Sternen Kriegstetten feiert gleich drei Jubiläen

Restaurant feiert Jubiläum 70 Jahre Familie Bohren im «Sternen» Kriegstetten: Jede Generation hat den Betrieb auf ihre Art mitgeprägt Christoph und Manuela Bohren haben sich und dem Betrieb zum 70-Jahr-Jubiläum ein Geschenk gemacht: Das Gartenzimmer wurde saniert und aufgefrischt und auch das Dorfbeizli kommt in einem etwas neuen Kleid daher.

Sie freuen sich über das neu gestaltete Gartenzimmer (von links): Doris Marcovic (seit 32 Jahren Mitarbeiterin im Service), Pierre Kaufeis (Küchenchef), Margrith und Jörg Bohren, Manuela und Christoph Bohren, Nathalie Burkhalter (Leitung Restauration), Corinne Kaufmann (Direktionsassistentin) und Sandra Markanovic (Housekeeping). Hanspeter Bärtschi

Die Coronapandemie hat im «Sternen» in Kriegstetten Spuren hinterlassen. Spuren, die Inhaber und Gastgeber Christoph Bohren nach dem damaligen ersten Schock heute als positiv empfindet:

«Wir mussten einiges über Bord werfen und uns auch ein wenig neu erfinden.»

Der «Sternen» sei aber immer noch, was er seit über 100 Jahren ist, erklärt Bohren: Ein traditionsreiches Haus, mit einer von Gastrokritikern ausgezeichneten Küche, in dem sich die Gäste vor allem wohlfühlen sollen.

Jede Generation prägte das Haus

Jede Generation der Familie Bohren hat das Haus in den letzten 70 Jahren auf ihre Art geprägt. Hans und Käthi Bohren-Feusi durften im grossen Saal noch rauschende Ballnächte durchführen und legten den Grundstein für den heutigen Betrieb. Margrit und Jörg Bohren bauten das zweite Standbein mit dem Hotel auf.

Margrit und Jörg Bohren vor 12 Jahren bei der Betriebsübergabe im «alten» Gartenzimmer. Oliver Menge

Christoph und Manuela Bohren-Pichler führen den Betrieb seit 2010. Das Restaurant hat mittlerweile 14 Gault-Millau-Punkte. Sie haben aber von Anfang an grossen Wert darauf gelegt, dass das sogenannte Dorfbeizli wieder zu einem Treffpunkt für alle wird.

Das zeigte sich unter anderem darin, dass im Beizli bewusst eine andere Speisekarte aufgelegt wurde als im Gartenzimmer, in dem man auf ein gediegenes Ambiente mit weissen Tischtüchern und Stoffservietten setzte.

Gartenzimmer in neuem Look

Tischtücher und Servietten gibts auch weiterhin im Gartenzimmer. Es zeigt sich zudem in einem komplett neuen Gewand. Die Wände sind frisch gestrichen und heller. Die Vorhänge leichter. Das Deckengemälde kommt – ebenso wie die Kissen auf den Biedermeier-Sofas – in Rosa daher. Licht und Bestuhlung sind neu. Zwischen den einzelnen Tischen ist grosszügig Platz frei gelassen.

Aber auch das Dorfbeizli hat ein Lifting erhalten. Hier ist es vor allem die neue Beleuchtung, die auffällt. Zudem wurden einige der grossen Buffets neu platziert und die Schiebetüre zum Gartenzimmer geöffnet, was die Räume insgesamt offener erscheinen lässt.

Jeder soll essen, wo es ihm am wohlsten ist

Verabschiedet hat man sich im «Sternen» aber seit letztem Jahr von der eigenen Karte für das Dorfbeizli. Wer einen der speziellen Sternen-Burger möchte, bekommt diesen auch im Gartenzimmer. Und wer das Chateaubriand lieber im etwas rustikaleren Ambiente des Dorfbeizli serviert haben möchte, soll sich ebenso frei fühlen. Christoph Bohren:

«Das ist eine direkte Folge der Coronapandemie. Wir versuchen vermehrt, eine ungezwungenere, aber trotzdem solide Gastgeberkultur zu leben. Und wir merken, dass unsere Gäste dies schätzen.»

Bohren ist überzeugt, dass es im Sternen Platz hat für alle: Büezer sind ihm ebenso willkommen wie Manager, die einen Geschäftsabschluss mit einem feinen Essen abschliessen, das Ehepaar, das seinen 60. Hochzeitstag feiern möchte, oder der Verein, der eine Generalversammlung durchführt. Ein Plus ist dabei sicher auch die zentrale Lage des Betriebes, nahe bei der Autobahn.

Die lange Geschichte des «Sternen» in aller Kürze zusammengefasst 1790 wurde das ursprüngliche Gebäude – ein Landwirtschaftsbetrieb mit Gaststube – erbaut. Im Verlauf der Jahre fand auch ein Krämerladen seinen Platz dort, das Salzdepot war im Gebäude untergebracht und einige Zeit lang gehörte eine eigene Brauerei im Eichholz dazu. Kurzum: Der «Sternen» war schon damals ein Treffpunkt.

1847 brannte das Gebäude komplett ab, wurde aber sofort wieder aufgebaut. Neu war die Landwirtschaft, aber der Nebenbetrieb und die Gaststube der Haupterwerb der damaligen Eigentümer. Schon bald wurden auch die ersten Fremdenzimmer an Reisende vermittelt.

1913 bekam das Gebäude mit Erhard Gerber einen neuen Eigentümer. Er prägt das Haus und sein Interieur bis heute. Als Butler kam Gerber in den besten Häusern in Europa herum und hatte gleichzeitig ein Flair für Inneneinrichtung. Er gestaltete das Haus in einem ländlichen Biedermeierstil. Viele Möbel stammen aus umliegenden Bauernhäusern, wo sie Anfang des 20. Jahrhunderts aussortiert wurden. Dazu kommen kunstvoll gearbeiteten Biedermeiermöbel aus dem Schwarzwald, die man auch heute noch im «Sternen» bewundern kann.

1952 verkauften Erhard und Berta Gerber-Scholz – die keine Nachkommen hatten – das Gebäude an Hans und Käthi Bohren-Feusi. Hans Bohren stammt ursprünglich aus Grindelwald, Käthi Bohren-Feusi aus Feusisberg (ZH). Sie kannten die Region aber schon recht gut, weil sie mehrere Jahre das «Touring» in Solothurn und später das Hotel Emmental in Olten geführt hatten.

1975 übernahmen Jörg und Margrit Bohren den Betrieb. Unter ihrer Führung wurden das Hotel und das Gartenzimmer angebaut.

2010 übernahm mit Christoph und Manuela Bohren-Pichler das Haus in der dritten Generation.

Nicht nur Corona hatte Einfluss auf die Arbeit im Gastgewerbe. Das Umfeld habe sich sehr verändert, meint Bohren, der im «Sternen» aufgewachsen ist und weiss wovon er spricht. In den 80er-Jahren war der Saal im ersten Stock beinahe jedes Wochenende mit einer grossen Hochzeitsgesellschaft belegt. Diese Art des Feierns kam irgendwann aus der Mode und wurde durch ungezwungenere, individuellere Hochzeiten ersetzt.

Frische und moderne Küche

Heute gibt es dafür wieder mehr Familienfeste im kleineren und mittleren Rahmen. Es finden wieder Firmen- oder Weihnachtsessen statt. Der «Sternen» unterstützt auch bei der Planung eines Anlasses, was viele Gäste schätzen. Zudem kann man diverse Räume in verschiedenen Grössen anbieten.

Die Küche des «Sternen» biete eine saisonale, innovative Küche mit modernen Kreationen. Egal ob traditionell, Burger, Rehrücken oder vegetarisch – alles werde mit der gleichen Begeisterung gekocht, erklärt Christoph Bohren.

Gleich drei Jubiläen zu feiern

Das Familienjubiläum ist für Christoph Bohren das Wichtigste. Aber nichtsdestotrotz können im Sternen 2022 auch noch zwei weitere Jubiläen gefeiert werden. Vor 40 Jahren wurde nämlich der Hotelbetrieb eröffnet. Bohren:

«Der Bau des Hotels war der Herzenswunsch meines Vaters.»

Der Hotelbetrieb ist in einem Anbau untergebracht. Für die Kreditbeschaffung musste Jörg Bohren damals hart kämpfen, weiss Sohn Christoph. In den 1980er-Jahren boomte die Region Solothurn. Grosse Firmen wie das Stahlwerk in Gerlafingen oder Bosch und Scintilla in Zuchwil beschäftigten viele Arbeiter.

Das neue Hotel war topmodern und gut ausgelastet. Die Arbeitnehmer aus den Topbetrieben in der Region fehlen heute als Klientel. Aber der Hotelbetrieb mit seinen 23 Zimmern ist als Standbein im «Sternen» nicht mehr wegzudenken.

Gefeiert wird auch das Jubiläum «50 Jahre Romantik-Hotels und Restaurants». Der «Sternen» gehört der Kooperation, der zirka 180 Betriebe in ganz Europa angeschlossen sind, nicht ganz von Beginn weg an. Der Beitritt ist 1978 erfolgt.

Mit einigen dieser Betriebe hätten sich in der Zwischenzeit gute Beziehungen ergeben. So fanden vor Corona beispielsweise regelmässig Anlässe unter dem Titel «Schlemmen hoch drei» mit den Romantik-Hotels Bären Dürrenroth und Stadthaus Burgdorf statt.

