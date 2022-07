Internationaler Tag der Früchte Biberister Obstproduzent Christoph Begert: «Wir legen grossen Wert auf Vielfalt» Heute ist der internationale Tag der Früchte. Wir haben uns deshalb beim grössten Obstbetrieb im Kanton Solothurn umgesehen. Als Betriebsgemeinschaft verkaufen Christoph Begert, Markus und Janine Heri aber nicht nur Äpfel und Birnen, sondern auch Indianerbananen oder Kiwis. Rahel Meier Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Begerts sind die grössten Obstproduzenten im Kanton Solothurn (von links): Markus Heri, Janine Heri mit Hund Milo, Christoph Begert Hanspeter Bärtschi

Indianerbananen, Kiwis, Feigen und Marroni sind Obst-Exoten, die man am Jurasüdfuss weniger erwartet. Doch diese werden seit einigen Jahren in Biberist vom grössten Obstbauern des Kantons Solothurn kultiviert. Aber natürlich nicht nur. Das Hauptaugenmerk liegt auf in der Region eher «heimischem» Obst wie zum Beispiel Birnen, Äpfel, aber auch Aprikosen oder Zwetschgen.

Es scheint ein gutes Obstjahr zu werden

Die letzten Kirschen hängen an den Bäumen. Das Geschäftsjahr läuft gut. Obstbauer Christoph Begert schwärmt:

«Durch das sommerliche Wetter waren dieses Jahr die Erdbeeren sehr aromatisch – und auch sonst sind wir in diesem Jahr gut unterwegs.»

Der 37-Jährige hat vor zwei Jahren von seinen Eltern den Obstbaubetrieb übernommen. Seit 2014 führt die Familie Begert den «Buurelade» gemeinsam mit der Familie Heri, die ebenfalls in Biberist einen Hof führt. Während sich Markus Heri vor allem um die Weihnachtsbaumkultur kümmert und seine Frau Janine für die Administration sowie die Belange des bekannten Hofladens zuständig ist, konzentriert sich Christoph Begert vor allem auf den Obstanbau.

Welt- und Aktionstage Fast täglich wird ein Gegenstand, ein Ereignis, eine Krankheit oder eine Institution mit einem Welt- oder Aktionstag gefeiert oder gewürdigt. Einerseits sind da die offiziellen Welttage, welche zum Beispiel von der UNESCO festgelegt werden – andererseits gibt es aber auch Aktionstage. Diese sind manchmal nicht ganz ernst zu nehmen und der Ursprung auch nicht immer ganz klar. Wir versuchen diesen speziellen Tagen auf den Grund zu gehen und picken uns jeden Monat einen heraus. (lmb)

Lange Zeit haben Begerts und Heris auf Milchwirtschaft und Getreideanbau gesetzt. Christoph Begert:

«Ende der 90er-Jahre haben wir aufgehört zu melken. Die Rahmenbedingungen sind mit der angepassten Agrarwirtschaft für uns zu schwierig geworden.»

So startete der Biberister Betrieb in den 90er-Jahren mit einer Hektare an Obstbäumen für den Direktverkauf. Das Angebot wurde stetig ausgebaut. So sehr, dass man nun eben der grösste Produzent im Kanton ist. Aktuell wird eine Fläche von 13 Hektaren mit Obst bewirtschaftet. Daraus resultiert ein Ertrag von rund 300 Tonnen Äpfeln und Birnen pro Jahr sowie eine Vielzahl an weiteren Obstsorten.

Herausforderungen gibt es immer noch genug

Auch Trauben findet man im Angebot. Aus den Weintrauben wird ein Landwein produziert, die Tafeltrauben landen im Hofladen. So spannend Begert es finden würde, eine eigene Sorte an Obst zu züchten: «Das ist eine Spielerei und dazu fehlt mir die Zeit. Will man das richtig machen, muss man 15 bis 20 Jahre Forschung investieren – und noch dann ist der Erfolg nicht garantiert.»

Seine Tage seien auch so gut ausgefüllt, da der Obstanbau doch mit vielen Herausforderungen verbunden sei. Was die grösste Herausforderung betrifft – nämlich das Wetter – so könne man in der diesjährigen Saison schon mal durchatmen, erklärt Markus Heri:

«Die Bedingungen sind gut. Der Frost war nicht allzu heftig – und so sind wir zuversichtlich, dass wir mindestens 80 Prozent der Ernte durchbringen. Aber wirklich Bilanz ziehen können wir erst im Herbst, wenn die Saison vorbei ist.»

Christoph Begert ergänzt: «Ja, nun könnte uns nur noch ein heftiger Hagelsturm, der die ganze Anlage zerstört, einen Strich durch die Rechnung machen.» Nebst dem Wetter sind andere Faktoren für eine ertragsreiche Ernte verantwortlich: zum Beispiel sei das Thema Insektenbestäubung nicht zu unterschätzen – und ohne ein ganz gut geplantes Krankheitsmanagement könne innert kürzester Zeit ganz viel Obst vernichtet werden.

Die Apfelernte im Herbst. Hanspeter Bärtschi

Was Begert auch zu denken gibt:

«Die Ansprüche der Kundschaft steigen – auch wenn man oft Anderes hört. Äpfel müssen rund und rot sein, sonst werden sie nicht gekauft.»

Um aber kein der Norm nicht entsprechendes Obst entsorgen zu müssen, wird auf dem Hof in Biberist fleissig verarbeitet: Aus Äpfeln wird Most gemacht, Steinobst oder Beeren werden zu Konfitüren, Chutneys, Sirup und vielem mehr verarbeitet. «Diese Saison habe ich zum Beispiel Erdbeersenf produziert», verrät Janine Heri.

Die Vielfalt macht es aus

Sie selber – und auch ihr Mann, mögen vor allem frisches Obst. «Eine Kirsche, an einem warmen Tag direkt vom Baum gepflückt - es gibt nichts Besseres», sind sie sich einig. Und auch ihr Hund Milo scheint Kirschen zu mögen. Christoph Begerts Lieblingsobst ist die Zwetschge und zwar sowohl frisch vom Baum als auch verarbeitet: «Aber eigentlich macht es eben die Vielfalt aus. Und auf die legen wir in unserem Betrieb besonderen Wert.»

Frisch vom Baum schmeckts am besten. Hanspeter Bärtschi

Wieso es gerade der 1. Juli ist, weiss niemand

Am 1. Juli wird seit 2007 der Internationale Tag der Früchte gefeiert. Die Initiative dazu ging von ehemaligen Studierenden einer Hochschule in Berlin aus. Warum gerade der 1. Juli als Datum gewählt wurde, ist nicht klar.

Schaut man sich aber die aktuelle Auswahl an Obst in den Regalen an, dann passt das schon ganz gut. Und wer nichts mit Früchten anfangen kann, darf heute auch den US-amerikanischen Tag der Ingwerplätzchen, den Tag der kreativen Eissorten oder den internationalen Pouletflügeli-Tag feiern. (lmb)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen