«Ich finde es wichtig, dass die Konsumentinnen erfahren, was im Hintergrund abläuft»

Die gebürtige Zuchwilerin Claudia Zimmermann-Hildbrand (1981), deren Mutter aus Sizilien stammt, ist zuständig für den Laden und das Café, Matthias Zimmermann (1976) bewirtschaftet die Felder und versorgt die Tiere. Wenn einer Hilfe vom anderen braucht, hilft man einander. So sind die Verantwortlichkeiten aufgeteilt, aber jeder hat auch Erfahrung in der Arbeit des anderen. Das Café wurde in einem alten Stall neben dem Bioladen eingerichtet. Auch der Laden wurde vor sechs Jahren von den beiden selber gestaltet und eingerichtet. Den Hof mit heute 24 Hektaren Landwirtschaftsland übernahmen sie in neunter Generation vor zehn Jahren von seinen Eltern und bewirtschaften diesen in biologischer Art und Weise. Schon nach kurzer Zeit setzten sie sich zum Ziel, möglichst viele Produkte direkt ab Hof zu verkaufen. Die Bewertungskriterien des Grosshandels wurden von ihnen hinterfragt. Ein Beispiel war das Verweigern der Abnahme von Kartoffeln, die bestimmte Kriterien nicht erfüllten, worüber auch in dieser Zeitung geschrieben wurde. Auch beim Fleisch wurden immer wieder Abzüge gemacht, wenn ein Tier etwas zu schwer ist oder ein bisschen zu wenig oder zu viel Fett aufweist. «Das sind Sachen, welche ich nicht verstehen kann und auch nicht verstehen will. Über solche Dinge sollte man viel mehr berichten», sagt Claudia Zimmermann. «Ich finde es wichtig, dass die Konsumentinnen erfahren, was im Hintergrund abläuft, nur so können sie sich auch entscheiden, wo sie ihre Lebensmittel kaufen wollen.» Zimmermanns setzen auf Direktvermarktung, auch beim Fleisch. Für sie steht das Tierwohl an oberster Stelle. Sie halten die Tiere in kleinen Gruppen, verladen sie selber und bringen sie zum nahe gelegenen Metzger, so haben die Tiere weniger Stress und keine langen Transportwege. Auf dem Hof leben 20 Rinder und zwölf Schweine. Daneben werden noch zwei Esel und Minischweine gehalten.