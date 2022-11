Gastroszene: Kosovare Fetahu und Markus Balsiger

Interview Sie haben die Gastroszene in der Umgebung von Solothurn fest im Griff: Kosovare Fetahu-Rrustemi und Markus Balsiger im Gespräch Die 40-jährige Kosovare Fetahu-Rrustemi und der 54-jährige Markus Balsiger erzählen von ihrem Aufstieg in der Gastronomie. Ihr Hunger ist aber noch nicht gestillt. Weitere Projekte warten. Urs Byland Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Die Gastrounternehmer Markus Balsiger und Kosovare Fetahu im Gespräch.

Sie mischen seit Jahren die Gastroszene in der Umgebung der Stadt Solothurn auf und dies mit viel Erfolg. Kosovare Fetahu-Rrustemi, die mit ihrem Mann Ali Fetahu drei Betriebe und eine Immobilienfirma führt, sowie Markus Balsiger, der die Emmenpark AG mit aktuell acht Betrieben seit 30 Jahren führt.

Was ist das Erfolgsgeheimnis?

Kosovare Fetahu Bei mir war die Nachfrage ausschlaggebend. 2014 haben wir in Derendingen den «Widder» gepachtet und nach drei Jahren übernommen. 2018 trat Zuchwils Gemeindepräsident Stefan Hug auf mich zu. Ich solle mir doch überlege, einen zweiten Betrieb zu übernehmen. Ich und mein Partner Ali Fetahu, er ist als Koch der Künstler und ich bin das Mädchen für alles, haben dann Verhandlungen aufgenommen.

Inzwischen haben Sie auch in Recherswil Fuss gefasst.

Genau. Auch dort hatten wir die ersten Verhandlungen mit dem Gemeindepräsidenten. Ich sage immer: Wer weiss am Besten, was einem Dorf fehlt – die Politiker. Wir wurden immer wieder angefragt. Wir wollen nicht etwas in der Stadt, wir wollen Dorfbeizen. Wir wollen Begegnungsorte schaffen.

Markus Balsiger Ich mache etwas ganz anderes. 1987 begann ich im «Commerce» in der Stadt Solothurn zu arbeiten und war sehr erfolgreich. Aber in der Altstadt werden einem rasch Grenzen gesetzt, vor allem räumliche Grenzen. Kapazitätsgrenzen, wenig Lagerraum, das Entsorgen oder das Waschen ist ein Problem. Es hat mir gefallen, aber ich konnte mich mit dem Besitzer nicht mehr einigen. Dann habe ich einen Fehler gemacht.

Welchen?

Ich dachte, wir gehen nicht zu weit weg, nach Biberist, und dadurch könnte ich viele Gäste mitnehmen. Das funktionierte aber nicht.

Trotzdem wollten Sie immer grösser werden?

Ich war noch jung. Mit 24 Jahren wechselte ich nach Biberist. Dort habe ich das Catering aufgebaut. Mit dem Catering wuchs die Firma kontinuierlich. Wir waren im TCS Derendingen engagiert oder bei Puma Schweiz. Das waren Erfahrungen. Nicht die besten, aber ich hatte das Gefühl, doch wir können das, es ist vielleicht nicht der richtige Moment oder der falsche Ort, aber wir können das.

Markus Balsiger: «Ich hatte immer Teams, die weiterkommen wollten.»

Dann übernahmen Sie das «Limpachs», das Golferrestaurant in Aetingen, und die Sagi Oberwil.

Im «Limpachs »hatte ich erstmals ein gutes Gefühl. Wir waren ein gutes Team. Ich hatte immer Teams, die weiterkommen wollten. Das hat sich so ergeben, und als Unternehmer will ich für diese Leute schauen. Ich bin zwar das Alphatier, aber sie müssen Möglichkeiten erhalten.

Kosovare Fetahu: Es braucht ein starkes Team. Das sehe ich auch bei uns. Wenn wir nicht vorwärts gehen, bleiben sie auch stehen. Sie drücken und erinnern uns daran, dass wir weitere Betriebe haben wollten und sie fragen, wann ist es so weit.

Markus Balsiger: Und Du musst auch erkennen, wer in deinem Rücken stark ist. Wer ist mit dir stark, und wer kann es auch alleine. Davon gibt es viele. Sie entwickeln sich und sie brauchen Möglichkeiten. Wir von der Leitung können dann die entsprechende Rückendeckung geben, neue Betriebe aufbauen, Ziele definieren und Wege finden.

Unternehmer pur?

Man darf die Arbeit und auch das Risiko nicht scheuen. Man setzt doch oft viel Geld ein, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Finanzpläne haben da kaum Platz. Das Bauchgefühl muss stimmen.

Ist auf dem Land das Modell des Familienbetriebs noch praktikabel?

Doch im Bucheggberg funktioniert das beispielsweise. Dort haben wir mit unserem Modell fast keine Chance.

Das haben Sie in Tscheppach erlebt?

Genau. Das ist eher statisch gewesen, ohne Exploit. Hingegen andere Orte, die bei den Leuten angesagt sind, schöne Orte, die suchen wir. Das ist fast das wichtigste, schöne Orte. Ein Beispiel ist die Kantine 1881 in Attisholz Süd. Dort wird nicht mehr über Preise diskutiert, dort will man dabei sein, weil es angesagt ist. Dort muss man sein.

Welches ist Ihr Konzept?

Kosovare Fetahu: Wir wollen für Jung und Alt Begegnungsorte schaffen oder beibehalten.

Markus Balsiger: Wir suchen Junge und Junggebliebene, die wir auch sofort duzen, was nur wenige nicht gut finden.

Kosovare Fetahu: «Unsere Konzepte trennen Welten.»

Kosovare Fetahu: Unsere Konzepte trennen Welten. Zu uns kommt der Jagdverein und andere Gruppen. Die kann ich nicht duzen. Das ist uns schon wichtig. Komm als Gast und geh als Freund, aber mit der nötigen Distanz. Als wir den Recherswiler Kastanienbaum übernahmen, dachte ich: Kosa, kommt das gut, kommt – das - gut? Aber ich muss ehrlich sagen, wir wurden derart herzlich aufgenommen. Das war unglaublich.

Markus Balsiger: Wir machen genau das Gleiche und doch in so unterschiedlicher Art. Wir decken Bedürfnisse ab.

Kosovare Fetahu: Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft, wie es nun Tatsache ist. Nicht nur hier. Und warum? Ich will ein Beispiel geben. Wir hatten vor einigen Jahren einen Gast, der immer die gleiche, speziell zusammengestellte Pizza wollte. Eines Tages fragte er, ob ich diese Pizza nicht auf die Karte nehmen will. Selbstverständlich. Wir haben jetzt Pizza Chrigel.

Als Eigentümer mehrerer Betriebe ist da die Ressourcenplanung einfacher?

Kosovare Fetahu: Sicher. Wenn in Derendingen jemand ausfällt, kann ich vielleicht jemanden von einem anderen Standort einsetzen. Aber seit der Pandemie haben wir Mühe, Fachpersonal zu finden. In jedem Betrieb ist ein Koch angestellt. Fällt einer aus, muss mein Mann aushelfen. Er kann dann seine anderen Arbeiten nicht erledigen. Wir bilden auch Lehrlinge aus, aber bisher nur im kaufmännischen Bereich.

Bilden Sie auch Lehrlinge aus?

Markus Balsiger: Nein. Was wir machen, ist nicht Basisarbeit in einem gastronomischen Betrieb. Wir haben aber auch keine Probleme bei der Rekrutierung von Personal. Wir haben viele Fachkräfte angestellt. Wir suchen aber vor allem Leute, die Spass haben und einen Job oder Zwischenjob brauchen. Wir haben einen Riesenvorteil, weil wir nicht mit Zimmerstunde arbeiten, sondern mit Blockschichten. Wir haben teilweise ein System mit vier Tagen arbeiten und drei Tagen frei. Die Leute tragen vielleicht noch einen Schurz, aber bei uns sind die Serviertochterzeiten längst vorbei.

2019: Kosovare und Ali Fetahu (rechts) übernehmen das Restaurant Noldys von der Familie Arnold (im Bild Klara Arnold). Eingefädelt hat das Geschäft der damalige Gemeindepräsident Stefan Hug. Hanspeter Bärtschi 2022 (von links nach rechts): Ali Fetahu und Kosovare Fetahu-Rrustemi übernehmen das Restaurant Kastanienbaum in Recherswil von Niklaus Gilgen. Auch die in den Ruhestand tretenden Therese Loosli und Bernhard Loosli freuen sich. Hardy Jäggi Sommer 2022: Das frisch eröffnete Restaurant Kastanienbaum in Recherswil hat viele Besucher. Carole Lauener Markus Balsiger (2. von rechts) kochte 2004 noch im Restaurant Emmenpark in Biberist. MT 2007 Eröffnung des Golfplatz-Restaurants in Aetingen. Markus Balsiger (links) pachtet das Restaurant und führt es unter dem Namen "Limpach's". Neben ihm sitzt Rudolf Schnorf, Bauherr und Inhaber SGM Schnorf Golf Management AG. MT 2009 Die Emmenpark AG von Markus Balsiger hat das Restaurant im Emmenpark Biberist umgestaltet. Es heisst "Zum goldenen Gallier". Das Konzept hat nicht eingeschlagen. Oliver Menge 2013 Markus Balsiger und Damaris Strebel, beide von der Emmenpark AG, nehmen das Kreuz in Tscheppach in Pacht. Urs Byland Das Eventlokal Sagi Oberwil gehört ebenfalls zur Emmenpark AG. Felix Gerber 2018 kam das Eventlokal Maxililian am Rand der Stadt Solothurn hinzu: v.l. Lina Walter, Markus Balsiger, Nina Horisberger Hanspeter Bärtschi 2019 eröffnete Markus Balsiger die Kantine 1881 in Attisholz Süd Luterbach. Hanspeter Bärtschi

Das ist bei Ihnen nicht der Fall.

Kosovare Fetahu: Die Serviertochter gibt es bei uns noch, Hemd und schwarze Hose. Unser Gast will bedient werden, und wenn die Bedienung beispielsweise keine Ahnung von Wein hat, wird das hinterfragt. Meine Leute sind vielleicht nicht Gelernte, aber sie haben oft viel Berufserfahrung. Und sie müssen schnell arbeiten können etwa zur Mittagszeit.

Zweimal lief nichts während der Pandemie. Hat das Netz, das Bund und Kanton aufgebaut haben, gehalten?

Kosovare Fetahu: Ich finde schon. Hätten wir die Unterstützung nicht erhalten, hätten wir Probleme bekommen. Beispiel Zuchwil: 2019 eröffneten wir und im März 2020 kam der Lockdown. Wir hatten keine Zeit, Reserven zu bilden. Jeder Gastronom hatte in der Pandemie Mühe, aber solche Situation sind auch Chancen. Man kommt aus der Komfortzone und muss etwas unternehmen.

Die Gastrobetriebe von Kosovare Fetahu und Markus Balsiger Die aktuell drei Betriebe von Kosovare Fetahu und Ali Fetahu sind: Restaurant und Pizzeria Widder Derendingen, Restaurant und Pizzeria Widder Zuchwil, Restaurant Kastanienbaum Recherswil. Markus Balsiger ist Eigentümer von Event-Gasthof Tscheppach’s in Tscheppach, Eventlokal Sagi Oberwil, Eventlocation Maxililian Solothurn, 1881 Kantine Luterbach, Eventlocation Turmtafelei Solothurn, Eventlocation La Chapelle Niederbipp, RiverPark Zuchwil, Fleure de Soleure Zuchwil und Emmenpark Catering Zuchwil.

Markus Balsiger: Einen Lieferservice organisieren beispielsweise.

Kosovare Fetahu: Genau. Wir machten, was wir nie getan hätten und haben Hamburger auf die Karte genommen. Das lief und ist heute noch auf der Karte. Take away bieten wir nach wie vor an. Aber liefern ist vorbei.

Markus Balsiger: Das Netz war gut geknüpft. Aber wir mussten schon ziemlich viel Energie intern für die Bürokratie einsetzen. Hätten wir auf das Geld warten müssen, dann wäre es auch für uns zu spät gewesen. Wir hatten zudem das Glück, auf Aussenbeizen setzen zu können. Im Riverside und in der Kantine konnten wir hinaus, das war ein Standortvorteil.

Den Sie auch genutzt haben.

In den Gemeinden ist die PopUp-Kultur natürlich nicht so beliebt: Zuerst bauen, dann fragen. Aber wenn ich auf eine Bewilligung warten muss, ist der Sommer schon vorbei. Im schlimmsten Fall nimmt man die Bauten halt früher wieder weg.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Wir müssen den wechselnden Bedürfnissen gerecht werden. Damit sind nicht nur schöne Orte gemeint. Auch kulinarisch tut sich einiges. Unser nächstes Restaurant, dass wir im Riverside-Aarehaus eröffnen, wird penibel nachhaltig und beinahe vegan sein. Damit wollen wir ganz klar die Solothurnerinnen und Solothurner ansprechen. Zuchwilerinnen und Zuchwiler natürlich auch. Aber der Fussweg soll sich lohnen.

Auch für Sie?

Natürlich müssen wir die höheren Einkaufspreise weitergeben.

Markus Balsiger: «Wir müssen den wechselnden Bedürfnissen gerecht werden.»

Dann ist fertig?

Neben dem «Fleure de Soleure» wird der «Riverpark» weitergeführt und innert zwei Jahren ist noch im Zentrum des Areals eine Art Hinterhof-Restaurant geplant.

Wenn sich das Areal zur Aare hin öffnet, muss man zupacken, sonst verpasst man die Chance.

Ja. Wir sind vor Ort und unterstützen den Eigentümerin mit dem Gastronomiekonzept zur Quartierentwicklung.

Und bei Ihnen?

Kosovare Fetahu: Bei uns geht es auch weiter. Wir sind am Verhandeln. Wir pachten nicht, wir kaufen, damit ich auf unserem Boden das machen kann, was ich will.

Markus Balsiger: Deshalb kaufen Sie?

Kosovare Fetahu: Genau. Dann muss ich nicht jedes Mal einen Eigentümer fragen. Willst Du erfolgreich sein, musst Du mutig sein und darfst keine Angst vor dem Versagen haben. Etwas kann immer in die Hosen gehen. Bis jetzt sind wir gut gefahren. Bis Ende 2023 führen wir noch mit zwei Betrieben Verhandlungen, einer liegt im Wasseramt, der andere in Solothurn.

Markus Balsiger: Hast Du nicht etwas Respekt davor?

Kosovare Fetahu: Ich habe sehr Respekt. Auch dort müssen wir uns etwas einfallen lassen.

Markus Balsiger: Wenn es nicht funktioniert, hast Du möglicherweise eine Beiz, die Du nicht verkaufen kannst.

Kosovare Fetahu: Dann mache ich Büros daraus oder Wohnungen. Aber wir wollen so lange in der Branche arbeiten, bis es funktioniert. Und ich suche nicht den Spass mit einem neuen Ort, ich suche den Spass mit den Gästen.

Kosovare Fetahu: «Ich suche den Spass mit den Gästen.»

Markus Balsiger: Das wollen wir auch. Aber wir streben immer eine Entwicklung an. Die war beispielsweise im «Limpachs» nicht mehr gegeben. Es gab dort sehr unterschiedliche Bedürfnisse, aber wenig Veränderung. Diskussionen gab es immer auch wegen den Preisen. Eine gewisse Harmonie war nicht mehr gegeben. Noch zum Thema Stadt. Die Stadt ist nicht tabu, aber ich denke, die Baseltor Genossenschaft hat die Stadt gut im Griff. Sie haben die guten Plätze in der Stadt und sie haben ein ähnliches Konzept wie wir. Würde ich in die Stadt kommen, würde ich Vergleichbares machen, und das würde zu einer starken Konkurrenzsituation führen.

