Bolken: Biber am Inkwilersee – Pierre Harb antwortet Kritikern

Inkwilersee «Die archäologische Fundstelle droht unwiederbringlich verloren zu gehen»: Warum der Kanton den Biber am Inkwilersee weghaben will Kantonsarchäologe Pierre Harb erklärt die Kosten von 800’000 Franken für das Auslegen eines Biberschutznetzes auf der grossen Insel im Inkwilersee. Geschützt werden soll damit die dortige archäologische Fundstelle. Interview: Urs Byland Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pierre Harb, Kantonsarchäologe, in seinem Büro. Hanspeter Bärtschi

Warum nagen die Biber am Totholz der Insel?

Pierre Harb: Nicht weil sie es zum Fressen gernhaben – sondern für ihre Zugangstunnel zu ihrem Wohnbau auf der Insel. Diese Zugänge stossen durch die prähistorischen Hölzer unter Wasser und durch die archäologischen Schichten auf der Insel. Zum Teil braucht der Biber das prähistorische Bauholz wieder für seinen Bau, den er auf der Insel mit altem und neuem Holzmaterial aufbaut.

Das Anlegen der Tunnels hat kein Ende.

Das ist es, was uns Sorgen macht. Inzwischen sind es 14. Wir wissen nicht, wann er damit aufhört. Jeder Tunnel bedeutet einen Verlust von archäologischer Substanz.

Was ist das Besondere an der grossen Insel auf dem Inkwilersee?

Die Insel ist nicht natürlich, sondern von Menschen vor über 3000 Jahren gemacht worden. Rundherum wurde ein Holzrost angelegt und darin wurde die Insel aufgeschüttet. Ganz genau wissen wir es nicht, weil keine grossflächigen Grabungen stattgefunden haben. Aber aufgrund früherer und aktueller Sondierungen denken wir in diese Richtung.

Ein Bibergang durchschneidet eine Lage prähistorischer Hölzer im Uferbereich der grossen Insel. Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Daniel Steffen

Warum wurden denn keine Grabungen gemacht?

Weil es bisher nicht nötig war. Man gräbt nur aus, was ausgegraben werden muss, wenn es von der Zerstörung bedroht ist. Wir sprechen hier von unserem Kulturerbe. Das ist wie ein Familienbesitz der Allgemeinheit, ein Vermögen. Das bewahrt man auf und lebt von den Zinsen. Das Kapital greift man nicht an.

Was sind hier die Zinsen?

Die Begehungen und Tauchsondierungen zum Beispiel, die wir anlässlich der Seesanierung gemacht haben. Oder die Sondierschnitte im Vorfeld zu diesem Projekt, wo wir nachgeschaut haben, was noch vorhanden ist. In so einem Fall fahren wir raus.

Und stellen Forschungen an?

Genau.

Geplant ist, mit einem Metallnetz über dem Boden den archäologischen Standort vor dem Biber zu schützen. Auch eine Gelegenheit für weitere Forschungen?

Wenn es geht. Wir haben einen engen Zeitrahmen, weil wir, so die Auflage, nur im Winterhalbjahr arbeiten dürfen, wenn die Vögel nicht brüten.

Zum Projekt gab es Opposition. Das Projekt sei zu teuer. Man solle die Natur sich selbst überlassen. Verstehen Sie diese Kritik?

Ein Stück weit schon. Ich finde die Natur und die Landschaft auch etwas Schönes und Schützenswertes. Wir haben in den letzten zwei Jahren mit vielen Fachleuten zusammen nach Lösungen gesucht, um das Projekt zu verbessern. Es wird ein Eingriff, aber einmalig, und er bringt keine bleibenden Schäden mit sich.

Im Verlauf des Projektes haben wir uns zum Beispiel darauf geeinigt, bestimmte Bäume stehen zu lassen, damit weiterhin Brutplätze vorhanden sind. Aber es hat auch standortfremde Bäume, die früher gepflanzt wurden, etwa die Tannen. Nun gibt es Natur liebende Menschen, die die Tannen erhalten wollen, und es gibt Naturschützer, die finden, dass die Tannen nicht dorthin gehören. Wir wollen standortgerechte Bäume wie Erlen fördern und nachwachsen lassen.

Ein eingestürzter Gang auf der grossen Insel, den die Biber quer durch die archäologischen Schichten gegraben haben. Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Rolf Stettler

Kritisiert werden die Kosten von 800’000 Franken.

Auf den ersten Blick ist das eine grosse Summe. Aber wir haben eine Totalkostenrechnung vorgestellt. In dieser Summe sind nicht nur Baukosten, sondern auch unsere Vorarbeiten, Planerarbeiten, Eigenleistungen. Und wir können die Kosten auf mehrere Schultern verteilen.

Wie?

Der Bund zahlt einen Viertel der Kosten. Den Rest verteilen wir hälftig auf die beiden beteiligten Kantone Solothurn und Bern. Ziehen wir die Eigenleistungen ab, bleiben 230’000 Franken für uns übrig. Ich kann das Projekt auf zwei Jahre verteilen, also 115’000 Franken in einem Jahr. Diese kann ich im ordentlichen Projektbudget unterbringen, das mit Beiträgen aus dem Swisslos-Fonds gespeist wird. Das ist für mich vertretbar.

Warum Swisslos-Fonds-Gelder?

Archäologie ist nicht nur Bau, Archäologie ist auch Kultur. Das Projekt im Inkwilersee schützt Kulturerbe, deshalb kann es vom Swisslos-Fonds unterstützt werden.

Angekündigt wurden bereits Einsprachen. Wie viele sind eingetroffen?

Die Einsprachefrist ist abgelaufen. Bis heute habe ich Kenntnis von sechs Einsprachen, darunter eine grosse Sammeleinsprache. Wir hatten bereits einen Ortstermin mit den ersten Leserbriefschreibern. Dabei ging es um die Vögel. Abgemacht hatten wir mit zwei Personen, gekommen sind dann um die 20. Es war klar, dass man sich nicht in allen Punkten wird finden können.

Die grossen Umweltschutzverbände wie WWF, Pro Natura oder Bird Life haben übrigens keine grundsätzlichen Einwände gegen das Projekt. Sie sind mit den Vorschlägen und Auflagen der kantonalen Naturschutz-Fachstellen einverstanden.

Was passiert, wenn das Projekt nicht ausgeführt wird?

Wir würden eine einmalige archäologische Fundstelle verlieren. Wie schnell dies geschieht, kann man nicht genau sagen, aber es geht um Jahre, nicht Jahrzehnte. Aktuell baut der Biber gerade eine Burg am Südufer. Es kann sein, dass er von alleine zügelt, aber es garantiert niemand, dass er nicht wieder zurückkommt.

Das Holz wäre verloren.

Nicht nur das Holz. Bei den bisherigen Vorarbeiten haben wir eine gute Schichterhaltung festgestellt. Die «Schwarzwäldertorte» ist noch vorhanden. Zuunterst ist Jungsteinzeit, dann Bronzezeit und es hat Lehmböden von Häusern, Hinweise auf Feuerstellen. Im Unterschied zu den Bibern, die anderswo am See wohnen können, oder den Vögeln, die einen Winter lang beim Burgäschisee eine Heimat finden müssen, wäre die archäologische Fundstelle unwiederbringlich verloren.

Inkwilersee mit grosser und kleiner Insel. Bild: Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Carlos Pinto

Welchen Stellenwert hat die Fundstelle?

Sie ist einmalig. Eine solche Fundstelle, die Insellage im See – die Fundstelle ist die ganze Insel, sie ist künstlich entstanden –, das gibt es meines Wissens nicht noch einmal. Deshalb hat die Unesco sie als Teil der Welterbestätte «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen» aufgenommen. Eine internationale Expertin hat den Inkwilersee im Auftrag der Unesco-Kommission besucht und sich vor Ort in Kenntnis gesetzt.

Warum wird die Fundstelle nicht ausgegraben?

Es gibt keinen Grund, dies zu tun. Sie liegt seit 3000 Jahren hier. Vor 100 Jahren war der Wasserspiegel höher, weshalb die Biber kein Thema waren. Erst als diese ausgerottet waren, wurde der Wasserspiegel gesenkt und die Insel kam höher zu liegen. Jetzt ist der Biber wieder heimisch und das Problem entstanden.

Die Fundstelle kann noch Hunderte von Jahren bestehen, ohne Schaden davonzutragen – ohne den Biber. In der Schweiz haben wir den Grundsatz, nur auszugraben, wenn etwas zerstört wird. Würden wir hier ausgraben, würde es zwei, drei Jahre dauern, bei Kosten von drei, vier Millionen Franken. Plus Folgekosten für die Restaurierung und Aufbewahrung der Funde.

Der Eingriff wäre einiges grösser.

Und am Ende wäre keine Insel mehr vorhanden.

Einzigartiges Holzschwert aus der späten Bronzezeit (1220–890 v. Chr.). Bild: Kantonsarchäologie Solothurn, Martin Bösch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen