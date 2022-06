Jubiläum 50 Jahre FC Riedholz: «Am Anfang hatten wir keinen Rasenmäher für unseren Fussballplatz» Im vergangenen Jahr fanden die Feierlichkeiten statt, doch auf das Jubiläumswochenende musste pandemiebedingt verzichtet werden. Nun schaut der Verein auf eine bewegte Geschichte zurück. Enya Kopp Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josef Wyss (links) und Andreas Uhlmann (rechts), heute sind sie Ehrenmitglieder, früher spielten sie selbst auf dem Fussballplatz in Riedholz. Carole Lauener

Alles begann mit einem Gerücht, das während der Arbeitspausen zwei Riedholzern zu Ohren kam. «In Attiswil soll ein Fussballklub gegründet werden», lauteten die Worte, welche die beiden antrieben, auch in Riedholz diese Idee zu verfolgen. Und so kam es, dass eine Gruppe junger motivierter Riedholzer den Fussballclub Riedholz gründeten.

Bei der Gründungsversammlung vom 19. November 1971 seien 32 Personen anwesend gewesen, davon ungefähr die Hälfte Spieler, erzählt Andreas Uhlmann, Ehrenmitglied und zweiter Präsident des Vereins.

Für die junge Mannschaft und den bisher noch unerfahrenen Vorstand gab es einiges zu tun. «Am Anfang hatten wir nichts», erzählt Uhlmann, der 1972 zum Verein stiess. Es fehlte sowohl an finanziellen wie auch an materiellen Mitteln.

Mitglieder- und Passivmitgliederbeiträge, Lottomatches, Grümpelturnier und Autowaschaktionen der Junioren waren nur ein Teil, um die Finanzen aufzustocken. Zudem habe sich das Team darum bemüht, möglichst viel Geld zu sparen, erzählt der ehemalige Präsident.

Viele Stunden auf und um den Fussballplatz

«Der erste Trainingsplatz war auf dem Schulareal», erzählt Uhlmann. Auf der Suche nach weiteren Lösungen sei man auf das heutige Trainingsfeld gestossen. Dieses konnte bereits 1972 in Betrieb genommen werden. Im selben Jahr unterzeichnete der Verein auch den Pachtvertrag für das heutige Hauptspielfeld mit der Cellulose Attisholz AG.

Andreas Uhlmann (links) und Josef Wyss (rechts) sind seit der Entstehung des FC Riedholz im Verein. Carole Lauener

Das Hauptspielfeld wurde grösstenteils durch die Mannschaft selbst erstellt. Ende 1974 sei der Fussballplatz fertig gewesen und konnte pünktlich auf die Rückrunde in Betrieb genommen werden, erzählt der ehemalige Präsident weiter.

In den ersten Jahren musste die Mannschaft selbst für den Unterhalt und die Infrastruktur sorgen und sie in Stand halten. An eine Geschichte erinnert sich Uhlmann besonders gut.

«Am Anfang hatten wir noch keinen Rasenmäher. Darum mussten alle den eigenen mitnehmen. Wir stellten uns in einer Reihe auf und mähten so den ganzen Rasenplatz.»

Viele Arbeiten, die anfielen, wurden durch die Mannschaft selbst ausgeführt. Diese Mentalität sei im Verein heute noch vorhanden, und so packt jeder mit an, wenn es etwas zu tun gebe, sagt Uhlmann.

Der Nachwuchs ist die Zukunft des Vereins

Bereits früh in der Vereinsgeschichte habe der Klub viel Wert auf die Juniorenabteilung gelegt, sagt Patrick Emmenegger, Mitglied Geschäftsleitung Fussballclub Riedholz. Die geleistete Arbeit und der Fokus auf gute Trainer und Training seien sicherlich mitverantwortlich für die grosse Anzahl Junioren, sagt er weiter.

Die Juniorenabteilung des Vereins zählt aktuell zu einer der grössten des Kantons. Die Werte, die der Verein bei den Junioren anstreben würde, seien alle im Juniorenkonzept des Teams festgehalten, sagt Emmenegger weiter.

«Wir haben es uns einmal auf die Fahne geschrieben, dass wir viel Wert auf die Junioren legen.»

Auch in Zukunft soll der Fokus weiterhin auf den Nachwuchs gerichtet sein. «Die Junioren sind der Sockel des Vereins», sagt er weiter.

Eine Infrastruktur, die an ihre Grenzen stösst, fordert Lösungen

Der Klub werde immer grösser, meint Emmenegger. Aktuell hat der Verein drei Aktivmannschaften und acht Juniorenmannschaften. «Durch die grosse Anzahl Teams ist die Auslastung des Trainingsfeldes zu hoch», sagt er weiter. Um alle Trainings ins Programm zu bringen, würden sie das Hauptspielfeld ebenfalls als Trainingsfeld nutzen.

Um die beiden bestehenden Felder zu entlasten, soll in den nächsten Jahren ein weiteres Trainingsfeld nördlich des Hauptspielfeldes entstehen. Das Land gehöre der Gemeinde und werde noch verpachtet, jedoch würden die Abklärungen bereits laufen, sagt Emmenegger.

Die fertige Klubhaussanierung und der fast fertige Neubau des Kabinentrakts, beim Fussballplatz Riedholz. Carole Lauener

Doch nicht nur die Plätze sind durch die grosse Anzahl Spieler überlastet. Auch die Kabinen seien ein drängendes Problem gewesen, sagt er weiter. Um genügend Garderoben anzubieten, fing man im vergangenen Jahr mit dem Bau des neuen Kabinentrakts an, erklärt das Mitglied der Geschäftsleitung. Dieser Trakt wie auch die Sanierung des Klubhauses seien nun fertig.

Das geplante Jubiläumsprogramm wird nun durchgeführt

Der Fussballclub Riedholz kann auf eine bewegte und vielseitige Geschichte zurückblicken. In den vergangenen 50 Jahren ist einiges geschehen, auch eine Pandemie kam dazwischen. Diese hat im vergangenen Jahr die Durchführung des Jubiläumswochenendes verunmöglicht. Trotzdem wurde mit kleineren vereinsinternen Anlässen bereits im letzten Jahr das Jubiläum gefeiert. Etwa mit einem Racletteessen am Gründungstag des Vereins, am 19. November 2021. Genau 50 Jahre nach der Gründungsversammlung.

In diesem Jahr wird nun die grosse Jubiläumsfeier nachgeholt, auf die sich alle freuen. Vom 1. bis zum 3. Juli 2022 wird auf und neben dem Fussballplatz in Riedholz gefeiert. Am Freitag wird neben einem Cupturnier der neu gebaute Kabinentrakt in Betrieb genommen.

Am Samstag wird es neben dem Juniorenabschluss noch ein Grümpelturnier und ein Legendenspiel geben, bevor dann der offizielle Teil folgt. Mit einem Brunch startet der Sonntag. Zu Schluss der Jubiläumsfeier findet dann noch ein Kinderkonzert statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen