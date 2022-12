Jahresrückblick Kriegsflüchtlinge, Strompreise und Seilbrücke: Was in der Region Lebern, Bucheggberg und Wasseramt 2022 zu reden gab Viele Ereignisse in den Gemeinden in Lebern, Bucheggberg und Wasseramt haben den Weg in den Jahresrückblick gefunden, aber nicht alle. Die Auswahl zeigt die Vielfältigkeit der Region. Urs Byland Jetzt kommentieren 26.12.2022, 05.00 Uhr

Eveline Räz-Cathrein (Mitte) hat ukrainische Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Lina Yaremenko mit ihren Kindern Tymur, Milana und Serdar (von links) und Linas Schwester Yuliia Davydenko (zweite von rechts) sowie Evelines Hund Sam. Carole Lauener

Endlich wieder festen, feiern, ausgelassen sein, Konzerte und Theater besuchen. Die Erleichterung war bei vielen Menschen spürbar, als im Laufe des Jahres immer mehr Anlässe angekündigt wurden und der normale Kulturalltag wieder Einzug hielt.

Das Joch der Pandemie war gebrochen. Die Liste der wieder stattgefundenen Anlässe könnte fast beliebig verlängert werden: Wieder ein Slow-up im Bucheggberg, wieder ein Open Air in Etziken, wieder die Krebskilbi in Kriegstetten und viele andere Dorfkilbis, das grosse Ämmefescht mit Einweihung der renaturierten Emme, die erste Bucheggberger Bierwanderung, das Regionalturnfest in Subingen, die Burghofnacht oder die Gewerbeausstellung in Deitingen und viele andere Anlässe mehr.

Das Politische rückte in den Regionen etwas in den Hintergrund – auch wegen des grossen Politischen, dem Krieg in der Ukraine oder, man muss es sagen, der Fussballweltmeisterschaft in Katar. Letzteres bannte doch viele Menschen an den Fernseher. Ersteres zeigt sich im Strom der Kriegsflüchtlinge, die auch in unserer Region versorgt werden mussten.

Fremdwasser

Abwasserreinigungsanlage in Zuchwil bei der Kebag. Hanspeter Bärtschi

«Ideal wäre, wenn wir bei jeder Gemeinde den Fremdwasseranteil messen könnten», erklärte Markus Juchli, Direktor der Kebag und Geschäftsführer des Zweckverbands der Abwasserregion Solothurn-Emme. Drei Viertel des zufliessenden Wassers in die Abwasserreinigungsanlage beim Emmenspitz ist Fremdwasser, also sauberes Wasser, das in die Abwasserleitungen eingedrungen ist oder eingeleitet wird.

Letztlich geht es um eine neue Verteilung der Kosten. Ende Jahr war es dann so weit. Die 40 angeschlossenen Gemeinden erhielten den neuen Verteilschlüssel für ihren Beitrag an die Reinigungsanlage.

Die Jugendtreffs öffnen wieder

Die Pandemie traf die Jugendlichen in einer besonders empfindlichen Lebensphase: «In dieser Zeit geht es darum, sich vom Elternhaus abzunabeln und eigene Erfahrungen zu sammeln. Und dann heisst es plötzlich: Bleib zu Hause», sagt Rebekka Schafroth von der Jugendarbeit Biberist. Nun konnten die Jugendtreffs in Biberist, Langendorf und Zuchwil wieder öffnen – wenn auch noch mit Masken- und Zertifikatspflicht.

Etziker Gemeindepräsident tritt zurück

Sven Schibler war erst seit dem 1. August 2021 im Amt als Gemeindepräsident von Etziken. Er hat seine Demission eingereicht, weil er sehr schnell merken musste, dass die zeitliche Belastung neben seiner 100-Prozent-Anstellung zu gross ist.

Pächterwechsel im Pintli

Das Pintli bekommt einen neuen Pächter: Sylvia Aebi und Stephan Zumbach und rechts der neue Pächter Michael Wilhelm. Corinne Glanzmann

Wechsel im Restaurant Pintli in Feldbrunnen-St.Niklaus: Sylvia Aebi und Stephan Zumbach bleiben Besitzer, und der langjährige Mitarbeiter Michael Wilhelm pachtet seine «Traumbeiz».

Sanierung Schloss Buchegg beendet

Noch ist das Gerüst nicht abgebaut. Rahel Meier

Die Sanierungsarbeiten am Schloss Buchegg konnten nach einigen Verzögerungen abgeschlossen werden.

Abschied im Restaurant Kastanienbaum Recherswil

Restaurant Kastanienbaum Recherswil: Marie-Theres und Bernhard Loosli. Hanspeter Bärtschi

Per Zufall kamen Bernhard und Theres Loosli in den «Chegu» nach Recherswil. Geblieben sind sie 32 Jahre lang.

Scintilla erinnert in Zuchwil an alte Zeiten

Spatenstich für den Bosch-/Scintilla-Neubau in Zuchwil. José R. Martinez

Im Beisein der Regierungsrätin Brigit Wyss, des Gemeindepräsidenten Patrick Marti und der Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold wurde neben der Scintilla-Kantine in Zuchwil der Spatenstich für den Neubau Bosch/Scintilla durchgeführt.

Der Verein Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg in Biberist feiert

Schlösschen Vorder-Bleichenberg. Urs Byland

Der Verein der Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg beging sein 50-Jahr-Jubiläum mit der opulenten Ausstellung «La vie en fleurs». Das Schlösschen war aber auch im Gemeinderat Thema. Das Dreigespann Gemeinde Biberist, Moos-Flury-Stiftung mit der Bildersammlung und Verein Freunde des Schlösschens Vorder-Bleichenberg sei eine 50-jährige Erfolgsgeschichte, erklärte dort Andreas Heutschi, Vizepräsident der Moos-Flury-Stiftung.

Dabei ging es um die Frage, ob der Gemeinde das Baurecht am Schlösschen übertragen werden soll, oder ob es weiterhin bei der Moos-Flury-Stiftung bleibt. Über der ganzen, noch nicht beendeten Diskussion steht die Aussage des Gemeindepräsidenten Stefan Hug-Portmann: «Das Schlösschen ist ein Leuchtturm von Biberist. Wir wollen kein ‹totes› Schlössli.»

Das «Rössli» in Luterbach erhält eine neue, in der Region bekannte Pächterfamilie

Die Familie Zukanovic mit (von links) Valerie, Antonija, Amelie, Amir und Sebastian Müller übernimmt das «Rössli» in Luterbach. Hanspeter Bärtschi

Lange Zeit stand das Restaurant Rössli in Luterbach leer. Letztmals wurden dort im Herbst 2019 Gäste bedient. Das Restaurant gehört je zur Hälfte der Einwohner- und der Bürgergemeinde Luterbach. Die Bemühungen, neue Pächter zu finden, haben zum Erfolg geführt. «Mit Antonija und Amir Zukanovic, bekannt vom Restaurant National in Langendorf, konnte ein kompetentes und engagiertes Wirtepaar für unser ‹Rössli› gefunden werden», erklärte Richard Schwaller, Präsident der Betriebsgesellschaft.

Restaurant Kastanienbaum in Recherswil hat neue Besitzer

Ali und Kosa Fetahu-Rrustemi kaufen das Restaurant Kastanienbaum. Sie besitzen bereits die Restaurants Widder in Derendingen und Zuchwil.

Erste Flüchtlinge aus der Ukraine treffen in der Region ein

«Wir sind froh, dass wir keine Bomben und Sirenen mehr hören müssen», erklärt ein Mitglied einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie, die im Bucheggberg aufgenommen wurde.

Familie Meister trennt sich von ihrem Laden in Messen

Marianne und Ruedi Meister übergeben den Denner an ihre Nachfolger Sonia und Marcel Frey. Hanspeter Bärtschi

Nach 26 Jahren übergaben Marianne und Ruedi Meister ihren Laden in Messen an Sonia und Marcel Frey. Drei Wochen haben die Meisters und die Freys gemeinsam im Laden in Messen gearbeitet. «Es passt», sagten sie alle – und so zogen sich Meisters vorzeitig aus dem Berufsleben zurück.

Die Eigenheim-Messe hat im Attisholz-Areal eine neue Heimat gefunden

Die Fachmesse rund ums Bauen, Sanieren und Wohnen war mit rund 100 Ausstellern auf dem Areal Attisholz Nord in Riedholz etwas weniger gross als zuvor in Solothurn. Sie soll aber in Zukunft auf rund 120 Aussteller aufgestockt werden.

Regierungsrat rügt Gemeinde Rüttenen

Die Gemeinde Rüttenen wollte mit einer Planungszone «deutlich wahrnehmbare Antennenanlagen» verhindern. Das geht nicht, findet die Regierung.

Die Betreiber des Kurhaus Weissenstein verärgern ihre Gäste

Hotel und Kurhaus Weissenstein mit der Bergstation der Seilbahn. Oliver Menge

Streit auf dem Solothurner Hausberg: Die Terrassenlösung führt zum Bruch zwischen Seilbahn AG und Hotel Weissenstein. Die gesperrte Treppe zur Aussichtsplattform führt zu Ärger und Missmut. Die Seilbahn AG befürchtet eine Zweiklassengesellschaft auf dem Berg. «Die Terrasse ist seit 200 Jahren der Aussichtspunkt auf dem Weissenstein. Dort sieht man vom Säntis bis zum Mont Blanc die ganze Alpenkette, und von der westlichen Kanzel aus das Drei-Seen-Land.

Dieser Ausblick, dieses Panorama wird nun einem grossen Teil der Besucherinnen und Besucher verwehrt», ärgerte sich Konrad Stuber, Geschäftsführer der Seilbahn Weissenstein. Solothurn Tourismus bedauert den Streit. «Die einen reden von einer Terrassensperrung, für die anderen ist es eine Besucherlenkung. Die Frage ist doch: Wem gehört die Aussichtsterrasse und ist es opportun, nützlich und notwendig, dass diese integral allen frei zur Verfügung steht?», sagte Jürgen Hofer, Geschäftsführer von Solothurn Tourismus.

Beim Ämmefescht wurde ein lebendiger und sicherer Fluss gefeiert

Ämmefescht: Eine thematische Fotoreihe entlang der Emme (Grenze Zuchwil/Derendingen) bietet Informationen für Besucherinnen und Besucher. Corinne Glanzmann

Die Arbeiten am unteren Lauf der Emme sind zwar schon länger abgeschlossen, aber die Feier musste wegen der Pandemie verschoben werden. Im Mai 2022 war es dann so weit. 15 Jahre nach dem letzten grossen Hochwasser ist die Umgestaltung des Unterlaufs der Emme mit einem offiziellen Akt zum Ämmefescht im Gemeindezentrum Derendingen Mitte gewürdigt worden. Die Emme findet zurück zu sich selbst und die Natur kehrt in ein seit der Industrialisierung vor 150 Jahren verlorenes Paradies zurück.

Niederwiler Stierenberg ist in neuen Händen

Der Berghof auf dem Niederwiler Stierenberg. José R. Martinez

Fast 30 Jahre lang sömmerte Ueli Walker auf dem Niederwiler Stierenberg die Gusti und bewirtete die Wandererinnen und Wanderer. Nun übernimmt der in der Nähe aufgewachsene Martin Schöpfer gemeinsam mit Caroline Kellerhals.

Der Jubiläums-Slow-up Solothurn-Buechibärg wurde zum Volksfest

Slow-up Buechibärg. Tom Ulrich

Nach zwei Jahren Pause wurde der 10. Slow-up Solothurn-Buechibärg durchgeführt. 32’000 Teilnehmende waren bei besten Bedingungen auf der Strecke.

UBS-Pensionskasse steigt in Attisholz Nord ein

Die Halter AG, Besitzerin und Entwicklerin des ehemaligen Industrieareals Attisholz Nord, hat mit der UBS-Pensionskasse eine Investorin und Partnerin für das 72’000 Quadratmeter grosse Areal Ost gefunden. Handkehrum sicherte sich die Halter AG das Baurecht (über 100 Jahre) für dieses Grundstück von der Pensionskasse.

Subingen organisiert ein Regionalturnfest

Regionalturnfest 2022 in Subingen. Oliver Menge

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz konnte die grosse Turnerfamilie in Subingen am Regionalturnfest Bestleistungen zeigen und zusammen feiern.

Der Regierungsrat genehmigt die erste gemeinsame Ortsplanung von Aeschi

Zum ersten Mal gibt es nach der Fusion im Jahr 2012 eine gemeinsame Ortsplanung für die ehemals eigenständigen Einwohnergemeinden Aeschi und Steinhof. Mit der neuen Ortsplanung wird die Möglichkeit der Siedlungsentwicklung nach innen verbessert.

Der Fussballclub Riedholz feiert ein rundes Jubiläum

Im vergangenen Jahr fanden die Feierlichkeiten statt, doch auf das Jubiläumswochenende musste pandemiebedingt verzichtet werden. Nun holte der Verein dies nach.

Die Reformierte Kirche Wasseramt feiert das 125-Jahr-Jubiläum

Mit einem grossen Jubiläumstag feierte die Reformierte Kirchgemeinde Wasseramt in Derendingen und Subingen.

Feldbrunnen-St.Niklaus: Regierungsrat genehmigt Ortsplanungsrevision

Nach über sechs Jahren Erarbeitungszeit ist die Ortsplanungsrevision in Feldbrunnen-St.Niklaus in trockenen Tüchern. Der Regierungsrat hat alle Einsprachen abgewiesen und die Planung genehmigt.

Erfolgreiche Festivaltage in Etziken

Openair Etziken 2022. Tom Ulrich

Die 24. Ausgabe des Openairs Etziken liess die beiden «stillen» Festivaljahre schnell in Vergessenheit geraten. Mit Patent Ochsner, Steff la Cheffe, Kunz, Marius Bear, Milow, Blay fuhr das Openair Etziken nach den zwei stillen Coronajahren ein beachtliches Line-up auf. Gut 5500 Besucherinnen und Besucher zählte das ausverkaufte Festival vom 29. und 30. Juli pro Tag.

Veronika Medici beendet ihre Bühnentätigkeit

Veronika Medicis Spiel fasziniert die Kinder. Hanspeter Bärtschi

Nach mehr als 32 Jahren beendete die Bucheggbergerin Veronika Medici ihre Bilderbühnenzeit. Die transportable kleinformatige Bilderbühnen waren ihr Markenzeichen.

In Bellach ist Wassersparen angesagt

Der heisse Sommer fordert seinen Tribut. In Bellach droht ein Wassernotstand. Die Bevölkerung wird aufgerufen, mit dem Wasser sparsam umzugehen.

Hubersdorf hat einen Nachfolger für das Gemeindepräsidium gefunden

Ingenieur Roland Isch (Jahrgang 1961) wurde als einziger Kandidat in stiller Wahl für den Rest der Amtsperiode 2021 bis 2025 zum neuen Gemeindepräsidenten von Hubersdorf gewählt. Er löste Gregor Schneiter ab.

Das Publikum kam in Scharen an die Krebskilbi in Kriegstetten

Impression von der Krebskilbi 2022. José R. Martinez

Über 70 Verkaufsstände, ein grosser Lunapark und die traditionellen Vorführungen von Geissle-Chlöpfer und Trachtengruppe – die Krebskilbi erfüllte alle Erwartungen.

TV Nennigkofen-Lüsslingen feiert

Gymnastik und Korbball: Das sind die beiden Sportarten, in denen die Turnerinnen und Turner aus Lüsslingen-Nennigkofen am stärksten sind. Darum erhielten diese beiden Sparten viel Platz am Jubiläumsfest zu 101 Jahre TV Nennigkofen-Lüsslingen.

Migros verkauft den Golfplatz Limpachtal

Die Migros Aare informiert, dass sie ihre Aktienmehrheit an der Public Golf Bucheggberg AG an eine private Investorengruppe aus dem Umfeld von Golf Limpachtal veräussern wird. Damit wird der Golfplatz wieder eigenständig und gehört nicht mehr zur Migros Aare.

Deitingen erhält ein Kulturbänkli

Enthüllung des Kulturbänklis in Deitingen. Die Macher Nadia und Lukas Frei sowie Caroline Beiner (Kulturverein, rechts) erläutern die Idee der Bank im Innern der kreisrunden Wand. Hansjörg Sahli

Zur 40. Saison des Kulturvereins Deitingen beauftragte dieser Nadja und Lukas Frei, die im Schachen ein Architekturbüro führen, ein «Kulturbänkli» auf den Dorfplatz zu stellen.

Anita Panzer kündigt Rücktritt an

Anita Panzer, Gemeindepräsidentin von Feldbrunnen-St.Niklaus. Simon Kurt

Mitte 2023 werden es genau zehn Jahre sein, dass Anita Panzer als Gemeindepräsidentin von Feldbrunnen-St.Niklaus gewählt wurde. Es seien intensive Jahre gewesen und die Gemeinde sei gut aufgestellt. Der Zeitpunkt, das Amt abzugeben, sei ideal, so Panzer in ihrer Ankündigung.

Strompreiswahnsinn trifft die Bevölkerung von vielen Gemeinden hart

Mit Lüterswil-Gächliwil und Derendingen liegen zwei Gemeinden in der Region, die zu den grössten Verlierern in Sachen Strompreiserhöhung gehören. In Derendingen geht der Energieversorger bis an seine Grenzen, sprich Reserven, um den Aufpreis doch noch etwas abzudämpfen.

In Deitingen brannte das Restaurant Biondo

Brand im Restaurant Biondo in Deitingen. Kantonspolizei Solothurn

Im «Biondo» in Deitingen brannte es. Verletzt wurde niemand, doch es entstand ein Sachschaden von mehreren 100’000 Franken. Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass der Brand auf einen technischen Defekt in der Elektroinstallation im Restaurantanbau zurückzuführen ist. Das Gebäude ist vorläufig nicht bewohnbar.

Schnottwil kauft ein Firmengebäude für die Feuerwehr

Bei der Auszählung der Stimmen an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Schnottwil zum Rückweisungsantrag der Vorlage Kauf und Umbau einer Firmenliegenschaft kam es zu einem Patt unter den 50 anwesenden Stimmberechtigten. Der Gemeindepräsident gab den Stichentscheid zu Gunsten der Vorlage. Der Kredit über 2,2 Millionen Franken wurde dann grossmehrheitlich genehmigt.

Der Mittlere Balmberg hat wieder Pächter

Die neuen Pächter im Restaurant Mittlerer Balmberg sind Silvan Busslinger und Vanja Marinova. Hanspeter Bärtschi

Auf dem «Mittleren Balmberg» ist die Beizentüre wieder offen. Silvan Busslinger und Vanja Marinova hatten einen harzigen Start, sind aber mit ihrem neuen Lokal rundum zufrieden.

Zuchwil: Filiale des Kinder- und Jugendzentrums in Betrieb genommen

Tag der offenen Tür im Kijuzu am Wald in Zuchwil. Carole Lauener

Das neue Zentrum Kind und Jugend am Wald, das Kijuzu, hat seinen Betrieb aufgenommen. Damit hat keine andere Gemeinde im Kanton ein grösseres Betreuungsangebot.

Spektakuläre Seilbrücke Gschliff eingeweiht

Eröffnung der Seilbrücke. José R. Martinez

Der Kanton ist um eine Attraktion reicher: Regierungsrätin Sandra Kolly und Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli weihen die Seilbrücke im Gschliff beim Balmberg ein. Diese ermöglicht nun in spektakulärer Art und Weise wieder die Wanderung über den Jura-Höhenwanderweg. Der Weg wurde gesperrt, weil im Geschliff Steinschlag die Wandernden gefährdete. Einsprachen haben zu einer längeren Verzögerung geführt.

Biezwil hat seinen Dorfbrunnen zurück

Einweihung des Dorfbrunnens. Zvg

An der Einweihungsfeier würdigte Gemeindepräsidentin Marlise Tüscher die Bemühungen vieler Biezwilerinnen und Biezwiler für den Wiederaufbau des Dorfbrunnens.

Im Riverside-Quartier eröffnet das «Fleur de Soleure»

In der neuen Überbauung Riverside in Zuchwil konnte der Gastrounternehmer Markus Balsiger an bester Lage im Erdgeschoss des Aare-Huus das Bistro Fleur de Soleure eröffnen.

Cyberattacke in Messen

Das Rechenzentrum, in welchem die Daten der Gemeinde Messen gehostet werden, ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Die Verwaltung von Messen wurde beinahe lahmgelegt.

Ortsplanungsrevision Oekingen ist genehmigt

Ganze zwölf Jahre dauerten die Arbeiten an der Ortsplanungsrevision Oekingen. Der Regierungsrat hat die Beschwerden gegen die Planung grösstenteils abgewiesen. Die Gemeinde darf allerdings kein Land von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen in Wohnzone umzonen.

Forstbetrieb Bucheggberg übernimmt Sägerei

Aus der Sägerei Dick wird neu die Sagibach Holz AG. Im Frühling hofften der damalige Besitzer Hansueli Dick und sein 96-jähriger Vater Hans Dick auf einen Käufer der Sägerei Dick in Schnottwil. Sie beide starben kurz nacheinander Anfang November, aber ihre Hoffnung hat sich erfüllt. Der Forstbetrieb Bucheggberg übernahm die Sägerei.

Biberist: Ein Zuhause für Obdachlose

Wohncontainer für Obdachlose. Tom Ulrich

An der Solothurnstrasse in Biberist, eingekeilt zwischen Strasse und Bahngleisen, hat die Perspektive in einem zeitlich begrenzten Pilotprojekt einen Wohncontainer für eine obdachlose Person hingestellt. Ein zweiter soll noch vor Weihnachten folgen.

Lohn-Ammannsegg: Gemeindepräsident stirbt völlig überraschend

Markus Sieber verstarb in seinem 57. Altersjahr. Er hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Markus Sieber war seit 2009 Gemeindepräsident in Lohn-Ammannsegg.

