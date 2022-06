Jubiläums-GV Netzwerk pflegen und sich gegenseitig austauschen: Der Gewerbeverein Biberist ist nach 100 Jahren wichtiger denn je Am Mittwoch, 15. Juni, wird an der Generalversammlung von Gewerbe Region Biberist das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert. Das Gewerbe und die Gewerbebetriebe seien wichtiger denn je, meint Vereinspräsident Konrad Imbach. Rahel Meier Jetzt kommentieren 13.06.2022, 14.45 Uhr

Konrad Imbach ist ein Biberister und präsidiert den Gewerbeverein Region Biberist. Sein Büro betreibt er aber in Olten. Bruno Kissling

Der Gewerbeverein Biberist darf heuer seinen 100. Geburtstag feiern. Für Vereinspräsident Konrad Imbach ist der Name des Vereins allerdings nicht mehr ganz der richtige. Die Mitglieder des Gewerbevereins sind heute nämlich nicht mehr nur die klassischen Gewerbebetriebe, wie beispielsweise Schreiner und Elektriker, sondern grösstenteils KMU – kleine und mittlere Betriebe also, zu denen etwa auch IT-Firmen oder Versicherungen gehören.

Diese werden oft als das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft bezeichnet. Dieser Satz trifft in Biberist ganz sicher zu. Nicht ohne Stolz sagt Konrad Imbach:

«Wir sind der grösste Arbeitgeber in der Gemeinde.»

145 Mitglieder zählt der Verein, der seit der Fusion mit dem Gewerbeverein Lohn-Ammannsegg nun Gewerbe Region Biberist heisst. Die Betriebe sind im Dienstleistungssektor, im Baugewerbe und im Detailhandel tätig.

Eine bunte Palette an Vereinsmitgliedern

In der Mitgliederliste finden sich beispielsweise Karosserien, Ärzte, Zahnärzte, Banken, Baufirmen, ein Bestattungsdienst, ein Kaminfeger, Treuhänder, Planer, diverse Läden, Gartenbauer, Coiffeurgeschäfte, Garagen, Restaurants, Maler und Gipser, Spengler und Metallbauer. Auch die Landi, Keller Fahnen und der «Läbesgarte» sind Mitglied im Gewerbeverein.

Dabei wird kein Unterschied gemacht zwischen Einfrau- oder Einmannbetrieben, Betrieben mit fünf, zehn, 50 oder 150 Angestellten. Immer wieder kommen übrigens auch neue Mitglieder dazu.

Gemeinsam mit einer lauteren Stimme

Gegründet wurde der Gewerbeverein Biberist seinerzeit, um sich gemeinsam besser gegen die Industrie und die grossen Industriebetriebe wie die von Roll, die Papierfabrik oder die Cellulose Attisholz behaupten zu können. Gemeinsam versuchte man damals auch, die Anliegen der Gewerbebetriebe in die Politik zu tragen.

Zur Person Konrad Imbach ist 63-jährig und von Haus aus Heizungs- und Klimaingenieur. Er ist seit rund 40 Jahren im Verbandswesen tätig. Zurzeit ist er Geschäftsführer bei GebäudeKlima Schweiz und Holzfeuerungen Schweiz. Zudem präsidiert er den Schweizerischen Plattenverband und Holzenergie Schweiz. Das Präsidium des Gewerbevereins Region Biberist hat er 2013 übernommen. Damals war er noch Kantonsrat und im Verein suchte man eine Persönlichkeit, die die politischen Prozesse gut kennt und sich zu Gunsten des Gewerbes politisch einbringen konnte.

Tatsächlich trifft sich die Spitze des Gewerbevereins Biberist auch heute immer noch regelmässig mit dem Gemeindepräsidenten, den Chefbeamtinnen und -beamten der Verwaltung, den Gemeinde- und den Kantonsräten. Dabei geht es aber vor allem um den Austausch.

Politische Anliegen werden in aller Regel auf Kantons- oder Bundesebene verhandelt, selten kann der Gewerbeverein im Dorf selbst ganz konkret Einfluss nehmen. Ausnahmen bestätigen die Regel: Als es um die Überarbeitung des Submissionsreglementes ging, wurde der Gewerbeverein zur Stellungnahme eingeladen. Konrad Imbach:

«Diskussionen gibt es tatsächlich meist um Bauthemen.»

Und, was Imbach bedauert: In Biberist fehlen Bauland und eine Gewerbezone. Firmen, die neu bauen möchten, wandern deshalb teilweise in Nachbardörfer ab.

Geselligkeit und gemeinsamer Austausch

Der Vereinszweck hat sich deshalb – wie das Gewerbe im Dorf auch – in den letzten 100 Jahren verändert. Heute pflegt man im Gewerbeverein vor allem das «Networking», den gemeinsamen Austausch über die Branchen, hinweg. Demzufolge werden auch vorwiegend Anlässe organisiert, die der Geselligkeit dienen. Häufig sind sie verbunden mit dem Besuch eines Betriebes.

Der Vereinszweck Auf der Website von Gewerbe Region Biberist wird der Vereinszweck so umschrieben: «Der Verein bezweckt den Zusammenschluss und die allseitige Förderung des Handwerks, Gewerbes und des Detailhandels auf privatwirtschaftlicher Grundlage. Er wahrt und vertritt die Interessen des Standes, einzelner Teile und Berufe und deren Mitglieder.

Alle fünf Jahre findet eine Gewerbeausstellung statt. Jedes Jahr finden diverse Aktivitäten statt: Industrieapéro, politische Gespräche, Vortragsabende mit aktuellen Themen, Infoblätter über gewerbliche Anliegen et cetera.»

Aber nicht nur der Austausch untereinander ist Gewerbe Region Biberist wichtig. Auch der Austausch mit den Kundinnen und Kunden soll stattfinden. Dafür gibt es die Gewerbeausstellungen, die in aller Regel alle fünf Jahre durchgeführt werden.

Alle fünf Jahre eine Gewerbeausstellung

Die Biberister Gewerbler sind bekannt für ihre originellen Ausstellungsplätze. Zweimal konnte ein Autobahntunnel genützt werden. Das Schwimmbad Eichholz war schon Ausstellungsort und auch in einer Halle der ehemaligen Papierfabrik durfte man sich bereits präsentieren.

Obwohl Gewerbe Region Biberist 100 Jahre alt wird, will man nicht nur in die Vergangenheit blicken, sondern auch in die Zukunft. Denn diese ist durchaus herausfordernd.

Fachkräftemangel ist allgegenwärtig

Konrad Imbach spricht Klartext:

«Man sollte nicht nur vom dualen Bildungssystem schwärmen, sondern es auch leben.»

Viele Mitglieder von Gewerbe Region Biberist würden Lehrlinge ausbilden. Es sei aber dringend notwendig, dass das Ansehen von Handwerkerinnen und Handwerkern in der Gesellschaft besser werde. Oftmals würden Eltern ihre Kinder zu einem Studium drängen. Dabei verdiene ein guter Handwerker heute durchaus besser als ein mittelmässiger Akademiker.

Fehlen Lehrlinge in bestimmten Branchen, dann fehlen später auch ausgebildete Fachleute. Imbach würde sich eine stärkere Zusammenarbeit mit der Schule wünschen. Zusätzlich komme im Moment die allgemeine wirtschaftliche Situation dazu. Es fehle an Komponenten und Grundstoffen, die man zur Herstellung diverser Baustoffe brauche. Imbach:

«Die Situation fordert die kleinen und mittleren Betriebe heraus. Preissteigerungen können nicht eins zu eins an die Kundschaft übertragen werden.»

Da brauche es aber gesamtschweizerische Lösungen. Und treue Kundinnen und Kunden, die das heimische Gewerbe priorisieren.

Auszug aus der Geschichte der letzten 100 Jahre 1922 – der Gewerbeverein Biberist wird 1922 gegründet, der erste Präsident heisst Arnold Stuber. Die Gründungsprotokolle sind allerdings nicht mehr vorhanden.

1938 – der Verein zählt 85 Mitglieder. Der Mitgliederbeitrag beträgt 15 Franken.

1944 – auf Initiative des Gewerbevereins wird der Verkehrs- und Verschönerungsverein ins Leben gerufen. Sechs Mitglieder des Gewerbevereines sind in diesem Jahr auch im Gemeinderat vertreten.

1952 – die Gewerbler sorgen sich wegen des neuen Migros-Ladens und des ersten Selbstbedienungsladens der Konsumgenossenschaft (heute Coop).

1953 – in Biberist werden 17 Restaurants, sechs Bäckereien, fünf Metzgereien und sieben Coop-Filialen gezählt. Auch ein Kino gibt es im Dorf.

1955 – der Gewerbeverein zählt 120 Mitglieder aus 40 Branchen.

1997 und 2002 – die Gewerbeausstellungen des Gewerbevereins Biberist werden in den Tunneln der A5 durchgeführt.

2009 – Fusion mit dem Gewerbeverein Lohn-Ammannsegg mit 35 Mitgliedern zu Gewerbe Region Biberist.

2012 – Gewerbeausstellung «Gewa-Schatzinsel» gemeinsam mit dem Gewerbeverein Gerlafingen in der Badi Eichholz.

2017 – Gewerbeausstellung in der Papierfabrik Biberist.

