten-Aarburg (heute Alpiq) übernimmt die Hälfte der AEK-Aktien in BKW-Besitz und damit mehr als einen Drittel. Zwischen BKW, EW Olten-Aarburg und AEK wird der «Dreiervertrag» abgeschlossen. Dieser Vertrag hielt bis 2016, bis Alpiq an BKW verkaufte.

1931 Burgäschi wird elektrifiziert. Die AEK versorgt nun 41 Gemeinden mit Strom.

1932 BKW und EW Olten-Aarburg decken ab diesem Zeitpunkt je die Hälfte des über die Produktion des Kraftwerkes Luterbach hinausgehenden Strombedarf der AEK.

1968 Wegen des Baus des Atel-Kraftwerkes Flumenthal wird das Kraftwerk Luterbach ausser Betrieb genommen.

1976 AEK bezieht Strom auch von der Kebag Zuchwil.

1993 Die AEK nimmt in Zuchwil ein Blockheizkraftwerk in Betrieb. Der Namen wird von Gesellschaft des Aare- und Emmenkanals in AEK Energie AG geändert.

1994 Die AEK feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum.

2016 Die BKW kauft den AEK-Aktienanteil der Alpiq und unterbreitet den anderen AEK-Aktionären ein Übernahmeangebot.

2022 Die Verteilnetzbetreiberinnen AEK und onyx schliessen mit der BKW zusammen. Die Stromkunden erhalten die Rechnung nun von der BKW. Im Handelsregister wird der Name AEK Energie gelöscht. Die Geschäftsfelder Gebäudetechnik, ICT/Elektro und Wärme (Pellets und Contracting) treten weiterhin unter dem Namen AEK (AEK Build Tec, AEK Elektro, AEK Pellets und BKW AEK Contracting) am Markt auf.