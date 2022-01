Was Jugendliche wegen der Pandemie verlieren

Jugendliche in der Pandemie «Wir können unser Leben nicht mehr leben» – so geht es den Jugendlichen in der Region während der Pandemie Die Jugendtreffs in Biberist, Langendorf und Zuchwil waren lange zu. Nun konnten sie mit Masken- und Zertifikatspflicht ab 16 Jahren wieder öffnen. Jugendliche und Jugendarbeiter erzählen, wie die Pandemie die Teenager beeinflusst. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Jugendtreff Zuchwil (Archivbild). Thomas Ulrich

Die Pandemie macht jedem zu schaffen. Sie hat sich in all unsere Lebensbereiche geschlichen – es gibt kein Entkommen. Doch allen voran die Jugendlichen treffen die Massnahmen in einer besonders empfindlichen Lebensphase: «In dieser Zeit geht es darum, sich vom Elternhaus abzunabeln und eigene Erfahrungen zu sammeln. Und dann heisst es plötzlich: Bleib zu Hause», sagt Rebekka Schafroth von der Jugendarbeit Biberist.

Die Jugendlichen sind gestresst, gereizt und müde

Die Party zum 18. Geburtstag fällt ins Wasser, die Lehrstellensuche gestaltet sich schwierig, Freunde treffen wird zur Herausforderung. Das ganze Thema beschäftige sie sehr, meint Schafroth, wie uns alle. Sie habe bemerkt: «Die Jugendlichen sind langsam müde.» Immerhin: die Maskenpflicht an der Schule und im Jugendtreff könnten sie zwar nachvollziehen, empfänden sie aber als starke Einschränkung.

All die Massnahmen, Einschränkungen und Regeln resultieren in jeder Menge Stress. Auch der Jugendarbeiterin Jelena Cvijetic von der offenen Jugendarbeit Langendorf fällt dies auf:

«Die Jugendlichen reagieren öfter gereizt.»

In den Zwiegesprächen merke man, wie sehr die Situation an ihren Nerven zehre. Einige von ihnen würden auch gar nicht mehr in den Treff kommen.

Die drei Jugendtreffs in Zuchwil, Langendorf und Biberist mussten während der Pandemie eine Zeit lang geschlossen bleiben. Die meisten von ihnen wichen auf Online-Programme aus. «Online den Kontakt zu halten, war aber sehr schwierig», sagt Eveline Kohler von der Jugendarbeit Zuchwil.

«Unsere beste Zeit ist am Arsch»

Vor dem Jugendtreff in Zuchwil stehen fünf Jugendliche und unterhalten sich. Sie sind der Massnahmen überdrüssig. Wenig Zeit mit Kollegen, wenig Freiraum und ständig Maske tragen, auch beim Sport. Aus der Runde tönt es:

«Wir können unser Leben nicht mehr leben.»

Und: «Unsere beste Zeit ist am Arsch.» Jetzt eine Freundin kennen zu lernen, das sei schwierig, meint Sasa Prvulovic. Und das ist nicht das einzige: «Ich habe meinen Lieblingssänger verpasst», sagt er. «Der CS-Cup fand auch nicht statt», ergänzt Emre Özay.

Man merke ihnen die psychische Belastung an, meint Eveline Kohler. Es herrsche Unsicherheit, und es tauchen viele Fragen auf: «Sie setzen sich viel mehr mit gesellschaftlichen Themen und Politik auseinander», stellt Kohler fest. Auch zwischenmenschlich hätten sich die Teenager verändert, sagt sie: «Man merkt, dass sie viel zu Hause waren.» Die Jugendarbeiter müssen sie zudem oft ermahnen, die Maske wieder aufzusetzen, erzählt Kohler. Das strapaziere die Beziehung zwischen den Jugendarbeitern und den Jugendlichen zusätzlich.

Jugendliche über 16 ohne Zertifikat müssen abgewiesen werden

Ein weiteres Hindernis ist die Situation mit dem Zertifikat. Über 16-Jährige dürfen aber nur mit Zertifikat zum Jugendtreff kommen. Von jenen ohne Zertifikat, hätten sie einige abweisen müssen, erzählt Kohler:

«Wenn man merkt, dass jemand eigentlich Unterstützung braucht, dann ist es schwierig, denjenigen abzuweisen.»

Mit vielen älteren Jugendlichen sei so der Kontakt verloren gegangen – trotz Onlineangeboten.

Die fünf Jugendlichen am Treff sind noch unter 16. Dilaksana Ravishangr wird aber noch dieses Jahr ihren 16. Geburtstag feiern. Ab dann braucht sie ein Zertifikat, sonst wird sie vom Treff ausgeschlossen. Die Jugendarbeit sollte eigentlich ein niederschwelliges Angebot für die Jugendlichen bieten, sagt Kohler. «Diese Niederschwelligkeit geht damit verloren.» Die Jugendlichen treffen ihre älteren Freunde ohne Zertifikat einfach draussen, trotz der kalten Temperaturen. Zusammen essen gehen oder ins Fitnessstudio geht nicht. «Alle warten auf den Sommer», sagt Prvulovic.

Auf den Sommer – und auf das unvorhersehbare Ende der Pandemie. Wie sich die Situation auf die Zukunft der Jugendlichen auswirken wird, ist schwer zu sagen. Viele von ihnen hatten Probleme bei der Lehrstellensuche, sagt Cvijetic. Schnuppern war zeitweise so gut wie unmöglich. Entscheidend für ihre Zukunft sei unter anderem ein gutes Elternhaus, meint Cvijetic weiter. «Die, die von ihrem Umfeld gut aufgefangen werden, wachsen vielleicht an den Herausforderungen der Pandemie und werden stärker», ist ihre Hoffnung.

Auch der Kanton Solothurn bietet Gesprächs- und Unterstützungsmöglichkeiten.

