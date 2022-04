Jungpolitiker und Aktivist Lukas Paul Spichiger ist 20, hat aber in Solothurn bereits eine Friedensdemo organisiert und in Basel eine Gedenkstätte geschaffen Der Biberister Lukas Paul Spichiger hat sich in kurzer Zeit politisch einen Namen gemacht. Seine unzähligen Aktivitäten sind für ihn Fluch und Segen zugleich. Urs Byland Jetzt kommentieren 29.04.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lukas Paul Spichiger. Hanspeter Bärtschi

Der Biberister Lukas Paul Spichiger würde glatt als Sportreporter durchgehen. Mit lauter Stimme und ununterbrochen erzählt er von sich, seinen politischen Ideen, seinen gesellschaftlichen Bemühungen und aus seinem Leben. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund. «Ich habe viel zu erzählen», sagt er selbstbewusst.

Das Treffen mit Spichiger findet an seinem 20. Geburtstag statt. Die Zeit ist knapp bemessen. Er hat eine Einladung des Bischöflichen Ordinariats Bistum Basel für eine Führung erhalten. Zu verdanken hat er diese Ehre Bischof Felix Gmür, den er an die von ihm kürzlich organisierte Friedensdemo in Solothurn als Redner einlud.

Starke Verbindung zum Glauben

Das Goldkettchen mit dem Kreuz, das er über seinem roten Pullover trägt, sei aber nicht dem Anlass gezollt. «Ja, ich bin gläubig», sagt er. Den Kurs der katholischen Kirche unterstütze er aber nicht, obwohl er Gmür viel zutraue bei der Modernisierung der Kirche. Er wünsche sich, dass auch Frauen in der Römisch-Katholischen Kirche ein geistliches Amt ausüben können und dass zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche heiraten dürfen.

Dennoch halte er die katholischen Werte und Traditionen hoch.

«Wenigstens an den grossen Festen wie Weihnachten und Ostern bin ich in der Kirche anzutreffen.»

Bald will er mit einer Gruppe Rom besuchen und hofft darauf, dass der Bischof ihnen Tür und Tor öffnet - und vielleicht sogar eine Papstvisite ermöglicht? Spichiger winkt ab: «Ich bin vor allem geschichtlich am Vatikan interessiert.»

Friedenskundgebung auf dem Kreuzackerplatz Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Die Organisation der Friedensdemonstration macht Spichiger mächtig stolz.

«Endlich passiert etwas. Das war ein historischer Anlass in der 2000-jährigen Geschichte der Stadt.»

Manchmal gehen dem 20-jährigen JUSO-Mitglied die Rösser durch. Das weiss er ganz genau. Er habe ADHS, was sich bei ihm weniger in einem Aufmerksamkeitsdefizit und mehr in Hyperaktivität äussere. «Das ist meine Triebfeder, das ist mein innerer Drang», sagt er unumwunden. Das müsse man wissen und er habe auch keine Probleme damit, wenn man das wisse. «Schreiben Sie das. Stinkfrech.»

Diverse Projekte in Planung

Auch politisch ist Spichiger eifrig unterwegs. Zusammen mit der kürzlich medial aufgefallenen Influencerin Silvia Jäggi aus Derendingen will er Tabuthemen wie Depression, ADHS oder Burnout aufs Tapet bringen. Mit Sponsoren stehe er in Kontakt und auf prominente Unterstützung könne er zählen. Dieses Projekt will er national aufziehen. Er hat seine Fühler schon ausgestreckt bis in den Nationalrat.

Gleichzeitig will er in Solothurn eine Gruppe für die Europäische Bewegung Schweiz aufbauen. Geplant sind ein Stammtisch und Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit. Standaktionen organisiert er auch für das Gegenkomitee in der Frontex-Abstimmung, und er engagiert sich gegen die Kantonale Initiative weniger Sozialhilfe für Scheinflüchtlinge. Würde die Zeit nicht drängen, ihm fiele noch einiges ein, wofür er sich einsetzen will.

Er nennt sich stur und zielstrebig

Was andere in einem Leben nicht schaffen, hat Lukas Paul Spichiger in den letzten drei Jahren erreicht. Die Liste ist lang. Im zarten Alter von 17 Jahren hat er eine Petition für den Klimanotstand eingereicht. Er lancierte die Idee, mit 50-Franken-Bons das Biberister Gewerbe zu unterstützen und er organisierte die Friedensdemo.

Zweimal habe er, laut eigenen Aussagen, übers Ziel hinausgeschossen. Dafür habe er sich entschuldigt, weshalb er wünsche, nicht mehr daran erinnert zu werden. «Jeder Mensch macht mal einen Fehler, und das ist wirklich nicht mehr als menschlich.»

Das alles zeigt: Spichiger, der in einer sozialen Einrichtung arbeitet, ist wirklich unglaublich umtriebig.

«Ich werde oft gefragt, woher ich die Energie für das alles nehme.»

Diese Frage stelle sich für ihn aber gar nicht. Seine Krankheit sei die Triebfeder. Damit ecke er manchmal an, früher öfters als heute. «Ich schlage halt meistens einen anderen Weg ein.» Dabei profitiere er von seiner Sturheit und Zielstrebigkeit.

Viele Arbeitsstunden investiert

Ein Beispiel dafür ist sein Wirken in Basel. Das Schicksal des Primarschülers Ilias, der von einer psychisch kranken Frau auf der Strasse getötet wurde, beschäftigte ihn so sehr, dass er eine Petition lancierte, mit der er einen Gedenkstein forderte. «Manche warfen mir damals als Jungpolitiker Profilierungssucht vor. Aber ich habe dafür in den letzten drei Jahren unzählige Stunden investiert», beteuert er.

Diese sinnlose Tat am 7-jährigen Kind habe ihn wirklich mitgenommen. Seine Petition wurde von der Regierung abschlägig beantwortet. Sonst würden künftig zahlreiche Mahnmale Strassen, Trottoirs und Wege säumen, so die Antwort.

Für die Gedenkstätte brauchte es zwei Anläufe

Lukas Paul Spichiger liess nicht locker und forderte in einer zweiten Petition eine Gedenkstätte für alle tragisch verstorbenen Menschen im Kanton Basel-Stadt. Damit stiess er auf offene Ohren. Spätestens Ende 2023 soll ein Ort der Stille, ein Baumhain auf dem Wolfgottesacker eingeweiht werden. Er ist überzeugt, dass mit der Gedenkstätte eine Sensibilisierung stattfindet und so ein Gegengewicht zur Gewalt geschaffen wird.

«Man darf nicht vergessen, Basel ist die kriminellste Stadt der Schweiz.»

Und sowieso: «Egal was ich mache, ich glaube immer fest daran, dass es gut kommt auf eine Art und Weise und eine gewisse Zielgruppe erreicht wird.»

«Am liebsten lese ich über Menschen, die klein angefangen haben»

Noch-Single und Vielleser Spichiger – «am liebsten lese ich über Menschen, die klein angefangen und viel bewirkt haben» - ist ein Familienmensch. Eine solche wolle er früher oder später gründen. Seine Familie war es auch, die ihn immer unterstützte.

«Hätte ich eine andere Familie gehabt, wäre ich vielleicht in einem Heim gelandet.»

Hilfe erhielt er vor allem von seinen Eltern. Daneben hat er noch einen Zwillingsbruder und einen Bruder. Die Eltern nahmen ihn von der öffentlichen Schule, wo er eine sehr schwierige Zeit erlebte, und ermöglichten ihm den Besuch einer Privatschule, in der er mehr Betreuung erhielt und sich entfalten konnte. «Sie haben mich immer unterstützt.»

Zuerst eine Basis aufbauen, dann kandidieren

Sein vielfältiges Wirken ist sicher auch den neuen Möglichkeiten geschuldet, die heute Internet und soziale Medien bieten. Die Lancierung einer Petition ist nur wenige Klicks entfernt. Spichiger weiss dies zu nutzen. Die Öffentlichkeit ist ein wichtiger Teil in seinem Leben. Politisch hat er viel Gespür entwickelt. Man darf ihn nicht unterschätzen.

Eigentlich sieht man Spichiger längst in einer politischen Institution. «Als ich 18 Jahre alt wurde, bekam ich mehrere Telefonate von Parteigrössen, die mich auf der Liste für die Kantons- und Gemeinderatswahlen haben wollten.» Aber er hat eine andere Strategie. Er will politische Knochenarbeit leisten, er will mit seinem Beispiel wirken und eine Basis aufbauen, die ihn später unterstützt. «Bei der nächsten Kantonsratswahl werde ich antreten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen