Melanie Gehrig Walthert und ihre Bühne Burgäschi

Jahresinterview «Schock und Chancen»: Die Regisseurin und Sängerin Melanie Gehrig Walthert über die Pandemie, ihren Beruf und die Schwierigkeit der Operette Melanie Gehrig Walthert ist Regisseurin und Sängerin. Im Wasseramt beleben sie, ihr Mann und ihr Vater die kulturelle Szene des Kantons mit der Bühne Burgäschi, die sich der Operette verschieben hat. Urs Byland 31.12.2021, 05.00 Uhr

Melanie Gehrig Walthert wohnt mit ihrer Familie in Herzogenbuchsee. Corinne Glanzmann

In einer Fachzeitschrift wird die Bühne Burgäschi als Familienbetrieb bezeichnet. Melanie Gehrig Walthert wehrt sich nicht gegen diesen Begriff. Sie ist Regisseurin und als Sängerin auf der Bühne zu sehen. Ihr Mann Reimar Walthert kümmert sich um die musikalischen Belange und leitet das Orchester und ihr Vater Hermann Gehrig wirkt als Intendant. Sie erwähnt aber auch den Verein, der hinter der Bühne Burgäschi steht und diese trägt. Das vergangene Jahr hat auch für sie vieles bereitgehalten. «Schock und Chancen», fasst sie es kurz zusammen.

In der Fachzeitschrift wird die Bühne Burgäschi auch als Amateurbühne bezeichnet. Korrekt?

Melanie Gehrig Walthert: Das war einmal, wir sind eben keine Amateurbühne mehr. Schon allein die Löhne, die wir entrichten müssen, rechtfertigen diese Bezeichnung nicht. Das war sie früher einmal. Aber aus verschiedenen Gründen sind wir das heute nicht mehr. Uns ist aber die regionale Verankerung wichtig.

Sie wohnen mit Ihrer Familie aber in Herzogenbuchsee.

Das ist nicht weit weg von Aeschi und hat logistische Gründe. Wenn es dieses Haus in Aeschi zu kaufen gegeben hätte, wären wir jetzt in Aeschi. Wir haben Platz gebraucht. Wir machen Produktionen auf der grünen Wiese, das braucht viel Material, das wir lagern müssen. In der Parterrewohnung lebt die Operette. In der Garage links sind Kleider gelagert, in der Garage rechts Gastroartikel. Kürzlich mussten wir unser Lager in Biberist in der Papieri aufgeben, dafür haben wir jetzt ein neues beim Bahnhof Herzogenbuchsee gefunden. Aber nochmals zurück zum Begriff Amateurbühne: Auf der Bühne sind fast nur Professionelle am Werk. Es hat noch einige wenige Amateure. Die Kategorisierung Amateur und Profi machte für die Operette noch nie Sinn. Nicht jeder Sänger ist ein Schauspieler und nicht jede Tänzerin eine Sängerin. In der Tradition war die Operette bis 1930 eigentlich die Domäne der Schauspieler und nicht jene der Sänger.

Gründung des Vereins Bühne Burgäschi Es gibt in der Schweiz viele Laienchöre, die auch noch Operettenaufführungen produzieren, so auch mein Vater mit seinem Laienchor im Wasseramt. Er wollte aufhören, aber der Burghof Bauer hat ihm telefoniert. «Komm doch zu uns auf den Hof Operetten machen, wenn Du nicht mehr in der Mehrzweckhalle willst.» Ich und mein Mann haben ihn unterstützt. 2009 haben wir die Vereinsgründung gemacht. So begann es.

Welchen Beruf üben Sie jetzt aus?

Ich bin eine freischaffende Regisseurin.

Und was machen Sie am liebsten?

Ich bin eine Allrounderin und das habe ich immer verteidigt. Jedes Werk hat seine spezifische Thematik, seine spezifische Farbe und seine Seele. Das steht schwarz auf weiss im Notenbuch. Oben die Punkte, die Töne, und unten der Text. Das in Farbe und Form, in Fleisch und Blut zu bringen, das macht Spass.

Aus dem Archiv: Operettengala der Bühne Burgäschi mit Melanie Gehrig (Sopran) und Fabio De Giacomi (Tenor). Hanspeter Bärtschi

Eigentlich kennt man Sie als Sängerin.

Ja, aber das habe ich nie so ernst genommen. Ich habe einfach bei der Bühne Burgäschi begonnen zu singen. Ich habe dann schon Gesangstunden genommen und eine klassische Gesangsausbildung gemacht. Aber ich habe immer gewusst, dass ich nicht ein Leben lang den schönsten Ton in mir suchen will. Das Nachdenken über Musik habe ich schon immer spannender gefunden. Warum machen Menschen Musik? Was sagt es über eine Gesellschaft aus, welche Musik sie macht? Ich bin vielleicht auch zu wenig narzisstisch.

Wie alles begann Ich war Primarlehrerin, habe die Prüfung bestanden für die Musikhochschule in Luzern und wollte Musikschullehrerin werden. Dort besuchte ich eine Musikwissenschaftsvorlesung bei einer Frau, einer Französin, und ich war hin und weg. Ich habe mich die ganze Woche auf diese Stunde gefreut. Ich wusste, ich wollte nicht den ganzen Tag Klavier spielen und auch nicht nur auf der Bühne stehen, daraufhin habe ich nach Bern gewechselt und dort Musik und Theaterwissenschaft studiert. Da ging mir eine neue Welt auf. Nachdem die Bühne Burgäschi auf das professionelle Gleis aufgesprungen ist, haben ich und mein Mann noch in Zürich den Zusatzmaster in Kulturmanagement gemacht. Gerade in Coronazeiten muss man schon wissen, wie man vorgehen sollte.

Wollen Sie unterhalten oder etwas mitteilen?

Wir arbeiten nicht im Auftrag von jemandem. Wir sind in der freien Szene tätig. Wir erhalten Projektbeiträge. Das ist nahrhaft, denn mit den Beiträgen müssen wir auch die Administration, die Werbung etc. mitbezahlen. Aber wir schaffen das. Das Leben, das wir leben können, lohnt sich. Es ist einfach Begeisterung für diese Kunstform, und je mehr ich darüber weiss, umso wichtiger ist es zu zeigen, dass sie nicht nur aus Rüschen und Glanz besteht. Es ist eine sehr schwierige Kunstform und ich arbeite jedes Jahr daran, die Kunstform neu zu zeigen und von Klischees zu befreien.

Gibt es für Sie noch ein Leben neben der Bühne Burgäschi?

Ja, ein Ross. Das ist mein Ausgleich. Die alte Dame ist über zwanzig Jahre alt und hat Arthrose. Das Problem ist, wenn man ein Ross kauft, dann bleibt man dem Ross ein Leben lang treu.

Was war der schönste Moment im letzten Jahr?

Das war die Premiere der Kammeroperette «Zur gold’nen Liebe» im Juni. Wir hatten Glück. Die Leute waren mit dem Beginn der Impferei in einer Aufbruchstimmung. Es war die Schweizer Erstaufführung von Ralph Benatzkys Operette, über den ich meine Arbeit an der Uni Zürich geschrieben habe. Er lebte Anfang der 1930er-Jahre in Thun und hat viele Operetten für Jazzorchester geschrieben. Viele werden heute nicht mehr aufgeführt. Sie waren nach dem Krieg vergessen. Die entsprechenden Künstlerinnen und Künstler lebten nicht mehr. Das Operettenmilieu war jüdisch geprägt. Es kam oft vor, dass Auftretende von der Strasse weg verhaftet und in Vernichtungslager abgeschoben wurden. Es wurde für mich zu einer Herzensangelegenheit, diese Stücke wiederzuentdecken, zumindest die guten. Es gab auch einige, die eine Aufführung nicht verdienen würden. Gegenüber den Opern mit ihren oft frauenfeindlichen Libretti sind die meisten Operettentexte aber häufig zeitgemässer.

Hauptprobe der Operette «Zur gold'nen Liebe». Tom Ulrich

«Zur gold’nen Liebe» tönt eher unpolitisch.

Nein. Dazu muss ich etwas ausholen. Die Operette ist in Paris geboren. Dort wurde die Bourgeoisie parodiert. Dann war Wien an der Reihe. Die Operette hat dort mitgeholfen, den Vielvölkerstaat zusammenzuhalten: Brüderlein und Schwesterlein wollen alle wir sein. Parodiert wurde dort der trottelige Adlige. Dann kam die Operette nach Berlin und bekam einen neuen Drive mit den Modetänzen und dem Jazz, was ich und Reimar super finden. Diese Stücke sind megacool. Dort wurde die Figur des schwerreichen Kapitalisten auf die Schippe genommen, wie in der Kammeroperette «Zur gold’nen Liebe». Hier schenkt der Herr Kommerzienrat seiner Tochter, die einen Komponisten liebt, eine Operette.

Was haben Sie 2021 Negatives erlebt?

Der November war hart. Wir haben uns gefreut zu arbeiten, wieder aus dem Vollen schöpfen zu können. Ich war etwas blauäugig und dachte, der Winter wird schon noch heftiger, aber so heftig, wie es dann wurde, das hat mir schon etwas den Boden unter den Füssen weggezogen.

Wie erleben Sie die Pandemie?

Nicht nur schlecht. Meinen Beruf mit einem Kleinkind zu vereinbaren, ist nicht einfach. Die Kita hat nicht offen, wenn wir spielen. 2019 habe ich viel Zeit mit meiner inzwischen viereinhalbjährigen Tochter verbracht. Wir haben uns auch stärker um den administrativen Bereich kümmern können, der sonst immer am Ende auch noch gemacht wird. Aber es war heftig, weil mein Kerngeschäft, Leute vor, auf und hinter der Bühne zusammenzubringen, verunmöglicht wurde. Also Schock und Chancen, kurz zusammengefasst.

Und persönlich?

In meinem Umfeld gab es auch eine Person, die auf der Intensivstation im Koma lag, ein Orchestermitglied ist verstorben. Das Virus konnte ich nicht verneinen. Ich betrachte es als historisches Ereignis. Einzig weil unsere Tochter die Kita besucht, stelle ich mir öfters die Frage, komme ich am Virus vorbei. Das ist halt wie eine Blackbox. Damit müssen wir leben. Als Künstlerin habe ich mir aber schon die Frage gestellt, ob ich weiterarbeiten kann. Ich erinnere mich an einen Bericht, in dem in der Pandemie die Künstlerinnen und Künstler – viele haben als Erstausbildung eine Lehrerausbildung – aufgefordert wurden mitzuhelfen, den Lehrermangel zu beheben. Das war für mich als Künstlerin schon seltsam.

Arbeiten Sie bereits an einer neuen Produktion?

Die hätte eigentlich schon stattfinden sollen. Ich arbeite bereits seit drei Jahren an dieser neuen Grossproduktion. Dabei handelt es sich um die Operette «Roxy und ihr Wunderteam» aus dem Jahr 1937 von Paul Abrahams. Sie war eine Antwort auf die Nazipropaganda. Basis war das Wasserballwunderteam der Ungarn, das an der Olympiade gewonnen hatte. Parodiert wird die aufkommende Sportbegeisterung der 1930er-Jahre. Der gesunde Körper wurde nach 1933 unglaublich verherrlicht.

Die Besetzung der Operette ist nicht einfach zu lösen.

Es braucht elf junge Männer, die Fussball spielen, tanzen und singen können, und elf junge Frauen. Ich versuche, möglichst viele Leute aus der Region zu motivieren. Und wir werden mit einem grossen Jazzorchester mit 30 Musikerinnen und Musikern spielen.

