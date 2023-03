Jubiläumskonzert Handharmonika Club Biberist: Seit 90 Jahren feilen an musikalischer Perfektion Treue Mitglieder, viele gute Noten an Musikwettbewerben und alljährlich ein Konzert. Der Handharmonika Club Biberist feiert sein Jubiläum mit dem, was er am besten kann: mit Musik. Hans Blaser Jetzt kommentieren 27.03.2023, 12.00 Uhr

90 Jahre Handharmonika Club Biberist: Auf den Ballonen ist ersichtlich, wie viele Jahre die einzelnen Mitglieder des Vereins bereits mitmusizieren. Bild: André Veith

Ein zahlreiches Publikum liess sich vom Jubiläumskonzert des Handharmonika Clubs Biberist (HHC) begeistern. Auf hohem Niveau zeigten alle drei Abteilungen die vielfältigen Möglichkeiten der Handzug-instrumente auf. Interessant auch die sichtbar gemachten Mitgliederjahre jedes Einzelnen. Zahlen von 1 bis zu beeindruckenden 78 Jahren. Verdiente Ehrungen von Behörden und Verbandsspitze durfte der HHC nebst viel Applaus auch empfangen.

Am 8. Januar 1933 setzte sich im damaligen Hotel Bahnhof eine Gruppe von 21 Personen zusammen, die sich aus Handharmonikakursen bei Hans Christen kannten. Dieser betrieb damals in Solothurn eine Handharmonika-Schule. Ob der Anstoss von ihm oder der Gruppe ausging, ist nicht überliefert. So oder so, die Anwesenden entschlossen sich, einen Verein zu gründen. Mit 23 Franken und 40 Rappen in der Kasse entstand der Handharmonika-Klub Biberist-Gerlafingen mit Hans Christen als Dirigent.

Musizieren mit der Handharmonika ist vielfältig. Bild: Andre Veith

Erst 1927, also sechs Jahre zuvor, wurde gemäss dem Deutschen Harmonika-Verband in Deutschland das weltweit erste Orchester mit Handharmonikas gegründet. Erst in den 1920ern war man in der Lage, wirklich brauchbare Instrumente dafür zu bauen, Handharmonika war ein ganz neues Instrument.

Kaum gegründet, lud der Verein schon zum ersten Konzert

Der junge Verein legte auch gleich los wie die Feuerwehr. Schon am dritten Märzwochenende wurde die Bevölkerung in den Saal des damaligen Hotels Bahnhof zu einem Samstags- und einem Sonntagskonzert eingeladen. Bereits im August – immer noch im Gründungsjahr 1933 – folgte das erste Gartenkonzert.

Am forschen Tempo hielt man auch weiterhin fest. Schon im zweiten Vereinsjahr beteiligte man sich – bereits auch mit der neuen Fahne – am Zentralschweizerischen Handharmonika- und Kapellen-Wettstreit. Der dortige sechste Platz lässt sich heute kaum noch beurteilen. Der erste Platz drei Jahre später lässt jedoch auf eine positive Entwicklung schliessen.

Die ging offensichtlich auch weiter. So lässt sich jedenfalls der Sieg am Eidgenössischen 1951 in Grenchen deuten. Und das trotz einer verheerenden Austrittswelle in den späten 40er-Jahren. Auf Qualität deuten auch die Radio- und Schallplattenaufnahme in den Folgejahren.

Bei so viel Erfolg durfte natürlich auch ein einheitliches – später mehrmals gewechseltes – Outfit nicht fehlen. Nach 30 Dienstjahren durfte dann auch die erste Fahne in den Ruhestand gehen. Auf der neuen verabschiedete sich der Verein auch gleich vom K. Aus dem Handharmonika-Klub wurde der Handharmonika-Club.

Erfreulicherweise hielt dem optischen Erscheinungsbild auch das musikalische weiterhin stand. An den beiden Eidgenössischen 1980 in Thun und 1984 in Herisau erspielte sich der Club je ein «vorzüglich» und 1992 in Aarau immerhin ein «sehr gut». Auch die folgenden Eidgenössischen wurden besucht. Schon das ist ein Erfolg. Sie waren jedoch nicht die einzigen Höhepunkte der Vereinsgeschichte.

Bis heute wird bei den Auftritten auf ein einheitliches Outfit geachtet. Bild: Andre Veith

Es gab mehrere Auslandreisen, meist aus Anlass eines Jubiläums (die weiteste führte 1993 sogar nach Argentinien). Sie hatten mit Konzerten oder Wettbewerben immer einen musikalischen Hintergrund. Eine Konzertreise wird es auch in diesem Jahr ins Südtirol werden.

Viel Konstanz bei den Mitgliedern

Konstanz zeigt sich auch in den Personalien. Unglaubliche 41 Jahre stand Hans Christen dem Club vor. Und auch danach tauchte sein Name immer wieder auf, als Komponist, Arrangeur oder einfach als Helfer. Viele Jahre schaffte das auch Hans Zimmermann. Auch die aktuelle Dirigentin Doris Brügger steht schon seit 2005 als souveräne Dirigentin am Pult.

Doris Brügger steht seit 2005 am Dirigentenpult. Bild: Andre Veith

Aus den vollständig archivierten Konzertprogrammen lassen sich weitere Informationen lesen. Anders als die Protokolle zeigen sie, was mit vielen Stunden Arbeit an Proben, Sitzungen und Versammlungen erreicht wurde. Der HHK Biberist-Gerlafingen, der schon früh Gerlafingen und 1967 auch das K aus seinem Namen putzte, schaffte es Jahr für Jahr, einen Anlass auf die Beine zu stellen.

Der bestand viele Jahre aus einem Konzert, einem Theater – notabene mit eigenen Leuten – und einem gemütlichem zweitem Teil. Früher noch mit einem Gastorchester, später mit einem Alleinunterhalter. Weder der Weltkrieg noch der Brand des Hotels Bahnhof konnten den Verein daran hindern. Das schaffte erst die Pandemie.

Jahr für Jahr trat der Handharmonika Club Biberist auf, auch in den Kriegsjahren. Bild: Andre Veith

Die Programme zeigen auch eine interessante geschichtliche Entwicklung der Bevölkerung auf. In den Dreissigerjahren hatte kaum ein Haushalt einen Radioapparat. Von TV, Internet und Handy hatte man keine Ahnung. Die Vereine sorgten im Dorf für Unterhaltung. Die war gesucht und willkommen. Anders als heute reichte ein simpler Druck einer einfachen Schreibmaschinen-Doppelseite als Einladung und Programm.

