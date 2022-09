30 Jahre Turbensaal Bellach

Jubiläumsanlass Vor 30 Jahren wurde der Turbensaal aus einer Not heraus konzipiert – heute ist er nicht mehr aus Bellach wegzudenken Mittags ist er beliebt bei Handwerkern und den Angestellten aus dem umliegenden Industriegebiet. An den Abenden und Wochenenden wird er von Vereinen, Firmen, aber auch von Privaten gerne besucht. Er ist gut gebucht, der Turbensaal in Bellach. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 05.09.2022, 16.00 Uhr

Sie kennen den Turbensaal bestens: Manuela Walter, Hugo Uebelhart, Käthi Uebelhart, Beat Späti und Markus von Däniken. Bild: José R. Martinez

Vor 30 Jahren ist er aus einer Not – oder besser gesagt: einem Bedürfnis heraus entstanden. «Brauchte man einen grösseren Saal für einen Anlass, so ging man damals entweder in die «Linde» oder in die Aula des Schulhaus Kaselfeld», erklärt Markus von Däniken, der damals Mitglied der Betriebskommission war.

«Doch der Platz reichte nicht für alle Wünsche – und immer wieder gab es Terminkollisionen mit der Schule oder anderen Nutzern.»

Als dann der Lindensaal nicht mehr zur Verfügung stand, wurde der Wunsch nach einem grossen und flexiblen Saal in der Gemeinde Bellach laut. Verschiedene Varianten wurden geprüft, das Rennen machte am Schluss das Projekt, welches den heutigen Turbensaal mit all seinen flexiblen Räumlichkeiten vorgeschlagen hatte.

Saal ist flexibel nutzbar

«Der Turbensaal bietet viele Möglichkeiten», weiss die Präsidentin der Saalkommission, Manuela Walter. Das Herzstück ist der Saal, der durch Trennwände von der Grösse her flexibel angepasst werden kann. Dieser bietet Platz für bis zu 450 Gäste. Hinzu kommen eine grosse Küche, Garderoben, ein Schminkraum, ein Sitzungszimmer, ein Technikbereich sowie die grosse Bühne.

«Der Turbensaal hat auch 30 Jahre nach der Eröffnung noch seine Daseinsberechtigung.»

Der Saal sei gut gebucht, in einem guten Zustand und einigen Vereinen fast zu einem «Zuhause» geworden. So tritt zum Beispiel auf der Bühne jedes Jahr die «Turbenbühne Bellach» mit ihrem aktuellen Stück auf – und Ende November ist an drei Tagen volles Haus, wenn die Bellacher Turnvereine zur traditionellen Turnshow einladen.

Saal ist stark ausgelastet

Auch der Bereich der Gastronomie hat sich in all diesen Jahren zu einem Erfolg gemausert. Ging man zu Beginn nur von einem Anlass-Catering aus, so sind die Pächter Käthi und Hugo Uebelhart seit vielen Jahren voll ausgelastet. Hugo Uebelhart steht seit der ersten Stunde in der Turbensaal-Küche:

«Wir merkten schon bald, dass es nicht reicht, wenn wir für die Anlässe die Küche in Betrieb nehmen. Einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits weil wir spürten, dass es genau in diesem Gebiet Bellachs noch ein Restaurant braucht.»

So wurde das Angebot ausgedehnt. Das Mittagessen im Saal ist beliebt – und auch für externe Anlässe ist die Nachfrage nach dem Cateringservice aus dem Turbensaal gross.

Besonders Freude macht der Betriebskommission sowie dem Pächter-Paar die Auslastung des Saals:

«Wir hatten schon mehrfach bundesrätlichen Besuch, feierten ausgelassene Oktoberfeste, haben Freude, wenn die Fasnächtler und die Turnenden bei uns feiern oder wir Privaten zu einem unvergesslichen Fest verhelfen können.»

Zum Erfolg trägt sicher auch die gute Erschliessung bei: Rund um den Saal gibt es viele Parkplätze und direkt vor dem Gebäude hat es eine Bushaltestelle.

Jubiläumsfest für alle

Somit gibt es allen Grund, das Gebäude, welches im Besitz der Einwohnergemeinde Bellach ist, am 10. September mit einem grossen Fest zu feiern. «Aufgrund der immer noch bestehenden Planungsunsicherheit Anfang Jahr sind wir etwas kurzfristig an das Bellacher Gewerbe und an die Vereine um Unterstützung gelangt», ist sich das OK bewusst.

Umso mehr freut man sich nun aber, dass am Jubiläumsanlass ab 11 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten werden kann. Ab 17 Uhr gibt es dann einen offiziellen Festakt, zu dem die ganze Bellacher Bevölkerung eingeladen ist: «Ohne die Unterstützung der Bellacherinnen und Bellacher würden wir heute mit dem Turbensaal nicht da stehen, wo wir eben stehen», lässt OK-Präsident Beat Späti mit Dankbarkeit verlauten.

