Zuchwil: Geschäftsmänner und Rentner im Business Hotel

Zuchwil «Mein ganzes Leben passt in einen Koffer»: So lebt es sich auf 25 Quadratmetern im Business Hotel

Das Bett ist gemacht. Die Oberflächen sind freigeräumt. Keine herumstehenden Bücher, keine leeren Kaffeetassen. Weisse Wände, schlichte Einrichtung. Grau, weiss, blau – ein klassisches Business Hotel eben. Oder etwa doch nicht?

Der 33-jährige Niko Kastias wohnt nämlich seit über einem Jahr in einem der Hotelzimmer. Ganz bewusst. «Das ist mein Zuhause», sagt er und zeigt mit der Hand durch die Räumlichkeiten des «K Business Apartments und Hotel» an der Hauptstrasse in Zuchwil. Er ist nicht der Einzige.

52 der insgesamt 60 Zimmer sind zurzeit von Langzeitgästen besetzt. Meistens Einzelpersonen, die zwischen zwei Monaten und zwei Jahren in Zuchwil bleiben.

Die freien Zimmer werden nächteweise als Hotelzimmer vermietet. Langfristig wollen Geschäftsführer Michael Lendl und Investor Adrian Uebersax der Kolumbus Immobilien AG jedoch komplett auf Langzeitgäste umsteigen.

Küche, Bett und Badezimmer – so wohnen Menschen in Zuchwil vorübergehend. Corinne Glanzmann

«Das Businesskonzept ist beliebt», sagt Lendl. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Seit Ende April bis Ende August sind fast alle Zimmer besetzt. «Im Spätherbst wird es ruhiger», so Lendl. Ein Grund dafür könnte das Abwarten der Situation rund um das Coronavirus sein.

Businessmänner, Rentnerinnen und Familien

Eine Gruppe Männer läuft durch den Eingangsbereich. Business Männer in Anzug und Krawatte. Wenige Minuten später öffnet sich der Lift und eine ältere Dame mit Hund tritt heraus. «Unsere Gäste sind bunt gemischt. Wir haben Businessmänner, Rentnerinnen, aber auch Familien», sagt Lendl und ergänzt:

«Vor ein paar Wochen war eine Gruppe Lehrtöchter im Hotel, weil sie ganz in der Nähe Kurse hatten.»

Die Gründe für den Aufenthalt seien genauso unterschiedlich. Mal ist es die Schule, mal ein Haus das noch nicht fertig gebaut ist. «Oft sind es aber Geschäftsleute, die für ein paar Monate in der Region arbeiten», sagt Lendl. «Sie müssen sich weder um das Kaufen von Möbel, noch um das Zahlen der Fernsehsteuern kümmern.» Denn die Gäste erhalten monatlich eine Rechnung, in der alles beinhaltet ist. Um den Rest kümmern sich Lendl und sein Team.

«Das Businesskonzept ist beliebt», sagt Geschäftsführer Michael Lendl. Corinne Glanzmann

Ein Grossteil der Gäste stammt aus dem Ausland. «Im Moment haben wir Gäste aus Italien, Belarus, Indien und England aber auch aus der Schweiz. Das sind meistens Handwerker oder Businessmänner, die für einen kürzeren Zeitraum eine Unterkunft suchen», sagt Lendl.

Das Vermischen der Kulturen sei sehr wertvoll – aber nicht immer einfach. Vor allem wenn es um das Essen geht. Lendl erzählt:

«Die Zimmer haben alle eine Küche und jeder kocht anders. Wir mussten im Korridor ein Duftkonzept installieren um die Gerüche zu neutralisieren.»

Seither könne ohne Probleme mit viel Knoblauch oder Currypulver gekocht werden.

Auch Gast Niko Kastias ist aus dem Ausland hergereist. Der Grieche hat in Solothurn eine Stelle als Apotheker gefunden und ist bei der Wohnungssuche auf das Zuchwiler Hotel gestossen, welches seit April 2020 geöffnet ist. «Eigentlich wollte ich nur für ein paar Monate in dieser Wohnung bleiben, jetzt sind es bald eineinhalb Jahre», sagt er und lacht.

Er wohnt auf 25 Quadratmetern – «mehr brauche ich nicht.» Denn Tagsüber sei er am Arbeiten und mit der Küche, einem Schreibtisch, dem Bett und dem Bad sei er zur Genüge ausgestattet.

Knapp 1500 Franken im Monat

Er esse in seiner Wohnung, auch wenn das Restaurant am Morgen ein Buffet anbietet. «Ich weiss, dass andere gerne im Restaurant frühstücken, für mich ist es so am einfachsten», sagt er. Einkaufen könne er zu Fuss in der Migros oder im Coop.

Dass er nicht selber putzen muss, darüber freut er sich. «Sogar mein Müll wird weggebracht. Das ist Luxus», sagt er und ergänzt: «Klar habe ich das Gefühl, ich muss ordentlich sein, wenn jemand in meine Wohnung kommt, aber das ist nicht schlimm.»

Für das Ganze zahlt er im Monat knapp 1500 Franken – ziemlich teuer, oder nicht? «Nein, da ist alles inbegriffen! Andere Wohnungen würden mit den Nebenkosten genauso viel kosten», sagt er. Zudem sei er somit an nichts gebunden.

Freundschaften sind keine entstanden

Das Konzept scheint ihm gut zu gefallen, denn bald geht es für ihn jobtechnisch weiter nach Zürich, und auch dort wird er wieder in einem Business Apartment leben. «Mein ganzes Leben passt in einen Koffer, solange ich keine Verpflichtungen habe, gibt es nichts Besseres», sagt Kastias.

«Für junge Menschen, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben und nicht wissen, wo sie enden, ist es super!»

Einsam werde er nie, denn am liebsten setze er sich abends mit einem Glas Wein in die Gemeinschaftslounge und spreche mit den anderen Gästen. «Ich habe schon viele Personen kennengelernt und interessante Gespräche geführt. Freundschaften sind leider keine entstanden, weil die meisten nicht so lange hier wohnen wie ich», sagt er.

Lendl: «In der Gastronomie ist es im Moment nicht einfach»

Wie die Gäste verändert sich auch das Hotel immer wieder. Im Gemeinschaftsraum soll bald ein Snackautomat stehen, und die Wände möchte Lendl mit Kunst verschönern. Vor allem aber soll das mongolische Restaurant «Dschingis» ab der Neueröffnung im September wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die vorherigen Besitzer mussten den Konkurs anmelden – jetzt hat Lendl mit seinem Team übernommen.

Köche hat er bereits gefunden, doch die Suche nach geeigneten Servicekräften gestalte sich schwierig. «Ich höre von vielen Kollegen, dass auch sie Probleme haben. In der Gastronomie ist es im Moment nicht einfach», sagt er. Doch bis zur Eröffnung bleibe noch genügend Zeit.

