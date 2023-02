30 Jahre Sänklochtoucher an der Bänklete Kriegstetten

Jubiläum Seit 30 Jahren wird Kriegstetten aus dem Sänkloch heraus betrachtet: Die Sänklochtoucher feiern Jubiläum Die Sänklochtoucher Kriegstetten feiern dieses Jahr ihr 30-Jahr-Jubiläum. Und sie haben immer noch Lust, Schnitzelbänke vorzutragen. Das haben sie an der Bänklete am Samstagabend einmal mehr bewiesen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 19.02.2023, 10.33 Uhr

Die Sänklochtoucher an der Bänklete. José R. Martinez

Passend zum Kriegstetter Fasnachtsmotto «Bisch-dumm Hoek» tauchten die «Sänkis» rechtzeitig vor dem Fasnachtsstart aus ihrem Sänkloch auf und begaben sich ins Kloster. Auf der Bühne präsentierten sie sich als Schwester Daniel, Mönch Katharina, Mönch Adelheid und Schwester Josef.

Mit Alice Studer, Katrin Meier und Daniel Häberli stehen auch heute noch drei der ehemals fünf Gründungsmitglieder auf der Bühne. Das Nesthäkchen der Gruppe ist Josef Burri – und das, obwohl er an Jahren der älteste der Gruppe ist.

Auftritt der Sänklochtoucher in diesem Jahr. Video: José R. Martinez

Die Sänklochtoucher wirken nach aussen als sehr homogene Gruppe und auch ihre Auftritte entstehen in Zusammenarbeit. Egal ob es um den roten Faden geht, der durch den Auftritt führt, die Ideen für die einzelnen Bänke oder die Musik, die dazu ausgesucht wird: «Bei uns machen alle alles», erklärt Alice Studer.

Auftritt 2019 als «Gilets Jaunes». Hans Blaser

Immer lokal und regional unterwegs

Ganz bewusst sind die Sujets der einzelnen Schnitzelbänke sehr lokal gewählt und beziehen sich sehr häufig auf Kriegstetten und dorfbekannte Persönlichkeiten. Auch der Gesamtgemeinderat bekommt die spitze Feder der Schnitzelbänkler ab und zu zu spüren. Dabei ist es den «Sänkis» sehr wichtig, immer Respekt zu zeigen und mit einer Schnitzelbank nie die Grenzen des Anstandes zu überschreiten.

Die Sänklochtoucher im Jahr 2018. Hans Blaser

Die Sänklochtoucher treten zudem vorwiegend in Kriegstetten auf und können einer Person, die sie auf die Schippe nehmen, oft direkt in die Augen blicken. «Früher waren wir auch noch ab und zu in Subingen oder im nahen Bernbiet für einen Auftritt», so Studer. Aber mit Corona habe sich viel verändert.

Auftritt an der Bänklete im Jahr 2005. Maddalena Tomazzoli

Allen Veränderungen zum Trotz haben die Sänklochtoucher auch dieses Jahr einen Vers im Gepäck, bei dem das Publikum automatisch den Refrain – «simselisimmsimmsimm» – mitsingt. Diese eine Bank darf ruhig als Markenzeichen mit Wiedererkennungseffekt bezeichnet werden. «Unsere Zuhörer warten in aller Regel richtiggehend darauf, dass wir den bringen.»

Auftritt an der Bänklete im Jahr 2001. Andrea Hunziker

Es ist aber auch die einzige Melodie, die sie Jahr für Jahr immer wieder hervorholen. Die meisten anderen Melodien wechseln. Denn sie sind auch bekannt für ihre langen Balladen, die sie jedes Jahr komplett neu aufbauen.

«Diese Vorstellung hat uns gefallen»

Übrigens: Der Sänklochtoucher ist eine Figur aus einem Buch. «Im Buch wird die Figur ein bisschen als ein naiver Mensch dargestellt», so Alice Studer. Die Sänklochtoucher wurden aber aus einem anderen Grund von dieser Figur inspiriert. «Wir haben uns vorgestellt, wie es ist, wenn man im Untergrund eines Dorfes – im ‹Sänkloch› eben – herumtaucht und dabei witzige Geschichten mitbekommt, die passieren.»

Aus dem Archiv der «Solothurner Zeitung», Datum unbekannt. Robert Grogg

Ob im Sänkloch oder auf der Bühne: Die Sänklochtoucher beobachten ihre Umwelt ganz genau – und haben sie an der Bänklete am Samstagabend einmal mehr besungen.