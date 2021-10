Jubiläum 25 Jahre Casa Lana in Biberist: «Ich stricke alles ausser Socken» Monique Rohner konnte im Sommer ihr Geschäftsjubiläum feiern. Ihr Strickladen erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit - auch bei jungen Frauen. Lea Durrer Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Tausende von Wollknäuel warten darauf verstrickt zu werden. Hanspeter Bärtschi

Mehrere Tausend Garnknäuel in den verschiedensten Farben, Knöpfe, Magazine und Nadeln: Das «Casa Lana» in Biberist bietet alles, was das Strick-Herz begehrt. «Man muss ein breites Angebot haben, damit für jeden etwas dabei ist», weiss Ladeninhaberin Monique Rohner.

Ebenso wichtig sei es, immer das Neuste anbieten zu können.

«Ich habe auch Kundinnen, die am heissesten Tag im Jahr nachfragen, ob die neue Ware schon da ist»,

erzählt die 65-Jährige lachend. Von anderen Geschäften habe sie gehört, dass junge Leute keine Wolle mehr kaufen würden. Das kann die 65-jährige Biberisterin nicht unterschreiben. «Ich habe sehr viele junge Kunden.» Zum Beispiel Frauen, die farbige Socken für in die Snowboardschuhe stricken. «Die überraschen mich», meint sie.

Ebenso Männer, die sich Garn aussuchen und verraten, dass sie selbst stricken. «Sogar mit Norwegermuster, da muss ich drei Mal leer schlucken.» Rohner selbst lässt die Finger von diesem Garn. «Ich stricke alles ausser Socken.»

Jedes neue Garn wird ein Mal verstrickt

Aus einem Gestell schnappt sich sie ein Magazin von Lana Grossa, einem der Produzenten, von denen sie immer mit den neusten Garnen beliefert wird – neuerdings muss die Merino-Wolle zertifiziert sein. Dass das Heft so modern daherkomme, würde sicher zum Strickboom bei den Jüngeren beitragen, meint sie und blättert durch die Seiten.

Sie ist überrascht, wie Muster und Formen aus alten Zeiten plötzlich wieder auftauchen: «Das sieht doch altmodisch aus?», fragt Monique Rohner und deutet auf einen Pulli in Flickendecke-Optik.

Dieses Teil in Echt sucht man vergebens im Laden. Inspiration bieten dagegen die anderen ausgestellten Pullover und Strickjäggli.

«Mit jedem neu eingetroffenen Garn mache ich ein Modell und hoffe, dass es bei meinen Kunden ankommt.»

Um damit fertig zu werden, wird nach Ladenschluss zuhause gestrickt. Durchschnittlich entsteht so ein Teil pro Woche. «Zu Beginn habe ich noch alles fotografiert und dokumentiert. Damit habe ich aber irgendeinmal aufgehört», sagt die Strickexpertin. Grob geschätzt dürften es also in all den Jahren bestimmt über 1000 sein. Auf Wunsch strickt sie für ihre Kunden auch einen Pulli nach Mass.

Jedes neue Garn wird mit einem Modell ausprobiert. Hanspeter Bärtschi

Viel von der Grossmutter gelernt

Vor 25 Jahren hat Monique Rohner ihr Geschäft im «Hexenhäuschen» beim Coop-Kreisel eröffnet. Sie habe schon immer mit dem heutigen Lokal geliebäugelt. Und als der damalige Mieter ihr offenbarte, umzuziehen, zögerte Rohner keine Sekunde.

«Damals gab es noch viele alteingesessene Wollläden. Es herrschte die Ansicht, dass man Handarbeitslehrerin sein muss, um Ahnung zu haben.»

Lehrerin war Rohner nicht, aber Ahnung hatte sie. «Ich wuchs bei meiner Grossmutter auf, wo ich ihr entweder im Garten helfen oder handarbeiten konnte. Sie hat mir alles beigebracht.»

Lieferungen fallen aus Nadeln aus Bambus und Karbon Das Coronavirus hat auch Einfluss auf die Lieferungen: Schiffscontainer voll Bambus für die Stricknadeln sind an Häfen stecken geblieben. Wann Nachschub eintrifft, ist unklar. Noch sind die Gestelle im «Casa Lana» aber gut bestückt. Neben Bambus werden laut Rohner am meisten Nadeln aus Karbon verkauft. Metall- oder Plastiknadeln führt sie dagegen nicht. «Ich habe es schon in der Schule gehasst, wenn es so gequietscht hat», sagt Monique Rohner. Sie hätte viele ältere Leute überzeugen müssen, von Metall auf den leichten und glatten Bambus umzusteigen.

Die grosse Feier zum 25-Jahr-Jubiläum fiel ins Wasser. Dennoch lud Rohner Ende Juni ihre Kunden ein, um Dankeschön zu sagen. «Die Leute kamen schon kurz vorbei, um Hallo zu sagen, blieben aber wegen Corona nicht lange», blickt die Ladeninhaberin etwas enttäuscht zurück.

Gemeinsames Sticken am Mittwochabend

Die Freude kommt sofort zurück, wenn sie von der Frauengruppe erzählt, die sich jeden Mittwoch nach Ladenschluss im «Casa Lana» zum Stricken trifft. Rohner hantiert mit den Nadeln, beantwortet nebenbei Fragen oder gibt Inputs für etwas Neues zum Ausprobieren. Sie betont, keine Kurse zu geben.

«Bei mir kann jede Frau machen, was sie will und in dem Tempo, das für sie passt.»

Vor Corona führte Monique Rohner noch im vorderen Teil des Ladens ein Strickcafé. Die Platzverhältnisse waren aber zu knapp. In den letzten Wochen wurde bei gutem Wetter oft draussen auf dem Vorplatz gestrickt, um die Schutzmassnahmen einzuhalten.

Eigentlich wäre die 65-Jährige seit 2020 pensioniert. «Ich habe schaurig Mühe abzugeben», meint sie. Die Öffnungszeiten zu verkürzen und weniger zu arbeiten, ist in Planung. Rohner hofft, dass vielleicht eine der jungen Frauen bereit wäre, den Laden zu übernehmen. «Ich fände es schade, wenn es nach 25 Jahren keinen Wollladen mehr geben würde in Biberist.»