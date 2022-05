Kantonalturnfest 2024 im Bucheggberg

Informationsveranstaltung Erstmals kommt 2024 ein kantonales Turnfest in den Bucheggberg - dazu braucht es 900 Helferinnen und Helfer Fünf Vereine spannen zusammen, damit erstmals ein kantonales Turnfest in den Bucheggberg kommt. Diese Woche wurden die Einwohnerinnen und Einwohner in Lüterkofen – wo sich das eigentliche Festgelände befindet – direkt informiert. Rahel Meier Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Impressionen vom letzten Kantonalturnfest Patrick Lüthy

Im Sommer 2024 wird das Kantonale Turnfest im Bucheggberg durchgeführt. Dafür spannen die Turnvereine Biezwil, Lüterkofen, Messen Nennigkofen-Lüsslingen und Schnottwil zusammen. Die Freude bei den Organisatoren ist gross, denn es ist das erste Mal, dass ein kantonales Turnfest im Bucheggberg durchgeführt wird.

Das Turnfest wird gemeinsam durch die Turnvereine Biezwil, Lüterkofen, Messen, Nennigkofen-Lüsslingen und Schnottwil organisiert. Das Organisationskomitee besteht aus rund 70 Personen.

Hauptansprechpartner sind die Co-Präsidenten Thomas Furrer (TV Lüterkofen) und Marc Ritz (TV Biezwil); Carla Uhlmann und Svenja Hofer (beide TV Messen, Kommunikation); Andrea Beyeler (TV Schnottwil, Turnen); Marco Caspar (TV Lüterkofen, Sicherheit); Jürg Derendingen (TV Lüterkofen, Infrastruktur); Martin Uhlmann (TV Lüterkofen, Sponsoring); Fabienne Kummer (TV Schnottwil, Personal); Sandro Bietenharder (TV Lüterkofen, Festwirtschaft); Ramona Hügli und Marina Aeschlimann (beide TV Schnottwil, Administration); Kurt Minder (wohnhaft in Lüterkofen, TV Kaufleute Solothurn, besondere Aufgaben) und Barbara Baumann und Christine Zimmermann (beide TV Lüterkofen, Finanzen).

Das Epizentrum des Turnfestes befindet sich in Lüterkofen, das Gesamtgelände ist rund 20’000 Quadratmeter gross. Die Wettkämpfe finden grösstenteils rund um die Mehrzweckhalle und die Schulanlagen statt, aber auch entlang des Biberenbaches auf Landwirtschaftsland. Das grosse Festzelt steht in der Hofmatt, der Zeltplatz im Brunnacker.

Korbball wird voraussichtlich in Lüsslingen-Nennigkofen gespielt: Indiaca in Messen.

Es wird an zwei Wochenenden geturnt. Die Einzelwettkämpfe in der Leichtathletik sind am 14. Juni und die Einzelwettkämpfe im Geräteturnen am 15. Juni. Am 16. Juni ist der Vereinswettkampf Jugend geplant. Vom 21. bis zum 23. Juni werden die Vereinswettkämpfe der Aktiven durchgeführt.

Am ersten Wettkampfwochenende werden rund 3000 Personen erwartet, am zweiten Wochenende um die 4000.

Die Turnerinnen und Turner reisen in aller Regel mit dem öffentlichen Verkehr an. Zudem werden Shuttlebusse organisiert, die die Aktiven transportieren, wo das nötig ist. Für Besucherinnen und Besucher gibt es einen ausgeschilderten Parkplatz in der «Grube».

An beiden Wettkampfwochenenden wird der Verkehr für die Anwohner teilweise eingeschränkt. Das OK ist dafür besorgt, dass Ersatzparkplätze angeboten werden für diejenigen, die sonst nicht mehr zu- oder wegfahren könnten. Der motorisierte Verkehr werde kanalisiert. Ebenso würden die Wege für die Fussgängerinnen und Fussgänger deutlich ausgeschildert.

Vor allem am zweiten Wettkampfwochenende seien am Abend Lärmemissionen aus dem Festzelt zu erwarten. Oder wie es am Infoabend erklärt wurde: «Dann geht dort die Post ab!»

Blaulichtorganisationen wie Ambulanz, Feuerwehr und Polizei können jederzeit zu jeder Liegenschaft zufahren. Ein entsprechendes Konzept liege vor. Am Infoabend meldete sich die Spitex und bat darum, dass ihre Mitarbeitenden ebenfalls Zugang zu ihren Klienten erhalten.

Bevor der Grossanlass eine Bewilligung erhält, müssen ein Sicherheitskonzept, ein Sanitätskonzept, ein Verkehrskonzept und ein Evakuationskonzept erarbeitet werden. Das Festgelände werde eingezäunt. Zusätzlich werde Sicherheitspersonal patrouillieren. Nicht direkt zur Sicherheit, aber trotzdem wichtig, war dem OK, dass Wildurinieren mit genügend sanitären Anlagen vorgebeugt werden soll.

Der Turnverein Lüterkofen feiert 2024 das 100-jährige Bestehen. Das Jubiläum soll während des Turnfestes gefeiert und explizit auch als Fest für die Dorfbevölkerung gestaltet werden. Neben dem Festzelt wird zusätzlich eine Bucheggberger Stube eingerichtet, in der es etwas ruhiger zu- und hergeben soll. «Kommt vorbei und festet mit», war das Motto, das den Anwesenden am Informationsabend mitgegeben wurde.

Kein Fest ohne Helferinnen und Helfer. Für den Turnbetrieb werden die Helfenden von den Vereinen gestellt. Für die Restauration und die Reinigung werden rund 900 Personen gesucht, die an den sechs Tagen mithelfen.

«Meldet euch, wenn ihr ein Problem habt.» Die Bucheggberger Turnvereine freuen sich auf das Kantonalturnfest. Aber das Fest könne nur ein Erfolg werden, wenn es auch für die Anwohnenden und die Bevölkerung stimme. «Wir wollen keinesfalls mit Krach starten.»

