125-Jahr-Jubiläum reformierte Kirchgemeinde Wasseramt

Jubiläumsjahr Kirchgemeindepräsident Martin Joss: «Kirche ist mehr als die Sonntagspredigt» Mit einem grossen Jubiläumstag feierte die Reformierte Kirchgemeinde Wasseramt in Derendingen und Subingen ihr 125-jähriges Bestehen.

Kirchgemeindepräsident Martin Joss: hier bei der offiziellen Amtseinsetzung von Pfarrer Samuel Stucki. Oliver Menge

Martin Joss, Ihr Beruf ist Lokführer. Kann man einen Vergleich zu Ihrem Amt als Kirchgemeindepräsident ziehen?

Ich finde den Vergleich interessant, allerdings bin ich als Lokführer alleine im Führerstand und verantwortlich, dass die Fahrgäste sicher an ihr Ziel gelangen. Als Präsident leite ich zwar die Kirchgemeinde, die Verantwortung liegt aber beim gesamten Kirchgemeinderat.

Nun haben Sie nach vier Jahren Kirchgemeinderat und nach fünf Jahren als Präsident demissioniert. So war der Bezirkskirchentag Ihr letzter offizieller Anlass?

Das ist so. Die Belastung in den letzten zwei Jahren war extrem hoch, und ich bin an meine physischen und teilweise auch psychischen Grenzen gestossen. Diverse Vakanzen in der Verwaltung sowie verloren gegangenes Know-how durch Abgänge von langjährigen Mitarbeiterinnen haben dazu geführt, dass ich mich zu einem grossen Anteil um operative Aufgaben kümmern musste. Der Körper hat meine Grenzen aufgezeigt, sodass ich schweren Herzens den Entschluss getroffen habe, das Amt als Präsident der Kirchgemeinde abzugeben.

Die Kirchgemeinde Wasseramt feiert heuer ihr 125-Jahr-Jubiläum. Gab es in diesen über 100 Jahren ein zukunftsweisendes Ereignis, das die Gemeinde prägte?

Ich denke, das prägendste Ereignis war wohl die Gründung einer eigenen Kirchgemeinde und der anschliessende Bau der Kirche in Derendingen, welche 1899 fertiggestellt wurde.

Die Anlässe zum Jubiläum sind auf das ganze Jahr verteilt. Wäre ein einziger grosser Anlass nicht «effektvoller» gewesen?

Das OK-Jubiläum hat sich für eine Verteilung über das ganze Jahr entschieden, damit alle fünf Pfarrkreise die Möglichkeit haben, sich mit einer oder auch mehreren Aktivitäten zu präsentieren. Zudem findet alle zwei Jahre ein Bezirkskirchentag der acht Kirchgemeinden der Bezirkssynode Solothurn statt. Coronabedingt fiel die Organisation diesmal mit dem Jubiläumsjahr unserer Kirchgemeinde zusammen und wurde deshalb in das Programm des Jubiläumsjahrs integriert.

Haben «neue» Leute die Anlässe besucht? Oder kommen immer wieder dieselben?

Diese Frage kann nur schwer beantwortet werden, da wir keine Statistiken zu den Besuchen der Anlässe führen. Wir hoffen natürlich auf viele Neugierige, die normalerweise nicht an den kirchlichen Anlässen teilnehmen, aber die Gelegenheit nutzen, mehr über die Aktivitäten der Institution Kirche zu erfahren. Die Kirche ist weit mehr als die Sonntagspredigt. Viele gesamtgesellschaftliche Dienstleistungen, welche von der Kirche abgedeckt werden, ansonsten vom Kanton oder vom Bund übernommen werden müssten, sind nur einem kleinen Teil der Bevölkerung bekannt.

Die Kirche im Allgemeinen hat es heute nicht leicht. Wird es ein 150-Jahr-Jubiläum für die Reformierte Kirche Wasseramt noch geben?

Ob es die Reformierte Kirchgemeinde Wasseramt in 25 Jahren noch gibt, ist eine berechtigte Frage. Im Moment denke ich schon, dass es sie noch geben wird, aber dies hängt davon ab, wie sich die Kirche im Allgemeinen in der Zukunft profilieren kann. Es wäre durchaus denkbar, dass es in 25 Jahren eine Reformierte Kirche Kanton Solothurn geben wird, weil die finanziellen Ressourcen nicht mehr für mehrere Kirchgemeinden reichen werden.

Auch der Mitgliederschwund ist nicht von der Hand zu weisen.

Der Mitgliederschwund ist leider ein Problem, das sich europaweit, vielleicht sogar weltweit zeigt. Dafür gibt es viele Gründe, auf welche die Kirche keinen Einfluss nehmen kann, wie beispielsweise das Überangebot an Freizeitanlässen oder die immer höheren Erwartungen im Berufsleben, welche dazu führen, dass die Menschen am Wochenende ausgelaugt sind und sich ausruhen wollen. Die Predigt am Sonntagmorgen war früher auch die Möglichkeit des Sehens und Gesehenwerdens, des Austausches von Informationen vor oder nach der Predigt. Heute braucht es dazu nicht mehr den sonntäglichen Gang in die Kirche.

Hat sich der Glaube verändert?

Der Glaube war früher stärker als heute, das merkt man in Gesprächen mit Menschen der älteren Generationen und spiegelt sich entsprechend bei den Besucherinnen und Besuchern der Gottesdienste wider. Ob die Kirche eine Zukunft hat, hängt auch davon ab, ob sie bereit sein wird, sich zu verändern und sich der Zeit anzupassen. Es ist zu hoffen, dass die Universitäten die neuen Theologiestudentinnen und Theologiestudenten entsprechend vorbereiten werden. Die Kirche muss bereit sein, neue Wege zu gehen, sei dies etwa bei der Gestaltung der Gottesdienste oder auch beim Angebot der Gottesdienstzeiten.

Info zum Jubiläumsjahr: www.ref-wasseramt.ch

